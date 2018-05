Wondergoal Bale, blunders Karius

Met de aftocht in tranen van Mohammed Salah verdween zaterdag de geest uit het spel van Liverpool, in de finale van de Champions League. Real Madrid won in Kiev dus voor het derde seizoen op rij (3-1), mede door twee blunders van doelman Karius die vrijwel nooit te zien zijn in het topvoetbal. En ook door een beslissend doelpunt van invaller Gareth Bale dat zo mooi was dat het een eigen toonzaal verdient in stadion Bernabéu. Voortdurend afspelen, tot in de eeuwen der eeuwen.

In de 64ste minuut van Real Madrid – Liverpool zet Marcelo voor met rechts. Bale, drie minuten eerder ingevallen, springt en hangt. Hij schaart in de lucht met de benen, neemt de bal hoog met links. Hij raakt de bal perfect, terwijl hij meteen de landing inzet, met de rug als eerste naar de grond. De bal maakt een mooie, strakke boog en valt vlak onder de lat, bijna in de kruising.

Het krachtmens levert een krachtproef, een staaltje coördinatie en evenwichtskunst dat Ronaldo eerder dit toernooi liet zien tegen Juventus, maar dan nog iets mooier. Zelfs trainer Zinédine Zidane, zo rustig altijd, reageert uitbundig. Een doelpunt van dergelijke schoonheid maakte hij zelf in 2002, in de finale met Real tegen Leverkusen.

Drie bekers op rij heeft Real nu gewonnen, dertien in totaal. Drie op een rij is sinds 1976 niet meer voorgekomen, met Bayern München. De beker heette toen nog Europa Cup I. Alleen landskampioenen mochten meedoen. De Champions League, vanaf 1992 met die naam, was tot vorig jaar nooit twee keer op rij gewonnen door één club. Het lukte Real nu drie keer op rij. En vier keer in vijf jaar.

Voetbal is geen judo

De finale is bizar, met vreemde wendingen. En topsport is soms cynisch. Op vrijdag rijdt de ontketende renner Chris Froome met een strafexpeditie door de bergen iedereen naar huis in de Giro, terwijl hij volgens critici niet eens had mogen meedoen vanwege een onopgeloste dopingzaak. Zaterdag in Kiev, na een half uur finale, neemt Sergio Ramos de gehaakte arm van Salah over en laat hij niet meer los in een soort heupworp. Het lijkt op judo. Maar voetbal is geen judo. Als Ramos loslaat, kan Salah normaal vallen. Ramos laat niet los. Ramos laat nooit los. Hij valt op volle snelheid op het niet meegevende lichaam van Salah, die een schouderblessure oploopt. Wie weet, mist hij zelfs het WK door deze drieste actie.

Ramos is een winnaar, ten koste van alles. Velen vinden dat mooi. Hadden we in Nederland maar dergelijke spelers. Maar hij zondigt geregeld tegen alle regels van sportiviteit. Wie in de topsport juist naar die regels weet te leven, is een veel grotere winnaar. Maar dat deert ze weinig bij Real, en het interesseert Ramos al helemaal niet. Real wil alleen winnen, met alle middelen. Juist daarom is Real in brede kring helemaal niet zo populair.

Salah probeert het nog even, waarna hij in tranen verdwijnt. Juist hij was het gezicht van het opgeleefde Liverpool. Overal verscheen zijn beeltenis. De media tekenden zelfs verhalen op over zijn verbindende kracht, over de verzoening die hij tot stand bracht tussen moslims en andere gezindten.

Ronaldo vrijwel onzichtbaar

Tot het moment met Salah is Liverpool beter. De ploeg van trainer Jürgen Klopp zet soms goed druk, verstoort de opbouw van Real kundig en krijgt een paar kansen. De tegenvallende Firmino heeft net te lang nodig om de bal te controleren en Alexander-Arnold ziet de rebound gestopt door doelman Navas. Aan de andere kant schiet Ronaldo van dichtbij over. Ronaldo is vrijwel onzichtbaar deze finale, zoals hij wel vaker onzichtbaar is in finales. Maar hij is het symbool van Real en de glorie straalt vaak op hem af. Maar invaller Bale is de man van de wedstrijd, met twee treffers.

Na het uitvallen van Salah openbaart zich ook meteen een probleem voor Klopp. Zijn selectie is veel minder breed dan die van collega Zidane. Die kan zomaar Asensio, Bale en een paar andere sterren op de bank houden. Bij Liverpool is dat anders. Klopp brengt Lallana, weliswaar Engels international, doch met weinig speeltijd, mede door een blessure. Hij heeft geen enkele inbreng.

Het wachten is in feite op een doelpunt, want Liverpool verliest zijn geloof. Voor rust tikt Benzema al in, na een door Karius gestopte kopbal van Ronaldo. Beiden staan buitenspel. Kort na rust raakt Isco de lat en dan valt dat zeldzame doelpunt. Er is helemaal niets aan de hand. Karius wil de bal in het spel brengen en gooit die tegen de uitgestoken voet van Benzema. Karius is een van de mindere spelers in het elftal van Liverpool, waar Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk als verwacht in de basisploeg starten. Ze doen het aardig, niet bijzonder. Het is in feite onbegrijpelijk dat op dit niveau een doelman als Karius een basisplaats heeft.

Kneuterige treffer

Misschien heeft Liverpool dat doelpunt nodig. Salah weg, een kneuterige treffer tegen. Eigenlijk is alles verloren. Of toch niet? Liverpool heeft meer goede aanvallers. Salah is de beste dit seizoen, maar in Mané en Firmino heeft hij geweldige compagnons. Liverpool krijgt een hoekschop, slechts vier minuten na de 1-0, Lovren kopt en Mané verlengt de bal, net voordat Ramos kan ingrijpen.

Real blijft beter, maar Liverpool leeft weer. Tot die fabuleuze omhaal van Bale, die ook de finale van 2014 tegen Atlético Madrid besliste, toen hij in de verlenging de 2-1 maakte. Bale scoort nog een keer. Een schot van afstand, Karius laat de bal door zijn handen glippen. Real mag de Duitse doelmannen wel dankbaar zijn, na het geblunder van Ulreich van Bayern in de halve finale. En Spanje toont opnieuw zijn oppermacht in het clubvoetbal.