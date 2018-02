Wordt de 5 kilometer voor Pechstein en Mueller, twee verschoppelingen op leeftijd, hun moment van revanche?

Ook haar reputatie werd in Noorwegen geruïneerd. Zij werd in 2009 tijdens de WK in Hamar uit competitie genomen op verdenking van bloeddoping, een vergrijp waarvoor ze twee jaar werd geschorst. Ze is de eerste en enige schaatser die op grond van een bloedpaspoort is uitgesloten van competitie, een oordeel dat volgens haar onterecht is. De afgelopen jaren voerde ze eindeloos procedures om haar gelijk aan te tonen.



Onder leiding van Mueller is Pechstein hard blijven schaatsen. Vrijdag breekt hun moment van revanche wellicht aan, op de 5 kilometer. De 63-jarige coach en 45-jarige pupil azen op goud. Het zou het vierde goud van Pechstein zijn op de 5 kilometer, een record. Het zou ook de ultieme wraak zijn van het duo: twee verschoppelingen op leeftijd als winnaars.



Kleine kans dat ze de ontknoping vanmiddag in Hol bekijken - er is iets beters te doen.