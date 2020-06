WK voetbal voor senioren in Australië en Nieuw-Zeeland

Matildas Alanna Kennedy juicht op het moment dat de FIFA zijn keuze bekend maakt. Beeld Getty Images

De uitslag van de verkiezing was 22-13, waarbij Colombia vooral kon rekenen op steun uit Zuid-Amerika en Europa. Zo stemde Uefa-voorzitter Ceferin op Colombia. Eerder hadden onder meer Brazilië en Japan zich teruggetrokken.

Bijzonder is dat het WK voor het eerst een zaak is van twee continentale bonden. Australië is al jaren ingedeeld bij de AFC van Azië, na een overstap om meer tegenstand te krijgen. Nieuw-Zeeland behoort tot de OFC van Oceanië, waarin geen andere sterke landen zijn vertegenwoordigd. De bedoeling is dat het WK plaatsvindt in 13 stadions in 12 steden, waarvan zeven steden in Australië en vijf in Nieuw-Zeeland, dat bij de laatste twee WK’s net verloor van Nederland, beide keren met 1-0.

In hun zogenoemde bid konden de landen uitstekende faciliteiten bieden, alsmede garanties voor investeringen. De landen zijn trots op de vergevorderde emancipatie in hun samenleving, waarbij vrouwen en meisjes ongeveer dezelfde kansen krijgen als mannen en jongens. Ze wijzen ook op hun multiculturele karakter met 200 nationaliteiten.

Voor het eerst doen 32 teams mee aan het vrouwen-WK, na 24 bij vorige toernooien. Op die uitbreiding was vooraf al kritiek, omdat het niveau nog niet hoog genoeg zou zijn om zoveel landen te herbergen. Daarbij zij aangetekend dat bij het laatste WK, in Frankrijk, slechts één duel een ‘onaanvaardbare’ uitslag opleverde, toen de latere winnaar Verenigde Staten in de groepsfase met 13-0 won van Thailand.

Nederland eindigde in Frankrijk als tweede, door de finale van de Amerikanen te verliezen met 2-0. Mocht Nederland zich kwalificeren, dan staat in de volgende jaren elk jaar een toernooi op het programma: in 2021 de Olympische Spelen in Tokio, een jaar later het EK in Engeland, waarvoor de ploeg van Sarina Wiegman alleen formeel nog niet is geplaatst, en dan dus het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, sowieso het toernooi met de verste reis van allemaal.

