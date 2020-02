Wonderstuurtjes en hoge verwachtingen: Max Verstappen blijft tijdens testdagen vooral ‘relaxed’

Max Verstappen woensdag op het circuit van Barcelona. Beeld AP

Even kijkt Max Verstappen (22) op een bank vanaf het dakterras van het teamgebouw naar het circuit. De openingsdag van de tweede Formule 1-testweek op het circuit van Barcelona ligt al een tijdje stil vanwege een auto met motorpech. Verstappen heeft dat alleen gemist. Zijn agenda is op woensdagochtend volgepropt met mediaverplichtingen.

‘Wat is er gebeurd?’, vraagt hij aan zijn persvoorlichter. Als zij het antwoord schuldig moet blijven, haalt hij zijn schouders op. ‘Ach, shit happens’, zegt Verstappen met een glimlach, waarna hij weer verdergaat met een interview.

Hij hoeft deze dagen ook niet alles te weten. Tijdens het testen is toch niets wat het lijkt. Ook niet nu de testdagen voor het eerst officieel door de Formule 1 worden georganiseerd, om fans ‘meer dan ooit’ te laten zien. Zo worden de acht uur durende testsessies live uitgezonden en mogen teams geen schermen meer plaatsen voor hun garages waarmee ze details op hun auto’s geheim pogen te houden.

Het zijn maatregelen die schuren met de belangen van de renstallen. Die zijn vooral bezig met zichzelf, nu er minder testtijd dan ooit is. Dit jaar zijn er slechts zes dagen om de nieuwe auto's uit te proberen, uitgesmeerd over twee weken. Experimentele foefjes moeten zo snel mogelijk worden getest. Dus stonden er woensdag bij de garages van Ferrari en Red Bull in plaats van schermen breedgeschouderde monteurs hinderlijk voor de tv-camera’s en fotografen.

Het is een voorbeeld van hoe Formule 1-teams altijd weer nieuwe manieren vinden om elkaar zand in de ogen te strooien. Met dat gegeven in het achterhoofd maakt Max Verstappen zich weinig druk in aanloop naar zijn zesde seizoen in de koningsklasse van de racerij, oftewel het jaar waarin hij de laatste kans heeft de jongste wereldkampioen ooit te worden.

Hij lacht veel en oogt ontspannen onder de Spaanse zon. “Het gaat prima hoor, lekker relaxt”, zegt hij over zijn gemoedstoestand na drie maanden zonder races. In vloeiend Duits heeft Verstappen net zo’n tien minuten een cameraploeg van het Duitse RTL te woord gestaan. Hij werd bevraagd over zaken als het gevoel bij zijn nieuwe auto, hoeveel overwinningen hij dit jaar denkt te boeken en of hij na zijn derde plaats van vorig seizoen dit jaar dan eindelijk Mercedes-wereldkampioen Lewis Hamilton van zijn troon gaat stoten.

Het waren vragen die hij vorige week, toen Verstappen bijna 1.200 testkilometers aflegde, ook al kreeg in het Engels en Nederlands. Al zijn antwoorden hadden dezelfde strekking: het zag er goed uit, want de auto was in de winter aanzienlijk verbeterd. Maar meer was er eigenlijk niet te melden. ‘Ik weet het zelf namelijk ook niet’, legde Verstappen woensdag uit. ‘Zelfs niet als er de komende dagen toptijden gereden worden. Richting de eerste race in Melbourne kan er nog heel veel veranderen.’

Aangezien auto- en motorregels amper zijn gewijzigd, staat nagenoeg vast dat Red Bull, Ferrari en Mercedes net als voorgaande seizoenen om de wereldtitel strijden. Mercedes lijkt als wereldkampioen van de afgelopen zes jaar op basis van de eerste testdagen favoriet. De W11 oogt snel en betrouwbaar. Hamilton, net als veel andere coureurs geen fan van het relatief saaie testen, zei dat hij vorige week voor het eerst in zijn F1-loopbaan niet wilde stoppen met rondjes rijden. Zoveel plezier had hij in zijn nieuwe auto.

Vorige week toonde het team ook nog eens vanuit het niets een van de opmerkelijkste uitvindingen in jaren: een verstelbaar stuur, waarmee de stand van de wielen kan worden aangepast. De coureur duwt daarbij het stuur als een soort vliegtuigknuppel naar zich toe of van zich af. Experts denken dat banden zo op rechte stukken en in bochten in optimale stand gezet kunnen worden. Zo vermindert de slijtage en is de bandentemperatuur beter te controleren.

Mercedes zelf wilde weinig kwijt over het zogenoemde Dual-Axis Steering-systeem, maar het is volgens de Duitsers door autosportfederatie FIA wel als legaal aangemerkt. Zowel Ferrari als Red Bull twijfelt aan die legaliteit. Verder is niet duidelijk of het systeem überhaupt werkt. De innovatiedrang toont in ieder geval dat Mercedes allesbehalve verzadigd is na zes titels op rij. En als Verstappen zich dan toch ergens zorgen om zou moeten maken, dan is dat het wel.