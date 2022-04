Wordt toptalent Carlos Alcaraz (18) de nieuwe Nadal of de nieuwe Federer?

Carlos Alcaraz retourneert zondag een bal tijdens de finale van het masterstoernooi in Miami. Het 18-jarige toptalent won dat toernooi. Beeld AFP

Hij is precies even groot als Rafael Nadal en komt uit hetzelfde land als zijn idool. Maar het zijn niet de belangrijkste redenen dat Carlos Alcaraz wordt vergeleken met de 21-voudig grandslamwinnaar. De 18-jarige Spanjaard is voorbestemd de nieuwe ster van de volgende generatie tennissers te worden.

Alcaraz pakte zondagavond in Miami zijn eerste masterstitel door de Noor Casper Ruud in de finale in twee sets te verslaan. Het veelzijdige talent is de op twee na jongste speler ooit die een masterstitel wint. Alleen Michael Chang (1990) en Rafael Nadal (2005) waren jonger toen zij een titel pakten op het niveau net onder de grandslamtoernooien.

Door zijn overwinning steeg Alcaraz, die een jaar geleden nog de nummer 133 van de wereld was, naar de elfde plaats op de wereldranglijst. Hij is samen met Holger Rune (nummer 91) de enige tiener in de mondiale top 100, waar de gemiddelde leeftijd de laatste jaren steeg tot 27 jaar. In september werd hij de jongste kwartfinalist op de US Open sinds de invoering van het proftennis in 1968.

‘Carlos is een geweldige tennisser. Hij heeft alles in zich om snel tot de beste spelers van de wereld te behoren’, zei 35-jarige Nadal onlangs nadat hij in de halve finales in Indian Wells met pijn en moeite van zijn zeventien jaar jongere landgenoot had gewonnen. ‘Hij is bijzonder omdat hij aanvallend kan spelen, maar ook goed kan verdedigen.’

Kleiner dan nieuwe generatie tennissers

Met zijn 1.85 meter is hij kleiner dan de nieuwe generatie tennissers Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas en Matteo Berrettini (allen groter dan 1.90 meter). Maar in Miami bewees Alcaraz over meerdere wapens te beschikken. Met zijn agressieve spel, harde slagen, geweldige dropshots en superbe balgevoel drukte hij zijn tegenstander ver naar achteren. Op basis van zijn uithoudingsvermogen en arbeidsethos mag hij dan vaak met Nadal worden vergeleken, zelf vindt hij zijn spel het meest op dat van de eveneens 1.85 meter lange Roger Federer lijken.

Fraai was de service-volley op het beslissende punt in de finale tegen Ruud, de nummer zeven van de wereld. ‘Mijn kracht is de variatie in mijn spel’, zei het evenwichtige supertalent die sinds vier jaar wordt begeleid door Juan Carlos Ferrero, voormalig nummer één van de wereld en winnaar van Roland Garros in 2003. ‘Ik heb het gevoel dat ik klaar ben om nieuwe stappen te zetten.’

Alcaraz groeide op in een tennisfamilie in de buurt van Murcia, in het Zuidoosten van Spanje. Vader Carlos was een begenadigd tennisser, maar een gebrek aan financiële middelen stond een professionele carrière in de weg. Hij stopte op zijn twintigste en werd tenniscoach. Zijn gelijknamige zoon, de tweede van vier zonen, was drie jaar toen hij voor het eerst een racket in zijn hand had en oneindig ballen tegen de muur van de plaatselijke tennisvereniging sloeg.

‘Ik kreeg hem er met geen mogelijkheid weg’, zei zijn vader tegen The New York Times. ‘Na een lange werkdag was ik moe en wilde ik naar huis, maar ik moest met hem spelen. Ik zei dat we nog twintig minuten zouden blijven. Maar na twintig minuten, bleven we nog een half uur en hij wilde meer en meer. Tot ik zei dat we echt naar huis moesten, omdat het eten klaar was. Dan begon hij te huilen.’

Hulp van een zakenman uit Murcia

Om de loopbaan van Alcaraz te kunnen bekostigen, kreeg de familie hulp van een zakenman uit Murcia en vriend van de familie. Hij legde onder meer 2.000 euro neer die de jonge Alcaraz nodig had om als tienjarige jongen mee te kunnen doen aan een juniorentoernooi in Kroatië. Op de toernooien bleef het talent niet lang onopgemerkt.

Alcaraz was pas veertien jaar oud toen hij zijn eerste ATP-punten wist te behalen op een futuretoernooi in Murcia. Hij deed alleen maar mee aan het toernooi omdat het dicht bij zijn ouderlijk huis was. Via de kwalificaties belandde hij in het hoofdtoernooi. Tot ieders verbazing won hij in de eerste ronde van de als tweede geplaatste Federico Gaio.

Net als veel andere Spaanse tennissers genoot Alcaraz zijn opleiding op gravel. Maar tegenwoordig heeft hij op de bekende academie van Ferrero ook de beschikking over hardcourtbanen en een kunstgrasbaan. In mei doet hij mee aan Roland Garros en zullen de ogen meer dan ooit op hem gericht zijn en de parallellen met Nadal worden getrokken. Maar het liefst wil hij Wimbledon een keer winnen, het favoriete toernooi van 20-voudig grandslamwinnaar Federer.

Speelstijlen Nadal en Alcaraz

Hoewel de speelstijlen van de twee niet op elkaar lijken, zei Nadal dat Alcaraz hem op 18-jarige leeftijd aan zichzelf herinnert. ‘Hij heeft de passie en is nederig genoeg om elke dag hard te werken.’ Toen hij vorig jaar in aanloop naar de Australian Open veertien dagen in quarantaine moest in Australië, zette hij het matras tegen de muur van zijn hotelkamer. Zo kon hij toch ballen slaan zonder dat hij anderen tot last was of schade aan te richten.

‘In Spanje noemt iedereen hem de nieuwe Rafa. Voor hem is niet makkelijk om dat elke keer te horen’, aldus zijn coach Ferrero. ‘Als team proberen we een grote muur om hem heen te bouwen en hem zijn eigen ding te laten doen. Dat is niet altijd even makkelijk.’

Zelf vindt Alcaraz het nogal voorbarig om met de 21-voudig grandslamwinnaar vergeleken te worden. ‘Ik wil niet dat mensen mij kennen als mini-Nadal of tweede Nadal. Ik wil gewoon Carlos Alcaraz zijn.’

Nadal, huidig nummer drie van de wereld, had nog wel een boodschap voor zijn landgenoot na diens overwinning in Miami: ‘Gefeliciteerd met je historische triomf. De eerste van vele die nog zullen volgen, dat weet ik zeker.’