Worstelt Leo Borg (18) bij de junioren op Roland Garros, pa Björn won op die leeftijd het hoofdtoernooi in Parijs

Leo Borg dinsdag op Roland Garros. Beeld AP

Het liefst had Björn Borg gezien dat zijn zoon Leo niet was gaan tennissen. Bij elke bal die hij zou slaan zou hij zijn vaders erfenis van elf grandslamtitels als een last met zich meedragen. Een gedachte waarbij de Zweedse tennislegende zich niet prettig voelde.

Dinsdag bereikte het 18-jarige talent de derde ronde van het juniorentoernooi op Roland Garros. Op de plek waar zijn vader op die leeftijd in 1974 voor het oog van de wereld zijn eerste grandslamtoernooi won, knokte zijn zoon zich in de relatieve anonimiteit op baan negen langs de Duitser Max Hans Rehberg.

De fysieke gelijkenissen zijn treffend. Alsof op het Stade Roland Garros de tijd veertig jaar is teruggezet, toen Borg zijn zesde en laatste titel op het gravel van Parijs veroverde. De blauwe ogen. Het lange en tengere postuur. En de lange blonde haren. Al komen die van zoon Leo niet onder de kenmerkende zweetband uit, maar onder een pet.

‘Mijn vader vertelde altijd hoe geweldig Roland Garros is. Nu mag ik het zelf ervaren’, zei Leo eerder deze week onder grote belangstelling van de internationale pers. ‘Ik weet inmiddels dat ik meer aandacht krijg dan andere jongens. Ik voel geen extra druk vanwege mijn achternaam.’

Hoe anders was dat tot een paar jaar geleden. De kleine Leo was het niet gewend dat fotografen elke beweging van hem wilde vastleggen toen ze eenmaal door hadden dat hij de zoon van een van de grootste tennislegendes was. ‘Nu heb ik het onder controle’, zei de huidige nummer 2.062 van de wereldranglijst. ‘En dat is maar goed ook, want ik weet dat het me mijn hele carrière zal achtervolgen.’

Bjorn Borg in 1976 op Roland Garros. Hij won het toernooi in 1974, 1975, 1978, 1979, 1980 en 1981. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Vader Bjorn stond bekend om zijn harde slagen vanaf de baseline. Met de dubbelhandige backhand en nodige topspin als specialiteit. In de tweede ronde op het juniorentoernooi in Parijs dicteert zijn zoon de tweede en derde set van de partij op eenzelfde manier. Zo is het verleden nooit ver weg.

Onbedoeld kroop hij een paar jaar geleden dieper in de huid van zijn vader dan hem lief was. Toen in Zweden via een onlineadvertentie een oproep was voor jong acteertalent dat ook nog eens kon tennissen, twijfelde moeder Patricia geen moment. Dat het uitgerekend ging om de rol van de jonge Björn Borg in de film Borg vs McEnroe had ze over het hoofd gezien.

Borg senior reageerde vertwijfeld toen hij hoorde dat zijn zoon uit zijn derde huwelijk moest doen alsof hij zijn vader was. Evenals Janus Metz, de regisseur van de film. Hij dacht in eerste instantie dat de tennislegende controle over de film probeerde te krijgen door zijn zoon erbij te betrekken. Al werd die twijfel snel weggenomen.

Leo leek in alles op de jonge versie van zijn vader. Van de slag met het houten racket tot de uitdrukking in zijn gezicht en woede-uitbarstingen op de baan. Borg mocht in zijn hoogtijdagen dan bekendstaan als de Iceman die nauwelijks zijn emotie toonde. In zijn jeugd zat zijn opvliegerige temperament hem met enige regelmaat in de weg. Hij gooide met rackets en kon verbaal flink tekeergaan.

Borg junior, die Nadal als grote voorbeeld heeft, overwon de twijfels van zijn ouders en debuteerde deze week op relatief late leeftijd op een grandslamtoernooi voor junioren. Ter vergelijking: zijn Italiaanse leeftijdsgenoten Jannik Sinner en Lorenzo Musetti schopten het in het hoofdtoernooi tot de vierde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Rafael Nadal en Novak Djokovic.

Eigen pad

Met de steun van vader Björn en moeder Patricia bewandelt Leo zijn eigen pad, al laat Borg senior het coachende gedeelte aan de trainers van zijn zoon over. Een keer gaf hij een jonge Leo advies dat hij meer naar voren moest spelen. Tot ongenoegen van zijn zoon. Het was de laatste keer dat hij iets over zijn spel zei.

De tiener heeft zich als doel gesteld om ‘op zijn minst’ ooit in de toptien van de wereldranglijst te staan. In zijn jacht op een plek tussen de beste tennissers ter wereld laat hij het verleden achter zich. Nooit keek hij een wedstrijd van zijn inmiddels 65-jarige vader terug.

Na het winnende punt tegen Rehberg brak een lach door op het gezicht van Borg. Niet alleen omdat hij zich als debutant bij de laatste zestien schaarde. Donderdag komt zijn vader naar Parijs. Hij zit dan op de tribune als Borg junior het opneemt tegen de Chinees Shang Juncheng.