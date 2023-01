Wout Weghorst naar Manchester United: een wonderlijke stap in een toch al spectaculaire loopbaan

Wout Weghorst na zijn eerste goal in de kwartfinale tegen Argentinië op het WK in Qatar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wout Weghorst is het voorbeeld van de voetballer met de maakbare loopbaan. Geloven in jezelf. Werken. ‘Een beetje maniakaal’, zoals hij dat zelf eens omschreef. Zo hard werken dat collega’s het soms op hun zenuwen krijgen. Moeten ze zelf niet méér doen, om net zo te groeien als international Weghorst?

De spits zette telkens een stapje in zijn onnavolgbare carrière, omdat hij wilskracht koppelde aan het aanwezige talent; lengte, gretigheid, loopvermogen, kopkracht ook, functionele techniek. En nu belandt de hoofdpersoon van het al bijna vuistdikke jongensboek in het Theatre of Dreams, de bijnaam van het stadion van Manchester United.

Voetballen bij een van de grootste clubs ter wereld, die sinds dit seizoen in de revisie is bij trainer Erik ten Hag. Daar mag hij trachten doelpunten te maken, waar Ruud van Nistelrooij en Robin van Persie kampioen werden. Wout Weghorst als opvolger van Cristiano Ronaldo. Niet als type of als fenomeen, maar als fte, om hem als gewone werknemer te beschrijven. Een spits weg, Ronaldo dus, een andere spits terug: Weghorst. Ten Hag durft het aan met zijn Twentse streekgenoot, geen bekende van hem trouwens; wel het type dat hij mist in zijn arsenaal aanvallers, van wie Marcus Rashford de belangrijkste is.

Een pinchhitter, een man op wie je de lange bal kunt spelen. 1,97 meter lang. Weghorst sleurt, kopt, rent en vliegt. De onderhandelingen zijn ingewikkeld en duren al dagen, omdat hij voor een seizoen is verhuurd aan Besiktas, waar hij acht keer scoorde in de competitie. United moet zakendoen met Burnley, eigenaar van de voetballer, terwijl ook Besiktas genoegdoening wil.

Weghorst en Piero Hincapié tijdens de WK-poulewedstrijd tussen Nederland en Ecuador (1-1). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Uitslover

De man die jarenlang vooral zelf overtuigd was van het feit dat hij prof kon worden, beleeft sowieso een unieke loopbaan. Eerst in Twente, waar hij bij NEO uit Borne tot zijn 17de in het eerste elftal van de derdeklasser voetbalde. Daarna bij Deto uit Vriezenveen, uit de tijd dat hij zich soms ‘vreselijk eenzaam’ voelde, mede omdat ze hem een uitslover vonden, de beoogde superprof tussen de amateurs.

FC Twente hoefde hem niet. Toch maakte hij carrière. FC Emmen, Heracles, AZ. Weghorst bleek een man van grote stappen. Letterlijk. Figuurlijk ook. Van AZ naar Wolfsburg. Van Wolfsburg naar Burnley, in de Premier League, zijn droomcompetitie, waar nochtans degradatie volgde. In de Championship spelen wilde hij niet, en dus werd hij verhuurd aan Besiktas uit Istanbul, waar hij na zijn laatste doelpunt, tegen Kasimpasa, een soort afscheidsgroet deed voor het publiek.

Ten Hag brengt de discipline terug in het tijdperk na de super-bv Ronaldo. In dat project past Weghorst. De club had ook niet veel keuze. De familie Glazer wil United verkopen en doet geen miljoeneninvesteringen meer. Dan is het huren van de relatief goedkope Wout Weghorst een mogelijk slimme zet.

Slechts twee goals maakte hij bij Burnley, in twintig duels. Maar Burnley stond vrijwel altijd onder druk in het seizoen van de degradatie, toen Weghorst halverwege overkwam. Hij is beter als hij dichter bij de goal van de tegenstander speelt, zoals bij AZ, toen hij en Alireza Jahanbakhsh om de titel van topschutter streden. Weghorst kon moeilijk omgaan met zijn ‘verlies’, want zo zag hij het toch, toen de rechtsbuiten meer doelpunten maakte dan de centrumspits.

Goals tegen Argentinië

Hij wil aanvallen, zoals bij zijn invalbeurt tegen Argentinië, in de kwartfinales van het WK, toen Oranje de aanvallende krachteloosheid van zich afwierp en na de 0-2 massaal ten aanval trok. De euforie was ongekend in Nederlandse cafés en huiskamers, toen hij in zijn negentiende interland twee keer scoorde. Eerst met een kopbal, na een voorzet van Berghuis, daarna uit de ingestudeerde, op een idee van Weghorst geïnspireerde vrije trap van Teun Koopmeiners, in de elfde minuut van de blessuretijd.

Hij was nadrukkelijk aanwezig op het WK, of het nu ging om fanatisme op trainingen, om doelpunten, om ruzie met Lionel Messi, of om het bungelende kruisje dat hij na afloop in zijn oor plugde, als teken van het geloof dat hij uitdraagt, als een van de ‘kerkgangers’ van Oranje tijdens het WK. Het Nederlands elftal halen, dat alleen al was een droom. ‘Als ik daaraan denk, word ik gek. Dat is mijn alles’, zei hij eens toen Oranje lonkte. Ook dat lukte. Alles lukt.

Hij leerde zichzelf beter koppen, want dat onderdeel was niet goed genoeg voor iemand van zijn lengte. Hij laat zich mentaal begeleiden. Hij maakt ruzie als dat nodig is, en is soms juist uitermate goedaardig, zoals in zijn tijd bij AZ, toen hij soms wandelde met bejaarden. Zijn halve leven is getatoeëerd op zijn lijf. Teksten, opgedragen aan onder anderen zijn ouders en broers. De datum van zijn eerste doelpunt tegen Ajax.

De onderhandelingen zijn spannend. Of het doorgaat? Zaakwaarnemer Simon Cziommer houdt zijn ‘fingers crossed’, zoals dat heet. Het zal wel doorgaan. Het past in de wonderlijke loopbaan van Wout Weghorst.