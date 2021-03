Wout van Aert wint door wind en corona geteisterde Gent-Wevelgem

Wout van Aert rijdt met Jumbo Visma-ploeggenoot Nathan Van Hooydonck voorop in de voorste waaier van 21 renners. Beeld Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

Iedereen die aan de route van een Vlaamse voorjaarsklassieker, zoals zondag Gent-Wevelgem, woont, weet wanneer de koers eraan komt. Als eerste doorbreekt het geluid van de televisiehelikopter de stilte. Daarna worden de blauwe zwaailichten van de eerste motoragenten zichtbaar en als die voorbij zijn, komt de eerste auto van de organisatie. Op het dak ervan staat een luidspreker, waaruit dit jaar klinkt: ‘Mondmasker verplicht. Ga uit elkaar staan. Samen tegen corona.’

Naarmate het seizoen vordert, hoort steeds minder publiek de ingeblikte waarschuwing. In februari, bij de officieuze opening van het wielerseizoen, stonden er nog veel toeschouwers op de hellingen van de Omloop Het Nieuwsblad, de meesten met een mondkapje. Sindsdien zijn ook in België de besmettingscijfers opgelopen en de regels strenger. Maar hoe wild het virus ook om zich heen slaat: de koers afblazen of uitstellen, dat is in Vlaanderen onbespreekbaar.

In het roodgekleurde Noord-Frankrijk ligt dat anders. Woensdag zou uitsluitsel moeten worden gegeven of de 119de editie van Parijs-Roubaix op zondag 11 april doorgaat. Veel renners, zowel bij de mannen als de vrouwen, die de 125 jaar oude kasseienklassieker voor het eerst rijden, hebben het monument tot hoofddoel van hun seizoen gebombardeerd. Afstel is een streep door de rekening, uitstel maakt dat enigszins goed, maar de vraag is: wanneer dan?

Men weze gewaarschuwd

De zondag vóór Parijs-Roubaix, 4 april, is in elk geval gered. Dan is de 105de Ronde van Vlaanderen, het monument met geboortejaar 1913. ‘Geen haar op ons hoofd dat denkt aan uitstel of afgelasting’, zegt de organisatie.

Wie zo stellig is, weet zich gesteund door de lokale overheid. En die zet zich schrap, blijkt uit de waarschuwing van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter. ‘De finishzone, hellingen en kasseistroken van de Ronde worden hermetisch afgesloten voor publiek’, verordonneerde Van Cauter. ‘Wie het te bont maakt, riskeert een boete van minstens 250 euro en een dagvaarding. Men weze gewaarschuwd.’

Langs het parcours van de Ronde zullen circa 650 politieagenten de coronaregels handhaven. De politie leek met de Gent-Wevelgem van dit jaar proef te draaien. Op elke kasseienstrook of helling waar in het verleden weleens een beslissing in de koers viel, stonden politiewagens en agenten publiek af te schrikken.

Maar dat de plek waar dit jaar de koers tot ontplooiing kwam zo ver van de finish lag, daarmee had de politie geen rekening gehouden. Dat was ook niet nodig, want er was nauwelijks publiek om te beboeten of weg te sturen langs de weg naar Veurne. Daar, op maar liefst 180 kilometer voor het einde en ruimschoots voor het klapstuk van het parcours met elf hellingen, formeerde de felle zijwind een kopgroep waarin de latere winnaar zat, de Belg Wout van Aert, van Jumbo-Visma.

Waaiers

Van Aert belandde in de voorste zogenoemde waaier, een groep renners die in een diagonale lijn over een open weg rijdt als de wind van opzij komt. Zo’n waaiergroep is zo groot als de weg breed is. Wie er geen plek in vindt en door de berm moet, wordt er genadeloos afgereden. ‘Toen het scheurde, zat ik in de eerste waaier’, zei Van Aert achteraf. ‘In zo’n waaier moet je voortdurend vechten om in positie te blijven.’

Als de waaiers worden gevormd, erkende Van Aert, moet je een beetje geluk hebben. ‘Veel sterke jongens hebben die eerste waaier gemist.’ Met andere woorden: tal van kanshebbers voor de winst waren met nog 180 kilometer te gaan al kansloos.

Van Aert had nog een geluk: hij trof een getalenteerde ploeg- en landgenoot in z’n waaier van 21 renners. Het was de 25-jarige Nathan Van Hooydonck, die niet meer van Van Aerts zijde zou wijken. Van Hooydonck reed zo hard op kop dat twee gevaarlijke sprintconcurrenten van Van Aert afhaakten. Zo bleven van de oorspronkelijke waaier zeven renners over. In de laatste kilometer trok van Hooydonck de sprint aan, die Van Aert met een fietslengte won. ‘Deze winst is van ons beiden’, zei de topfavoriet.

Weggevallen concurrenten

Wat we nooit zullen weten: had Van Aert ook gewonnen als iedereen had meegedaan? Want de hele ploeg van Trek-Segafredo, inclusief Mads Pedersen, de Deense winnaar van vorig jaar, had zich wegens een coronabesmetting uit de koers teruggetrokken. Daardoor zag Van Aert niet alleen Pedersen, maar ook de winnaar van Milaan-San Remo, Jasper Stuyven, als concurrent wegvallen.

En hoewel ze aan de start verschenen, verbood de organisatie van Gent-Wevelgem ook Bora-Hansgrohe deelname. Reden: een positieve test van de Britse renner Matthew Walls, waardoor de ploeg vrijdag al niet mocht starten in de E3 en Bora-Hansgrohe er woensdag evenmin bij zal zijn bij Dwars door Vlaanderen.

En zo krijgt corona dan toch steeds meer greep op de sport die er in 2020 zo goed in slaagde veel wedstrijden te laten gaan, zij het met een totaal overhoop gegooide kalender. ‘Het zijn bijzondere tijden’, zei Van Aert. ‘Het voelt vreemd, zo zonder publiek, maar het is goed als we het zo blijven doen. Want alleen als we de regels volgen, kunnen we blijven koersen.’