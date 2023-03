Woede werkt als brandstof voor ontketende Irene Schouten: goud op de 5.000 meter

Irene Schouten zwaait naar het publiek in Heerenveen na haar gouden race op de 5.000 meter. Beeld Klaas Jan van der Weij

Woest was ze. Irene Schouten (30) had offers gebracht, wedstrijden afgezegd, concurrenten thuis op televisiebeeld prijzen zien winnen die ze zelf wilde hebben. Hoe getergd ze was voor de 5.000 meter, de slotafstand van de WK afstanden? Ze blikt ze met felle groene ogen schuin omhoog. ‘Vanmorgen was ik nog steeds woest.’

De drievoudig olympisch kampioene zit op een stoel die ze kort daarvoor had aangevraagd. Even haar benen ontzien, na vier slopende dagen met een 3.000 meter, verschillende rondes massastart, een ploegenachtervolging en de 5.000 meter, de afstand waarop ze uiteindelijk toch goud behaalde. ‘Ik had drie keer de kans’, zegt ze in de catacomben van Thialf. ‘Maar het lukte niet, terwijl ik me goed voelde. Je weet dat topsport niet altijd leuk is, maar dan denk je wel even: het is kut.’

Vooraf zei ze dat ze niet ‘super-super’ was. Maar ze was wel een stuk beter dan voorheen. De vrouw die dacht dat ze alles aankon, altijd en overal, was er in december achter gekomen dat ook zij een grens heeft. Ze brak voor de camera van de NOS, na een vrij onschuldige vraag. Ze gooide vervolgens haar planning om, liet wedstrijden schieten en zegde afspraken af. De les dit na-olympische seizoen: soms is het noodzakelijk om nee te zeggen, niet alles is even belangrijk.

Goud, geen zilver of brons

‘Afgelopen week ging het heel goed. Dan wil je het seizoen goed afsluiten’, zegt ze. Zij rijdt voor goud, niet voor zilver of brons, de kleuren waar ze eerder in de week genoegen mee moest nemen op respectievelijk de 3.000 meter en de massastart. Op de ploegenachtervolging dacht ze wereldkampioen te zijn, maar werd het team gediskwalificeerd doordat de snijvaste beschermingssok van Joy Beune naar boven was gekropen. Dan is de achillespees niet langer beschermd tegen de messcherpe schaatsijzers.

Wie haar voor een belangrijk toernooi vraagt of ze zin heeft in de wedstrijden, geeft ze steevast hetzelfde antwoord: ik heb zin in zondagavond, in dat moment als de wedstrijd klaar is. ‘Zo’n weekend is verschrikkelijk. Ik heb de spanning nodig, maar het is niet fijn.’

Maar woede werkt wel, zondagmiddag bij haar laatste kans. Ze schaatste met 6.41,25 een baanrecord en een Nederlands record. En volbracht daarmee de doelstelling van haar coach Jillert Anema: ‘Ik wist dat er nooit iemand is geweest die drie gouden medailles won op de Spelen, en het seizoen daarna een wereldtitel.’