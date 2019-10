Woods evenaart stokoud record van Sam Snead

Tiger Woods na de Zozo Championship PGA in Japan. Beeld EPA

Golflegende Tiger Woods heeft de wereld opnieuw verbaasd. Hij evenaarde nog voor zijn 44ste verjaardag (op 30 december) een historisch record. Maandag won hij in Japan zijn 82ste titel op de PGA Tour, net zo veel als de legendarische Sam Snead die tussen 1936 en 1965 ook 82 overwinningen op de professionele Tour haalde. Snead was 52 jaar toen hij zijn laatste overwinning boekte.

Woods stak niet onder stoelen of banken op jacht te gaan naar zijn 83ste triomf en alleen recordhouder te worden. Hij kondigde ook aan volgend jaar te willen meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio, hoewel die niet zal meetellen voor het record. ‘Ik voel mij jonger en fitter dan eerder dit jaar. Ik denk zeker dat ik kan spelen tot mijn 52ste’, zei hij na zijn triomf. ‘Als je mij dit enkele jaren geleden had gevraagd, had ik een heel ander antwoord gegeven, maar de toekomst ziet er beter uit dan ik had kunnen dromen. Mijn lijf kan weliswaar niet hetzelfde doen wat het vroeger kon, maar ik kan nog altijd overweg op een golfcourse. Ik weet hoe ik golf kan spelen en dat lukte mij deze week ook.’

Net zoals zijn overwinning op The Masters in april van dit jaar kwam zijn triomf uit het niets. Woods was de afgelopen maanden uit vorm en zijn oude rugblessure speelde weer op. Op de US Open en het Brits Open overleefde hij de cut niet eens. Opnieuw waren er geruchten dat hij toch zou stoppen en zijn triomf op The Masters zijn laatste kunstje was geweest. Sinds april had hij geen ronde meer gespeeld in 67 slagen of minder. In Japan ging hij rond in achtereenvolgens 64, 64, 66 en 67 slagen. Hiermee bleef hij drie slagen voor op thuisfavoriet Hideki Matsuyama. De Noord-Ier Rory McIlroy deelde de derde plaats.

Door het slechte weer kon de wedstrijd op de golfcourse van Chiba – even ten oosten van Tokio - pas maandag worden voltooid. Maar Woods kon de druk aan. ‘Vijf dagen op de eerste plek is een lange tijd. Het was zeker stressy’, aldus Woods die nu de nummer zes is op de wereldranglijst. Overigens begon Woods het toernooi donderdag met drie bogeys, maar daarna haalde hij negen birdies en stond na een dag al gedeeld eerste op de ranglijst.

Woods won zijn allereerste wedstrijd op de professionele tour 23 jaar geleden in Las Vegas na een play off tegen Davis Love III. Sinds die tijd heeft hij ondanks talrijke blessures, vier rugoperaties en vijf knie-operaties – de laatste nog maar negen weken geleden - een opmerkelijk aantal records gevestigd. Van alle spelers die 200 wedstrijden op de Tour hebben gespeeld heeft hij er bijna een kwart (22,8 procent) gewonnen. Alleen Ben Hogan (21,8 procent) komt bij hem in de buurt. Snead had voor zijn 82 overwinningen 585 toernooien, Woods 359. In 90,8 procent van al die wedstrijden haalde hij de cut, de schifting na twee rondes. Woods is de captain van het Amerikaanse team dat begin december de tweejaarlijkse wedstrijd speelt om de Presidents Cup in het Australische Melbourne. De twaalf beste Amerikaanse spelers nemen het daarbij op tegen de twaalf beste spelers uit de rest van de wereld minus de Europeanen. Met de Europeanen wordt om de twee jaar gespeeld om de Ryder Cup. Woods zei na afloop van zijn overwinning in Japan dat hij misschien zelf nu ook als speler deel zou uitmaken van het Amerikaanse team. ‘Ik denk dat ik wel in het oog ben gevallen van de captain’, grapte hij. Als hij blessurevrij is, blijkt Woods nog altijd boven de concurrentie uit te kunnen torenen. Het toernooi in Japan was bijzonder sterk bezet met veel spelers uit de top-tien van de wereld.