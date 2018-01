Wozniacki verlost van obsessie: eindelijk grandslamtitel voor 'Sweet Caroline' na beladen finale Australian Open

Vader Pjotr

Op 1-1 in set 2 wist Wozniacki vier breakpoints niet te verzilveren

Talrijke coaches versleet Wozniacki, waarna ze terugkeerde bij vader en mentor Pjotr. In het tennis hoef je geen diploma te halen om jezelf coach te kunnen noemen; meerdere vaders en moeders zijn de regisseurs van hun dochters in de WTA Tour. De conversaties tussen Pjotr en Caroline Wozniacki, in november bij de WTA Finals, waren soms pathetisch.



Toch behaalde de nummer 2 van de wereld in Singapore eindelijk haar eerste hoofdprijs na zes verloren finales in 2017. Die triomf voedde het zelfbewustzijn bij Wozniacki en bij oud-basketballer David Lee hervond ze tevens het geluk in de liefde. Toch had ze er na de tweede ronde van de Australian Open uit kunnen liggen in een wonderlijk vrouwentoernooi, waarin iedereen kon winnen.



In de finale tegen Halep bekroonde Wozniacki eindelijk haar droomreis, al vocht ze ook tegen zichzelf. Wozniacki stond met 5-2 voor in de eerste set, maar had een tiebreak (7-2) nodig om Halep te kraken. Op 1-1 in set 2 wist Wozniacki vier breakpoints niet te verzilveren, waarna Halep er een derde set uitperste. Ze had last van een beenblessure, was fysiek gesloopt na een helletocht bij de Australian Open, maar knokte voor elk punt.