Wordt kandidatentoernooi schaken wel uitgespeeld?

Russische schakers Alexander Grischuk en Ian Nepomniachtchi groeten elkaar met een elleboogstoot. Beeld via Reuters

Alexander Grisjoek sprak zondag sombere woorden: `Toen ik hier arriveerde, had ik geen duidelijke mening, maar nu wel. Het is geen toeval dat de wereld tijdelijk sportloos is. Het toernooi moet beëindigd worden. De sfeer is onaangenaam met strenge veiligheidsmaatregelen en mensen die maskers dragen. Ik wil niet spelen, ik wil hier helemaal niet zijn.’

Grisjoek, die maandag gewoon verscheen voor zijn partij tegen de Amerikaan Caruana, staat voorlopig alleen in zijn pleidooi voor stopzetting van het toernooi. Hij krijgt in ieder geval geen steun van landgenoot Ian Nepomniatsjtsji, die als enige van de acht deelnemers in voortreffelijke vorm steekt. Met een score van 4,5 uit 6 heeft hij een punt voorsprong op de Fransman Maxime Vachier-Lagrave, de invaller voor de Azerbeidzjaan Teimour Radjabov die zich wegens corona- en quarantainevrees terugtrok.

Nepo rekende in de vijfde en zesde ronde af met de Chinezen Hao Wang en Liren Ding. Wang bezweek in tijdnood onder de aanhoudende druk en Ding verzeilde vanuit de opening gaandeweg in een zo hopeloze stand dat hij een schitterende ontsnappingsmogelijkheid niet opmerkte. Nepomniatsjtsji schudde zijn hoofd toen hem de diep verborgen wending werd getoond: `Als Ding die had gevonden, zou hij wegens computerassistentie zijn gediskwalificeerd.’

Enige hoop kunnen de andere deelnemers putten uit Nepomniatsjtsji’s wisselvalligheid. Als hij zijn beste spel laat zien, behoort hij altijd tot de kanshebbers voor de eindzege. Maar in het verleden is het hem zelden gelukt dat goede spel gedurende een lang toernooi consequent vol te houden.

Ook Anish Giri hoeft de hoop op een succesvolle inhaalslag nog niet op te geven. Na een nederlaag tegen Nepomniatsjtsji in de openingsronde en vier remises vond hij maandag het geluk aan zijn zijde. Na zesenhalf uur spelen leek een volgende puntendeling onvermijdelijk tot tegenstander Kirill Aleksejenko een gruwelijke blunder ontglipte. Het was Giri’s eerste winstpartij in een kandidatentoernooi. In 2016 eindigden al zijn veertien partijen onbeslist.