Wout Poels blijft nuchter onder politie-inval, maar de bergtrui is hij wel kwijt

Wout Poels van Bahrain-Victorious finisht donderdag in Luz Ardiden. Beeld BELGA

Woensdagavond waren ze er ineens geweest: een grote groep agenten bij het hotel van Bahrain-Victorious in Pau. In opdracht van het parket van Marseille doorzochten ze de kamers van de renners en begeleiding, kamden de ploegbus uit en namen documenten mee. Dat alles in het kader van een vooronderzoek naar het bezit, verhandelen of het inzetten van verboden middelen.

Voor de etappe vertelde Poels er vrij laconiek over bij de NOS. Hoe de politie er ‘natuurlijk niks’ had kunnen vinden. Dat hij dat na afloop van de zoektocht zwart op wit, op een papiertje, bevestigd had gekregen. En dat de agenten na een uurtje weer waren vertrokken. Hij was wat later gaan eten en later gemasseerd. Het was even schrikken geweest, maar meer ook niet.

Ook de ploegleiding van Bahrain-Victorious deed er donderdag alles aan om de angel eruit te halen. In een statement benadrukte het team dat de ploeg zonder morren had meegewerkt. En dat ze zich sowieso altijd keurig netjes aan alle regels van de professionele sport houden.

Sterk seizoen voor Bahrain

Dit jaar presteert de ploeg, die in 20176 werd opgericht, beter dan ooit. In deze Tour de France wonnen ze met Belg Dylan Teuns en Sloveen Matej Mohoric al twee etappes. Ook in het voorjaar hadden ze succes.

De 33-jarige Damiano Caruso verraste met een tweede plaats in het eindklassement van de Giro d’Italia. De Italiaan werd in 2012 met terugwerkende kracht een jaar geschorst omdat hij in zijn amateurtijd zijdelings bij dopinghandel betrokken was geweest.

Helemaal opzienbarend was de dubbele ritzege van Mark Padoen in het Critérium du Dauphiné. De 25-jarige Oekraïner was in de bergen iedereen de baas. Het leidde tot anonieme beschuldigingen in een stuk in de Franse krant Le Parisien. ‘Dit doet denken aan de vuile jaren 2000’, sneerde een lid van een Franse ploeg.

Schijn tegen sinds Operation Aderlas

De beschuldigingen werden weersproken door ploegmanager Milan Erzen. De ploeg zou ‘110 procent zeker’ volgens de regels werken. Maar de Sloveense oud-prof heeft de schijn tegen. Hij werd afgelopen jaren in verband gebracht met Operation Aderlass, het onderzoek naar de Erfurter sportarts Mark Schmidt die systematisch bloedtransfusies uitvoerde bij wintersporters en wielrenners. Erzen zou hebben geprobeerd een bloedcentrifuge bij de Duitse dokter te kopen, maar werd uiteindelijk niet vervolgd.

Voordat hij naar Bahrain verkaste om kroonprins Nasser bin Hamad Al Khalifa als triatlontrainer bij te staan, was Erzen een belangrijke spil in het kleine Sloveense wielerwereldje. Hij leidde een aantal jaar de Adria Mobil-ploeg, waar Primoz Roglic in 2013 zijn wielercarrière begon. Twee van zijn Sloveense renners bij Bahrain, Borut Bozic en Kristijan Koren, werden naar aanleiding van Operation Aderlass geschorst.

Dat er daarom ook kritisch naar de prestaties van Roglic en Pogacar werd gekeken was volgens Erzens advocaat eind 2020 onterecht en slechts een poging de sterk rijdende Slovenen in een kwaad daglicht te zetten.

Elke ploeg is wel besmet

Ook een aantal ploegleiders van Bahrain heeft een besmet verleden, al geldt dat bijna voor elke topploeg. De Duitser Rolf Aldag gaf in 2007 toe dat hij tijdens zijn loopbaan als renner (1991-2005) EPO had gebruikt en de Italiaan Franco Pelizotti werd in 2010 voor twee jaar geschorst vanwege afwijkingen in zijn bloedpaspoort. De Sloveense hoofdploegleider Gorazd Stangelj moest in 2000 zijn nationale titel inleveren nadat hij op efedrine was betrapt.

Het zou kunnen dat het onderzoek van woensdagavond met een sisser afloopt. De Franse politie pakt wel vaker uit in de Tour zonder er verder gevolg aan te geven. Vorig jaar nog onderging Arkea-Samsic, de ploeg van Nairo Quintana, hetzelfde. Er was eveneens na de 17e etappe een inval in het hotel. Toen werden twee personen door de politie meegenomen, maar voor de renners of de ploeg heeft dit nooit gevolgen gehad.

Poels hield zich ogenschijnlijk niet mee bezig met de heisa om zijn ploeg. Hij probeerde uit alle macht om de bergtrui te behouden. Op de Col du Tourmalet had hij tien extra punten weten te bemachtigen, maar toen de groep met geletruidrager Tadej Pogacar op weg naar Luz Ardiden het tempo zo ver opschroefde dat de 33-jarige Nederlander moest lossen, wist hij dat hij het bolletjestricot zou verliezen. Op de finish lagen net als woensdag veertig punten. En hij had maar 21 punten voorsprong op Pogacar. Die rekensom was snel gemaakt.

Een schrale troost is dat Poels als tweede in het bergklassement de bolletjestrui wel tot in Parijs zal mogen dragen omdat de Sloveen het geel al om de schouders heeft.