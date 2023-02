Wonderkind Alcaraz is ondanks verlies in finale van Rio terug op zijn oude niveau

Carlos Alcaraz in Rio. Beeld AFP

Carlos Alcaraz is terug in al zijn gedaantes. Na vier maanden blessureleed toverde het 19-jarige Spaanse talent op de ATP-toernooien in Argentinië en Brazilië de meest spectaculaire ballen over het net, maar liep met zijn energieverslindende spel ook tegen zijn eigen beperkingen aan.

De nederlaag die Alcaraz, winnaar van de US Open, zondagavond in de finale in Rio de Janeiro tegen de Brit Cameron Norrie leed, is tekenend voor de situatie waarin de nummer twee van de wereld verkeert: na twee slopende weken hoogstaand tennis op het gravel in Zuid-Amerika hinderde een opspelende dijbeenblessure hem zijn tweede toernooizege op rij te boeken.

‘Ik was fysiek niet meer top’, zei Alcaraz na zijn nederlaag in drie sets (7-5, 4-6, 5-7) tegen Norrie. Een week eerder had hij in de finale in Buenos Aires nog in twee sets van de nummer twaalf van de wereld gewonnen en zijn eerste titel van het seizoen gepakt. ‘Het is vervelend als je dezelfde blessure voelt als een paar maanden geleden’, aldus Alcaraz over de kwetsuur die hem weghield van de Australian Open en hem zijn eerste plek op de wereldranglijst kostte.

Hoewel Roger Federer zijn grote voorbeeld is, doet Alcaraz op basis van zijn arbeidsethos en energieslurpende spel meer denken aan Rafael Nadal. Net als zijn 17 jaar oudere landgenoot geniet hij van het gevecht op de baan. Van de negen partijen die hij de afgelopen twee weken speelde, moest vier keer een derde set de beslissing brengen. Ook in de halve finale in Rio tegen de Chileense qualifier Nicolas Jarry, de nummer 139 van de wereld.

Niet prolongeren

Alcaraz slaagde er niet in zijn titel in Rio de Janeiro te prolongeren en vergat op de wereldranglijst in punten op gelijke hoogte te komen met Novak Djokovic. De 35-jarige Serviër was vanwege andere resultaten hoe dan ook de mondiale nummer één gebleven en schreef maandag nog maar eens een record op zijn naam: hij voert voor de 378ste week de wereldranglijst aan en overtreft voormalig Duits recordhouder Steffi Graf, die in 1999 een punt achter haar carrière zette.

Alcaraz, het wonderkind uit Murcia, beleefde vorig jaar zijn ultieme doorbraak op het hoogste niveau en wordt algemeen beschouwd als de nieuwe ster van het mannentennis. Hij zegevierde op de prestigieuze masterstoernooien in Miami en Madrid. In de Spaanse hoofdstad werd hij de eerste speler die op gravel achtereenvolgens Nadal en Djokovic wist te verslaan.

Zijn hoogtepunt beleefde Alcaraz aan het einde van het seizoen op de US Open. In New York veroverde hij zijn eerste grandslamtitel en kroonde zich als tiener tot de jongste nummer één ooit. Federer (22), Nadal (22) en Djokovic (24) waren een paar jaar ouder toen zij zich voor het eerst de beste tennisser ter wereld mochten noemen.

Wat nu?

Maar in de weken na de winst op de US Open ervoer Alcaraz wat er allemaal bij het succes kwam kijken. ‘Ik had een moeilijke periode’, zei hij onlangs tegen het Amerikaanse tijdschrift Vogue. ‘Misschien had ik niet helemaal door wat er allemaal was gebeurd of voelde ik me een beetje voldaan: ik had bereikt waar ik als kind altijd van had gedroomd. ik dacht: wat nu?’

Hij werkte van jongs af aan hard om de top te bereiken, maar merkte dat het nog moeilijker is om er te blijven. Na zijn winst op de US Open vloog hij er op een aantal toernooien vroegtijdig uit, voordat hij geblesseerd raakte. ‘Wat Federer, Nadal en Djokovic hebben gepresteerd is bijna onmogelijk. Ik denk dat je dat pas beseft als je zelf een grandslamtitel hebt gewonnen’, zei Alcaraz.

Met zijn eerste grandslamtitel werd hij niet alleen de jongste nummer één ooit, hij vestigde nog een opmerkelijk record: gedurende zijn zegetocht in New York stond hij 23 uur en 39 minuten op de baan, inclusief drie slopende vijfsetters. Alcaraz moest zijn seizoen vroegtijdig beëindigen vanwege een buikspierblessure en liep begin dit jaar een dijbeenblessure op. Ook het gespierde lichaam van de jonge Spanjaard heeft zijn limieten.

Meerdere grandslamtitels

Nu is Alcaraz terug, maar het is geen uitgemaakte zaak dat hij de grandslamtitels aaneenrijgt, hoe groot zijn potentieel ook is. In de laatste tien jaar wist de Zwitser Stan Wawrinka als enige tennisser buiten de Big Four (Federer, Nadal, Djokovic en Murray) meerdere grandslamtitels (3) te veroveren. Marin Cilic, Dominic Thiem en Daniil Medvedev ondervonden welke druk het winnen van een grandslamtitel met zich meebrengt.

Ook Alcaraz ervoer het de afgelopen maanden en maakte mee hoe zwaar het is om een heel jaar op topniveau te spelen. Tennis is ook een kwestie van efficiënt omgaan met je energie. Zeker op grandslamtoernooien, die twee weken duren en waar best-of-five wedstrijden gespeeld worden.

Alleen daarom al kan Alcaraz nog veel leren van Djokovic. In de jacht op zijn 22ste grandslamtitel stond de ervaren Serviër op de Australian Open slechts één set af. Ook een bovenbeenblessure deed daar niets aan af.