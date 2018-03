Wout Poels meldt zich als kanshebber voor de eindzege na overtuigende winst in tijdrit Parijs-Nice

'Ik heb serieus werk gemaakt van Parijs-Nice, dan is het fijn als dat uitkomt', sprak hij na afloop.' Het was de eerste keer dat hij zegevierde in een tijdrit op het hoogste niveau. Zaterdag staat de Koninginnenrit op het programma. Die etappe eindigt in Valdeblore La Colmiane met een slotklim van 16,3 kilometer van zes procent. Daarin zou Poels de aanval moeten inzetten op Sanchez.



Niet alleen Poels, ook de andere Nederlander van Sky, Dylan van Baarle, kende een uitstekende dag. Hij zette een scherpe richttijd neer en stond lange tijd aan de leiding. Maar uiteindelijk kon niemand tippen aan de 25.33 minuten die Poels neerzette in de tijdrit over 18,5 kilometer naar Saint-Étienne. Alleen de Spanjaard Soler, de Fransman Alaphilippe en de verrassende Oostenrijker Grosschartner kwamen nog enigszins in zijn buurt.