Wonderspikes geven de sprinters op de 100 meter nog geen vleugels

De Italiaan Lamont Marcell Jacobs wint de finale van de 100 meter tijdens de Spelen van Tokio. Beeld Getty Images

Sinds een jaar of wat kunnen sprinters beschikken over zogenoemde superspikes. De dikke zool zou op de 100 meter zomaar 0,1 seconde tijdwinst kunnen opleveren, is het idee. Maar of dat ook zal gebeuren, zaterdag tijdens de finale van de mannen bij de WK, betwijfelt bewegingswetenschapper Wouter Hoogkamer. Hij doet onderzoek naar snelle hardloopschoenen.

Op de lange loopafstanden sneuvelden de records de afgelopen jaren bij bosjes. Dat gebeurde dankzij de Nike Vaporfly, een schoen met een dikke zool waarin behalve een dikke schuimlaag ook een koolstofvezelplaat verwerkt is. Het was die Vaporfly die Hoogkamer in 2016, toen postdoc aan de Universiteit van Colorado, in opdracht van de producent onderzocht. 4 procent minder energie vergde het lopen op de wondersloffen, concludeerde hij. Dat leverde minuten tijdwinst op.

Langeafstandslopers stapten massaal over op de lomp ogende schoen en andere fabrikanten ontwikkelden razendsnel varianten op de Vaporfly. Het vaste recept is altijd die combinatie van een carbonversteviging en een schuimzool. Dankzij het schuim deukt de zool in bij de landing en veert terug bij de afzet. Zo krijgt de loper een zetje mee. Van toploper tot recreant werd iedereen sneller.

Maxfly

Na de marathon volgden de middellange baanafstanden en vorig jaar werd de techniek vertaald naar de sprintspike, met de Nike Maxfly. In aanloop naar de Spelen in Tokio werden ze geïntroduceerd en wereldrecordhouder Usain Bolt was not amused. Hij noemde het ‘weird and unfair’, raar en oneerlijk, dat zijn opvolgers dankzij hun schoeisel 0,1 seconde cadeau zouden krijgen.

Toch is het veel minder duidelijk wat het voordeel is van de nieuwste generatie spikes vergeleken met de marathonschoenen , zegt Hoogkamer, die nu als universitair docent in Massachusetts onderzoek doet naar het ideale schoeisel voor Puma (de voormalige sponsor van Bolt). ‘De marathonschoen konden we testen door te kijken naar zuurstofverbruik tijdens de inspanning. Dat gaf een indruk van de verbruikte energie. Op de sprint kan dat niet.’ Tijdens de korte spurt nemen de spieren geen zuurstof op, ‘anaeroob’ heet dat in vakjargon en dus heeft zuurstofopname meten geen zin.

Het bewijs dat de spikes sneller zijn kan enkel in de praktijk geleverd worden. Maar dat is lastig, want prestaties in trainingen en wedstrijden fluctueren. Het is moeilijk te zeggen of een goede tijd aan het weer, de vorm van de atleet of de schoenen ligt. Er zijn bovendien veel minder sprinters dan marathonlopers.

Elaine Thompson-Herah

Bij de vrouwen en op de middellange afstanden lijkt er wel een effect. De tijden zijn daar over de breedte de laatste tijd aangescherpt, met onder meer de benadering van het wereldrecord op de 100 meter door Elaine Thompson-Herah vorig jaar. Ze bleef in augustus met 10,54 slechts 0,05 seconde verwijderd van de 10,49 van Florence Griffith, de onwaarschijnlijke tijd die in 1988 is gelopen onder dubieuze omstandigheden (extreem sterke rugwind is niet geregistreerd).

Het wereldrecord van Sydney ­McLaughlin op de 400 meter horden (51,41) zal dan zeker ook samenhangen met de nieuwe schoenen? De Amerikaanse loopt op de laatste modellen van fabrikant New Balance (net als haar concurrente Femke Bol). Hoogkamer: ‘Onzin. Ik zag haar in 2016 al lopen en vermoedde toen al dat zij in staat moest zijn het wereldrecord te verbreken. Zo’n record is op zichzelf geen bewijs dat de super­spikes een voordeel bieden.’

Dat blijkt ook op de 100 meter bij de mannen. Van de door Bolt gevreesde 0,1 seconde tijdswinst lijkt nauwelijks sprake. Zijn wereldrecord van 9,58 staat nog altijd en geen enkele sprinter kwam de afgelopen anderhalf jaar in de buurt. Trayvon Bromell kwam er vorig jaar nog het dichtste bij, tot 9,76. Misschien dat de verrassende opmars van olympisch kampioen Lamont Marcell Jacobs (9,80) met de spikes samenhangt, maar zeker is dat niet.

Sowieso is de werking van de nieuwe schoenen nog wat raadselachtig. Zelfs Hoogkamer weet niet wat de exacte functie van de koolstofplaat is. Nike kwam ermee, nadat Adidas er in het begin van het millennium al mee had geëxperimenteerd. ‘In ons onderzoek hebben we zo’n plaat doorgezaagd en de resultaten waren niet heel anders.’

Toch maken alle fabrikanten ­gebruik van de combinatie van verend schuimrubber en carbon. Als het werkt, dan werkt het, is de gedachte. Waarschijnlijk helpt de plaat wel om de kracht bij het neerkomen evenredig over het verende schuim te verdelen. Maar dat lijkt bij de sprintende mannen niet het gewenste effect te hebben.

‘Het is een sterke observatie dat de schoen bij de mannen op de 100 meter minder effect lijkt te hebben’, zegt Hoogkamer. De precieze oorzaak weet hij niet, maar hij kan er wel naar gissen. Misschien zijn de mannen te groot en te sterk voor de vinding. ‘Wellicht zijn ze te zwaar voor het foam en te sterk voor die carbonplaten.’

Maatwerk

Het kan ook zijn dat de sprinters nog moeten wennen aan de spikes met de dikke zolen. Decennialang moesten spikes vooral licht en stijf zijn. Zo hadden de atleten het beste gevoel met de baan en was het contactmoment met het tartan zo kort mogelijk, minder dan 0,1 seconde per pas. ‘Met de nieuwe spike is het grondcontact langer’, legt Hoogkamer uit. Het foam veert in en uit: dat kost tijd en het voelt heel anders aan.

De toekomst ligt waarschijnlijk in maatwerk, toegespitst op de individuele atleet. ‘Alles is te maken, maar we weten nu nog niet hoe het precies werkt. Uiteindelijk zullen we kunnen voorspellen op basis van gewicht, loopstijl en loopsnelheid welke schoen bij welke loper past.’

Bij de WK in Eugene is dat nog niet te verwachten. Sowieso is de kans klein dat er komende dagen een revolutionair nieuwe vinding te zien zal zijn, denkt Hoogkamer. Vooralsnog lijken de records van Bolt veilig.