Wout Poels is in de Ronde van Spanje in zijn element. ‘Die steile klimmen liggen me wel’

Wout Poels in actie tijdens de tijdrit in de Ronde van Spanje. Beeld BSR Agency

Wout Poels (33) klinkt monter aan de telefoon vanuit zijn hotel in Galicië, Spanje. Nu klinkt Wout Poels altijd wel monter, maar hij heeft er deze dagen zeker reden toe. Na een door een valpartij mislukte Tour de France, loopt het naar wens in de Vuelta.

Hij staat met nog drie etappes te gaan zesde in het algemeen klassement, dezelfde plek waarmee hij in 2017 de Ronde van Spanje afsloot, toen nog als meesterknecht van Sky, in dienst van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Nu is hij kopman van Bahrain McClaren, het team dat ruimte geeft aan zijn ambities voor eigen kans te rijden, en rijdt Froome in de achterhoede. Zaterdag valt de rangschikking in een definitieve plooi, in de Sierra de Candelario, westelijk van Madrid. De voorlaatste etappe voert over vijf beklimmingen en eindigt in La Covatilla, een skioord op 1962 meter hoogte.

Had je met de oplopende covid 19-besmettingen überhaupt verwacht dat jullie Madrid zouden halen?

‘Ik ging er wel vanuit dat we ver zouden komen. Over Madrid was ik niet zo zeker. Ik weet niet precies hoe het er nu is, maar het zal best bijzonder zijn een grote stad binnen te rijden die zo’n beetje op slot zit. Ik moet zeggen dat ik me hier altijd wel veilig heb gevoeld, net wat veiliger dan in de Tour. Hier staan veel minder mensen langs de kant. We worden op tijd getest. Het is goed geregeld.’

Je lijkt het sowieso meer naar je zin te hebben in Spanje dan in Frankrijk.

‘Het klopt, ik kom hier altijd graag. Die hele steile klimmen liggen me wel. Maar de Tour blijft de Tour. Het allerhoogste niveau.’

Had je op wat meer gehoopt in de rit naar de Angrilu, dat monster in Asturië? In 2011 en 2017 kwam je als tweede boven. Nu was je achtste.

‘Je hoopt altijd op meer. Maar op een gegeven moment moest ik passen. Je moet daar niks forceren. Als je jezelf opblaast, is het helemaal voorbij. Dan is het verstandig om je eigen tempo te kiezen. Dat ging wel aardig. Ik schoof behoorlijk op in het klassement, van negen naar zes. Daar was ik heel tevreden mee.’

Is dit dan de plek waarin je deze Vuelta thuishoort?

‘Ik heb me niet optimaal kunnen voorbereiden, pas op het laatst vroeg de ploeg of ik wilde gaan. Het is jammer dat ik in de eerste dagen wat tijd verloor. Het overkomt me vaker in de eerste bergritten. Ik weet niet wat het is. Waar anderen later wat vermoeider worden, kom ik juist meer op stoom. In de tijdrit van dinsdag liep ik weer wat uit op degenen die achter me staan. Dit is het maximaal haalbare, denk ik.’

Voelt dit resultaat als het bewijs dat je kopman kunt zijn?

‘Ruim binnen de top-10 rijden is lekker thuiskomen. Dat geeft ook vertrouwen voor het volgend seizoen. Nee, ik voel geen druk vanuit de ploeg. Het is niet: ik moet, ik moet, ik moet. Het is meer: alles wat je nu pakt, is nu meegenomen.’

Wout Poels tijdens de tijdrit van dinsdag. Beeld AFP

Wat zie je als de grootste verschillen tussen Bahrein McClaren en Ineos, het vervolg op Sky?

‘Sky was natuurlijk de beste ploeg ter wereld met het grootste budget. Dan is het bij ons net even wat anders. Er is minder personeel. Kijk alleen al naar de omvang van het wagenpark op de parkeerplaats. Mogelijk dat de ontwikkeling van het materiaal net een jaartje achterloopt. Maar ik heb niks te klagen. Vriendelijke mensen. De vrijheid om mijn ding te doen.’

Spreek je Froome deze dagen wel eens?

‘We maken geregeld een praatje. Ja, waar heb je het over? Hoe het gaat. Grapjes maken. Niks speciaals.’

Hoe gaat het met hem?

‘Het is heel knap hoe hij nu rijdt. Ik zat achter hem toen hij vorig jaar juni tegen dat muurtje klapte. Hoe hij is terugkomen na al die breuken en operaties is een wonder. Hij maakt nog steeds stappen. Het is moeilijk om te zeggen of hij ooit zijn oude niveau kan halen. Chris is een kampioen. Kampioenen schrijf je nooit af.’

Begrijp je waarom hij Ineos verlaat?

‘De concurrentie is daar natuurlijk moordend, met Geraint Thomas en Egan Bernal en nog meer jonge gasten die eraan komen. Hij was tien jaar alleenheerser. Die tijd is voorbij. Dan snap ik dat je het een keer ergens anders probeert. Verandering kan deugd doen. Het zal wennen zijn. Chris en Sky hebben elkaar groot gemaakt. En dan zie je hem straks in het shirt van Israël Start-Up Nation.’

De Tour was een deceptie voor je. Vallen op de eerste dag in de regen en dan verder met een scheurtje in je rib en een gekneusde long. Wat bewoog je om door te gaan?

‘Het was frustrerend, natuurlijk. Het was alsof we de hele dag over een schaatsbaan reden, maar ik voelde me goed. Alles onder controle. Dan ga je in die laatste drie kilometer knoerthard onderuit. Toen ik in de bus zat, moest ik hoesten. Er kwam allemaal bloed mee. Dan weet je dat je niet meer toptop gaat zijn. Maar aan opgeven heb ik nooit gedacht. Je vraagt je af: hoeveel koersen komen er nog, dit jaar? Misschien is dit wel de laatste. Je zit in de Tour, de belangrijkste wedstrijd van het jaar. DNF, did not finish, staat niet in mijn woordenboek. Ik wilde nog van waarde zijn voor de ploeg. Dat is de laatste dagen nog aardig gelukt. Maar de zure nasmaak is wel gebleven.’

Heb je het parcours van de Tour van volgend jaar al kunnen zien?

‘Ja, even snel.’

En?

‘Ik moet keihard aan mijn sprint gaan werken! Acht vlakke ritten! Die leveren klassementsrenners vaak nog meer stress op dan bergetappes. Als er aardig wat wind staat, kan het na elke bocht op de kant gaan. Wie dan in de verkeerde waaier belandt, is de sigaar. Nu er zo weinig aankomsten bergop op zijn, kun je je ook geen mindere dag permitteren. Het zal moeilijk zijn iets recht te zetten. Ik voorspel een intense Tour.’