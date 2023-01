Wout van Aert in het veld superieur, rivaal Mathieu van der Poel kampt met zere rug

Wout van Aert (l) laat rivaal Mathieu van der Poel zijn hielen zien op het parkoers van Zonhoven. Beeld Belga

Rondom de roemruchte Kuil in een natuurterrein bij Zonhoven in Belgisch Limburg, waar veldrijders zich met doodsverachting over mul zand in de diepte storten, voltrekt zich zondagmiddag de ontknoping die zich de afgelopen week al aandiende: Wout van Aert (28) wint, Mathieu van der Poel (27) is tweede, op 1.23. De Belg rijdt superieur, nagenoeg vlekkeloos. De Nederlander worstelt, kampt met een zere rug en bijt twee keer letterlijk in het zand. Na afloop: ‘Ik kan kort zijn: het gaat niet zoals ik wil. Ik denk alleen maar aan mijn rug. Ik kan geen halve ronde rijden zoals ik wil. Het is enorm frustrerend.’

Het is het slotakkoord – voor Van Aert in jubelend majeur, voor Van der Poel in zwaar mineur – van een beklijvende serie met negen onderlinge confrontaties. De tussenstand in aanloop naar het WK op 5 februari in Hoogerheide, voor beiden het belangrijkste doel deze winter: 6-3, in het voordeel van de Belg. Ze gaan nu enkele weken op trainingskamp.

Hun terugkeer in het veld, ruim een maand geleden, deed liefhebbers naar adem happen. Ze reden vaak wiel aan wiel door de modder en het zand, over glibberige hellingen, door verraderlijke bochten, aan elkaar verbonden door onzichtbaar elastiek. Alleen regerend wereldkampioen Tom Pidcock, kon zich er een enkele keer tussen wringen. Vier vaststellingen na het recentste hoofdstuk in hun niet aflatende tweestrijd.

Fysiek: tegenslag MVDP, WVA in topvorm

Daar is ineens weer de narigheid. Het begint donderdag in de duinen van Koksijde. Van Aert doorklieft na nog geen half uur op ontzagwekkende snelheid het zand, niet veel later komt Van der Poel uit het zadel en strekt de rug, de vermaledijde rug. Hij kan geen kracht meer uitoefenen en tijdens looppassages lukt het nauwelijks nog de ene voet voor de andere te zetten, verklaart hij nadat hij anderhalve minuut na Van Aert over de streep is gekomen. Hij hoopt dat het zondag voorbij is. Zaterdag traint hij nog 120 kilometer op de weg en heeft geen last. Maar in het zand van Zonhoven is de pijn terug.

Vorige winter dwong een zwelling van een tussenwervelschijf hem na anderhalve wedstrijd uit competitie. Van die aandoening zou nu geen sprake zijn. Zijn begeleiders schrijven de klachten toe aan de intensiteit van de wedstrijden. Eerder vertelde hun kopman dat hij weinig last meer had na die gedwongen rustpauze. Dankzij stabiliteitsoefeningen zat de blessure hem nauwelijks nog dwars. De nieuwe klachten moeten Alpecin-Deceuninck aan het denken zetten. Moet de ploeg de renner dan toch wat verder intomen, die sportief het gelukkigst is als hij veldrijden, wegwielrennen en mountainbiken kan combineren? Moet de rug nog eens nader worden bekeken?

Bij Van Aert intussen is geen spoor van slijtage of overbelasting zichtbaar. Hij crosst misschien wel beter dan hij ooit heeft gedaan.

Tactisch: MVDP zoekt, WVA heeft meer troeven

Dit was seizoenen aaneen het dominerende beeld: Van der Poel zet aan, briesend van geldingsdrang en daadkracht, Van Aert in de achtervolging, de mond halfopen, hardnekkig – hij kwam vaker niet dan wel dichterbij. De afgelopen weken waren de rollen geregeld omgekeerd. De Nederlander probeerde het wel, meermaals zelfs, maar telkens als hij achterom keek, zag hij de Belg ofwel nog steeds pal achter hem fietsen of beheerst het gat dichtrijden. Van Aert had nog geregeld puf over zelf te versnellen. Als zijn rivaal aanpikte, vertrouwde hij op zijn ijzersterke sprint.

Op verschillende parkoersen bleek dat Van der Poel zijn dadendrang moest bekopen, de pijp raakte leeg. Vorige week in Herentals, de thuishaven van zijn rivaal, besloot hij het over een andere boeg te gooien en zeer tegen zijn aard in wat afwachtender te gaan koersen. Of het loonde, werd niet duidelijk: met nog enkele honderden meters te gaan, reed Van Aert lek. Het plaatst Van der Poel voor een dilemma: is de drieste aanval nog altijd zijn beste wapen of durft hij het toch op een sprint te laten aankomen? Dat het in Hoogerheide de laatste meters bergop gaat – hij werd er in 2018 nog Nederlands kampioen op de weg – kan in zijn voordeel zijn.

Mentaal: MVDP moet knokken, WVA krijgt vleugels

Het is een wetmatigheid in de sport: wie de koppositie verliest, krijgt een knauw, wie hem verovert, krijgt vleugels. Van der Poel als speelvogel, zichtbaar genietend van zijn surplus aan explosiviteit en techniek, kan zich het fladderen aan kop niet meer veroorloven. Hij was degene die de afgelopen weken geregeld in de achtervolging moest, met een zwoegende schouderpartij, een verbeten trek op het gelaat.

Van Aert reed zich juist uit de schaduw – soms tot zijn eigen verbazing. Hij dacht soms dat het pleit beslecht was na een zoveelste versnelling van Van der Poel, maar dan kwam die toch weer in beeld, na een slippertje of doordat hij de sneltreinvaart niet kon vasthouden. De Vlaming won er veel aan zelfvertrouwen door: zie je wel, ik hoef niet meer voor hem onder te doen.

Begeleiding: MVDP wisselvalliger, WVA gestaag beter

In de onderlinge duels in het veld – geregistreerd vanaf 2011-2012 – leidt de Nederlander nog met een straatlengte. Van der Poel bleef 118 keer voor Van Aert, 60 keer was het andersom. Maar de Belg kruipt vanaf 2020-2021 dichterbij. Het omslagpunt laat zich vrij eenvoudig aanwijzen: diens dienstverband bij Jumbo-Visma. Daar ontpopte hij zich op de weg als een alleskunner: fenomenaal tijdrijder, topsprinter, loyale meesterknecht en winnaar van zware eendagskoersen. Zelfs in het hooggebergte kan hij behoorlijk uit de voeten. Nu is hij ook in het veld de te kloppen renner. Hij gedijt in het topsportklimaat van de ambitieuze ploeg.

Bij Van der Poel is progressie lastiger aan te wijzen. Hij excelleerde dit jaar in de Ronde van Vlaanderen en de Giro d’Italia, maar daarna ging het mis – de Tour de France was een deceptie. Een te snel begonnen hoogtestage na de Giro zou er debet aan zijn. De klasse van voor de rugblessure was dezer dagen in Vlaamse velden bij vlagen zichtbaar: zie zijn versnelling in de allereerste confrontatie aan de Schelde in Antwerpen, waarop Van Aert geen antwoord had, en een zwaarbevochten zege in modderig Gavere. Maar van iemand met zijn status wordt nu eenmaal meer verwacht. Voor het gevecht volgende maand op de Brabantse Wal is nog werk aan de winkel.