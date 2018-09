Workaholic Wormuth hervormt Heracles naar Duits voorbeeld

Frank Wormuth meldt zich zondag aan de zijlijn. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Kort balt Frank Wormuth zijn vuisten, geeft hij high-fives aan collega’s en spelers. Maar de uitbundige feesttaferelen bij spelers en fans van Heracles na de sensationele 3-2-winst op topclubjager AZ, culminerend in een potje pogoën in de doelmond, daar blijft de nieuwe coach verre van.

Tijdens het duel, bij een 3-1-voorsprong, was Wormuth nog wel opgesprongen. Van woede, omdat uitblinker Kristoffer Peterson de bal te veel met zijn voetzool meenam. ‘Ik zeg dagelijks tegen ze: houd daarmee op, dat remt alleen maar af’, vertelt Wormuth later.

Het moet almaar beter van ­Wormuth. Zelfs bij de seizoenstart na de minstens zo knappe 1-1 in de Arena tegen Ajax was hij kritisch. Al vlot na Heracles - AZ legt de 57-jarige Duitse coach met handen en voeten situaties uit aan technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

Die laatste spoorde Wormuth afgelopen zomer op door onder meer via YouTube interviews en trainingen van hem te bekijken. Zonder veel succes had Wormuth begin deze eeuw gewerkt bij marginale Duitse clubs als SC Pfullendorf, FV Ravensburg en SSV Reutlingen, maar op voorspraak van bondscoach Löw was hij sinds 2008 bij de Duitse bond werkzaam als trainersopleider en coach van het team tot 20 jaar.

In die periode evolueerde het Duitse voetbal spectaculair. Wormuth heeft een duidelijke, moderne visie van snel vooruit voetballen in plaats van langzaam breed. Samen met drie anderen mocht hij auditie doen. Alle zeven clubbonzen hadden nadien zijn naam boven aan hun lijstje gezet.

Heracles had eerder een Duitse trainer in 2001, maar het contrast met de flamboyante, intuïtieve Fritz Korbach kan haast niet groter zijn. Ook bij frisse, bevlogen Duitse coaches als Klopp, Tuchel, Nagelsmann, Tedesco of Hyballa steekt Wormuth (letterlijk) wat grijs af.

Gesjeesde scheikundeleraar

De Berlijner, geprezen door oud-leerlingen Tedesco en Nagelsmann, heeft de uitstraling van een gesjeesde scheikundeleraar. Droog grijs haar, vale gympies onder een gekreukt overhemd, met allerhande data en tactische termen doorspekte analyses.

Heracles verloor vorige week van Willem II met liefst 5-0. Zo’n genie was-ie dus toch niet, die Wormuth, concludeerde Willem van Hanegem in zijn AD-column. Wormuth zondagavond kalm: ‘Hij had gelijk. 5-0-verlies is niet het profiel van een goede coach. Maar we zitten allemaal in dezelfde boot, spelers en coaches. Deze 3-2 is ook een prestatie van ons beiden. Ik vind het wat lineair gedacht. Geloof me trouwens dat ik woedend was op mezelf. Ik had de ploeg defensiever moeten laten spelen.’

Hij verwerkte de nederlaag door een boek te lezen: Die Hütte - Ein Wochenende mit Gott, waarin een vader zijn kind verliest. ‘Dat relativeerde de boel.’

Voor zover mogelijk. Wormuth is workaholic. Om acht uur is hij op de club, om elf uur ’s avonds sluit hij de deur. Er zijn dagelijks twee trainingen en doorlopend tactische sessies. Zelfs op de wedstrijddag wordt getraind, vervolgens houdt hij per linie een bespreking.

Overvoert hij de spelers van de middenmoter niet ietwat? ‘Zolang je er wat aan hebt, blijft het interessant’, meent aanvoerder Robin Pröpper. ‘We voelen ons fit en wat hij zegt klopt. Hij staat ook erg open voor discussie en steekt veel tijd in iedereen persoonlijk.’

Frank Wormuth Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Confronterend

Wormuth hangt in de kleedkamer data op. Hoeveel sprints, hoeveel kilometers gelopen, hoeveel goede passes op de vijandelijke helft. Pröpper: ‘Na Willem II was dat heel confronterend. Kwamen we op 66 sprints. Er hing een sheetje van Hoffenheim naast, die komen op 340 sprints in een wedstrijd.’

Voetbal is geen atletiek, toch? Pröpper: ‘Wat je aan die bal doet, blijft superbelangrijk. Maar zonder bal moet je zo veel meer doen tegenwoordig.’

Aan het mentale aspect wordt ook gewerkt. ‘In ons hoofd moeten we de actuele stand uitgummen en steeds denken dat het 0-0 is. Dat lukte niet tegen Willem II.’

Tegen AZ wel. De voor zondag nog ongeslagen Alkmaarders tikken binnen twee minuten de 0-1 binnen via Boadu, maar na een kwartier grijpt het felle Heracles het roer. Via treffers van Osman, Peterson en Duarte wordt het 3-1, een late tegentreffer van AZ-invaller Johnsen doet geen pijn meer.

Zo staat het lachertje van vorige week ineens vijfde. Wormuth zal deze week ‘bad cop’ spelen. ‘Ik blijf kritisch, maar probeer het ook levendig te houden, gebruik veel metaforen die spontaan bij me opkomen, soms een relativering, dan vraag ik weer om scherpte. Zeg ik: ‘wij zijn de nieuwe gladiatoren, Caesar kijkt toe.’

Nee, hij is inderdaad geen knuffelaar zoals Liverpool-coach Klopp. ‘Ik heb 29 spelers, er spelen er maar 11. Als ik iemand slecht nieuws moet brengen, dan vind ik het raar als ik daarvoor heb gezegd dat ik van hem houd en dat hij de beste is.’