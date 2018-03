Wordt Ronald Koeman de man die Oranje van het volk afpakte?

Oranje is niet meer aanraakbaar

Het waaide er soms hard en spelers moesten er vanuit hotel Huis ter Duin in Noordwijk met de bus naartoe, maar het had wel wat, de trainingen van het Nederlands elftal bij Quick Boys. Wie een kijkje wilde nemen in Katwijk, was welkom, want het Nederlands elftal was van iedereen. De keuze voor Zeist is vanuit professioneel oogpunt een verbetering, maar wordt het ook gezelliger? In Katwijk kon het zomaar gebeuren dat de crème de la crème van het Nederlandse voetbal op veld 1 zijn partijvorm afwerkte, terwijl even verderop, op de bijvelden, de pupillen en veteranen van Quick Boys bezig waren met hún oefeningen.