Wout van Aert is geen Belg en ook geen Nederlander, maar een Jumbo.

Wout van Aert is dus een achterneef van Jos van Aert, profwielrenner van 1988 tot 1994 en vooral Nederlander. Wat wil zeggen dat we Wout ook gerust als landgenoot mogen annexeren. Dat proberen de Vlamingen ook al jaren met de in hun land geboren Mathieu van der Poel; evenals de Fransen, want die zien in hem vooral de kleinzoon van Raymond Poulidor. Overigens interesseert zijn nationaliteit Mathieu geen ruk, als hij maar wint. Niet voor ons land, maar voor zichzelf.

Het is een magere Tour voor Nederland, ook al domineert de enige Nederlandse ploeg nadrukkelijk. Maar nu we Wout van Aert als Nederlander hebben ontdekt, staan we toch maar mooi op twee etappezeges.

(Nans Peters – Nance Petèrs – uit Grenoble won de achtste etappe. Zei me niks. Tot iemand had ontdekt dat zijn grootouders Nederlands waren – dat is dan nummertje drie.) Met nijver genealogisch onderzoek moet er nog wel een etappetje aan kunnen worden toegevoegd.

Is die Bernal eigenlijk familie van Jody?

Voor het wielertijdschrift De Muur onderzocht ik een jaar of twee geleden de stambomen van het profpeloton. Het liep uit op een obsessie, en uiteindelijk had ik er 53 met minimaal drie professioneel fietsende leden. Ik kon behalve Wout en Jos geen andere wielrennende Van Aerts vinden, anders was het grote nieuws toen al naar buiten gekomen.

De meest indrukwekkende en omvangrijkste wielerfamilie ter wereld is die van de Franse Danguillaumes. Die telde tussen 1909 en 2009 22 leden. De familie Van Est mag er met tien coureurs – met als laatste telg sprinter Moreno Hofland – ook wezen.

Het profpeloton is één grote familievertakking met oneindig veel lijntjes naar het verleden van de sport. Het wemelt van zonen, kleinzonen en neven van voormalige profs. Greg van Avermaet is bijvoorbeeld de kleinzoon van Tourrenner Kamiel Buysse en Daniel Martin moet oom zeggen tegen Tourwinnaar Stephen Roche.

Overigens zijn Tony, Guillaume en Dan Martin géén familie. Volgens de site Mémoire du Cyclisme is Martin gewoon de meest voorkomende achternaam in het eeuwige peloton, en het betreft niet allemaal neven.

Waarom zijn er veel meer wielerdynastiën dan voetbalfamilies?

Goede vraag. De Engelse filosoof David Papineau verdiepte zich erin, maar komt er ook niet uit. In De regels van het spel schrijft hij dat in het voetbal de nadruk ligt op nature (genetische aanleg) en in het wielrennen op nurture (opvoeding). Je zou denken dat daarom juist in het voetbal de genen een belangrijke rol zouden moeten spelen, maar dat blijkt dan weer niet uit de hoeveelheid verwante topvoetballers uit heden en verleden. In het wielrennen gaan nurture en nature kennelijk hand in hand, met vruchtbare gevolgen.

Wat Wout van Aert betreft: eigenlijk speelt nationaliteit in het profwielrennen amper een rol. Behalve tijdens het wereldkampioenschap, maar dat is dan ook een anachronisme. Het Tourteam van Jumbo Visma telt zeven nationaliteiten, dat van Ineos zelfs acht. Topsport is het negentiende-eeuwse nationalisme ver voorbij, alleen de supporters en de media blijven nog een beetje hangen.

Wout van Aert is geen Belg en ook geen Nederlander, maar een Jumbo.