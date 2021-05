Wonderkind Ohtani is werper én slagman, is pijlsnel en slaat de meeste homeruns

Als werper incasseerde Shohei Ohtani gemiddeld 2,39 punten per negen innings. Slaan doet hij linkshandig, gooien gaat met rechts. Beeld AFP

In geen honderd jaar, of misschien wel nooit, zag het Amerikaanse honkbal een speler als de Japanse Shohei Ohtani. De 26-jarige sterspeler van Los Angeles Angels wordt door liefhebbers vergeleken met een eenhoorn: een mythisch wezen, enig in zijn soort. Wat hem uitzonderlijk maakt? Ohtani is werper én slagman. Op beide gebieden kan hij zich meten met de besten.

Voor het eerst sinds zijn komst naar de honkbalcompetitie MLB, in 2018, bundelt Ohtani zijn krachten: in wedstrijden waarin hij start op de werpheuvel, meldt hij zich dit seizoen ook bij de slagplaat.

Het is het jaar van zijn grote doorbraak: Ohtani heeft momenteel de meeste homeruns op zijn naam staan en bereikt de meeste honken van allemaal. Als werper incasseerde hij gemiddeld 2,39 punten per negen innings, een verdienstelijk moyenne. Slaan doet hij linkshandig, gooien gaat met rechts.

De Japanner ontpopt zich dit seizoen tot de sensatie van het Amerikaanse honkbal. ‘Hij is een fenomeen zoals we in deze sport nog nooit gezien hebben’, zei Ken Rosenthal, analist voor MLB Network. ‘We zien op dit moment misschien wel de beste atleten ooit in deze competitie en hij overschaduwt ze allemaal.’

CC Sabathia, voormalig werper van New York Yankees, ging een stap verder: ‘Hij is de beste speler die ik ooit gezien heb’, schreef de Amerikaan op Twitter.

Hardste klap

Exemplarisch was zijn optreden tegen Chicago White Sox, begin april. Ohtani gooide ballen van 100 mijl per uur (160 km) en mepte een homerun bijna 140 meter de verte in. Later in de maand lanceerde hij een projectiel met een snelheid van ruim 190 kilometer per uur, nog altijd de hardste klap van het seizoen. (Het Nederlands honkbalteam kan meepraten over zijn slagkracht: bij de World Baseball Classic van 2016, in een treffen met Japan, glipte een voltreffer van Ohtani door de voegen van het dak van de Tokyo Dome.)

Voor de alleskunner, ook nog eens een van de snelste sprinters in de MLB, moeten de oudste recordboeken worden afgestoft. Eerder deze maand gooide de 1,93 meter lange Japanner tien slagmannen van Houston Astros uit, waarna hij de wedstrijd als rechtsvelder vervolgde. Zijn coach, Joe Maddon, wilde hem nog kunnen inzetten als slagman. Het was de eerste keer sinds 1900 dat een startende pitcher in een wedstrijd van positie veranderde.

Ohtani is de eerste werper sinds 1921 die de meeste homeruns heeft geslagen. Beeld Getty Images

Ohtani is de eerste werper sinds 1921 die de meeste homeruns heeft geslagen. Een eeuw geleden was het Babe Ruth die het hem had voorgedaan. Ook de legende, volgens velen de beste ooit, had in zijn hoogtijdagen een dubbelrol als slugger en werper.

Vergelijkingen met ‘The Bambino’ zijn talrijk sinds Ohtani in 2017 naar de Verenigde Staten kwam. ‘Dat niveau heb ik nog lang niet’, zei de Japanner destijds via zijn tolk, die nog altijd voor hem vertaalt. Drommen journalisten waren aanwezig om het wonderkind voor het eerst te aanschouwen. Zijn reputatie was hem vooruitgesneld.

Ohtani groeide op in het noordelijke prefectuur Iwate. Vader was honkballer, moeder badmintonster. Elke avond at de jonge Ohtani, bezeten van honkbal, zeven kommen rijst om aan te sterken, want slagen moest en zou hij. Als middelbare scholier gold hij als een van de grootste talenten van Japan; bij Nippon-Ham Fighters, een lokale profclub, tekende hij zijn eerste contract. Ohtani mocht werpen én slaan, zoals hij graag wilde.

Om geld ging het hem nooit. Bij Nippon-Ham verdiende hij bijna twee miljoen euro, maar maandelijks gaf zijn moeder hem duizend euro zakgeld. Ohtani bleef wonen op een campus van de club.

Drie miljoen dollar

Had hij tot zijn 25ste gewacht met een oversteek naar de Verenigde Staten, dan had hij tientallen miljoenen kunnen verdienen, zoals andere Japanse sterren voor hem. Ohtani ging eerder, omdat hij zichzelf wilde testen op het hoogste niveau, en kreeg een bescheiden contract voor iemand van zijn statuur. Momenteel verdient hij drie miljoen dollar per jaar, ongeveer 2,5 miljoen euro.

Waarom Ohtani voor Los Angeles Angels koos, is nog altijd niet duidelijk. ‘Ik voelde een connectie’, zei hij bij zijn presentatie. De club won in 2002 zijn enige kampioenschap en staat in eigen stad in de schaduw van regerend kampioen Dodgers. Ook dit seizoen zullen de Angels niet meedoen om de titel, ondanks de aanwezigheid van Ohtani en (de momenteel geblesseerde) Mike Trout, volgens kenners de beste speler in de MLB. Wedstrijden van de club trekken niettemin veel bekijks, vooral door Ohtani.

Alleen over zijn duurzaamheid bestaan twijfels. Hoelang zal zijn lichaam de dubbele belasting aankunnen? De Japanner miste de jaargang 2019 door een elleboogblessure en stond in het ingekorte coronaseizoen slechts twee keer op de werpheuvel, ook vanwege een kwetsuur. Dit seizoen is Ohtani voor het eerst in lange tijd volledig fit. Blijft hij heel, dan lijken zijn mogelijkheden onbegrensd.