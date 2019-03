Wordt de eredivisie komende zondag beslist in Amsterdam?

Lozano (boven) en De Jong in duel tijdens de eredivisiewedstrijd in Eindhoven. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Het is de dag van Mark van Bommel’, zegt commentator Frank Snoeks als de middenvelder van PSV op 20 maart 2005 zijn derde doelpunt maakt in de Arena. Op één middag. Hij juicht uitbundig en rent langs het vak met supporters uit Eindhoven. Armen als vleugels. Ajax – PSV staat 0-4, als het PSV van Guus Hiddink op weg is naar weer een landstitel. De jongenskoppies van de Ajacieden Sneijder, Maduro en Heitinga hangen. Danny Blind druipt af in zijn debuutwedstrijd als hoofdtrainer van Ajax. Het stadion loopt in recordtempo leeg. ‘Het is een demasqué van jewelste’, stelt Snoeks.

Zondag is Van Bommel weer eens in de Arena, in zijn debuutjaar als trainer van PSV, in het stadion waar hij drie van zijn vijf competitiewedstrijden als voetballer van PSV won. Wat doet hij nu, als bedenker van strategieën, wetende dat een gelijkspel al een mooi resultaat is? Inzakken, counteren met de snelheid van Hirving Lozano en Steven Bergwijn? Of snel de verwachte pressie van Ajax omzeilen door de lange bal te spelen op kopwonder Luuk de Jong?

Wie is beter? Wie is slimmer, zondag vanaf 16.45 uur, in de laatste wedstrijd van het weekeinde, als de middag voetballend in de avond verglijdt en de competitie mogelijk een beslissende wending neemt: Erik ten Hag of Mark van Bommel?

Ajax – Feyenoord en Feyenoord – Ajax zijn vanwege historisch perspectief klassiekers, maar wedstrijden tussen Ajax en PSV zijn de ware toppers. Ajax en PSV verzamelden de meeste landstitels, PSV sinds de eeuwwisseling zelfs aanmerkelijk meer dan recordkampioen Ajax: PSV ruikt zijn elfde schaal sinds 2000, Ajax hoopt op zijn zevende. PSV is favoriet, met vijf punten voorsprong en acht duels te spelen. Als Ajax wint, kan het woensdag bij een zege in Emmen minimaal één dag eerste staan, na inmiddels veel meer dan duizend dagen zonder koploperschap. PSV ontvangt een dag later PEC Zwolle. Wint PSV zondag, dan is de competitie nagenoeg beslist.

Vermoeidheid

Het is mooi voor de opbouw van de spanning, maar ook een beetje apart van de planners van de KNVB: de laatste topper van het seizoen in het weekeinde na een periode met interlands, nadat clubtrainers even hun grip kwijt waren op hun topspelers. Hoe keren zij terug? Dat is ook een kwestie van schietgebedjes. Het was bijvoorbeeld een potsierlijk gezicht om de bij AZ – Ajax na twintig minuten uitgevallen Hakim Ziyech strompelend mee te zien trainen bij Marokko, met een blauw verband om de kuit.

Wie is emotioneel opgetild door een mooie wedstrijd in ’s lands tenue, wie is teleurgesteld? Twee voorbeelden: Gaston Pereiro, de laatste jaren geregeld belangrijk tegen Ajax doch recentelijk vaak bankzitter bij PSV, scoorde met Uruguay tegen Oezbekistan en Thailand. Ajacied David Neres beleefde een fijn debuut met Brazilië, tegen Tsjechië.

Ajax voetbalde een kwart meer duels dan PSV dit seizoen: 45 om 36 wedstrijden. Zes intense duels in Europa, drie in de nationale beker. En Ajax moet de aandacht ook voor de komende maanden verdelen, met de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus als blikvanger. Cristiano Ronaldo komt naar Amsterdam. PSV kan alles op de wedstrijd van zondag zetten.

Luuk de Jong

Het blijft grappig, al die kampioenschappen voor de familie De Jong. Het kan de titel van een jongensboek zijn: Luuk en Siem en de dynastie van de Schaal. De kampioensschaal is bijna een familieding. Luuk in 2010 met FC Twente, Siem in 2011, 2012, 2013 en 2014 met Ajax, Luuk in 2015, 2016 en 2018 met PSV. Alleen in 2017 gaapt de leemte, met het kampioenschap van Feyenoord. Uitgerekend in dat seizoen waren de krachten van de broers gebundeld bij PSV, waaraan Siem was uitgeleend.

Bij de laatste gelegenheid, vorig seizoen, scoorde de een tijdens het kampioensduel in Eindhoven en kreeg de ander (Siem) als invaller de rode kaart. Luuk – Siem staat dus 4-4. Siem kan niet meer scoren, want die voetbalt in Australië. Bij de titel van Luuk is het 5-4. Zo niet, dan gaat de titel voor het eerst naar een andere De Jong, naar Frenkie. Maar die is geen familie.

Ajax – PSV

Is Ajax – PSV bepalend in de eredivisie? Niet helemaal, doorgaans. Het gaat er over het algemeen om niet te veel punten te verspelen tegen kleinere clubs. In slechts één seizoen van de laatste tien jaar won één van beide topclubs allebei onderlinge duels: de latere kampioen Ajax, in 2012-2013. Dat was uitgerekend het seizoen waarin PSV per se kampioen wilde worden, het jaar van het eeuwfeest, toen PSV kosten noch moeite bespaarde. Van Bommel beleefde na periodes bij Barcelona, Bayern München en AC Milan zijn laatste seizoen als prof en Dick Advocaat was teruggekeerd voor de mislukte missie.

De moeilijkste tegenstander van PSV was dit seizoen Feyenoord, waartegen het slechts één punt haalde in twee duels. Ajax deed hetzelfde tegen Heracles. Trainer Ten Hag spaarde spelers in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, thuis tegen Heracles (1-1), midden in de drukke periode met al die voorrondes van de Champions League. In Almelo speelde Ajax zijn slechtste wedstrijd van het seizoen, drie dagen later gevolgd door de beste: Real Madrid-uit. Daarmee is het belangrijkste verschil aangegeven: PSV is geconcentreerder, met minder uitschieters naar boven en beneden. PSV verloor in de competitie één keer en speelde viermaal gelijk. Ajax: vier keer verloren, twee gelijk.

PSV blijft altijd knokken en maakt naam met zijn late doelpunten in de slotfase. Dat is geen toeval. Duurde een wedstrijd 85 minuten, dan zouden PSV en Ajax allebei op 59 punten staan, terwijl de werkelijke stand 67 voor PSV is en 62 voor Ajax. Maar zo’n stand na 85 minuten is onzin. Voetbal duurt 90 minuten plus blessuretijd. Overigens: in 2005 had PSV maar een uurtje nodig voor die 0-4.