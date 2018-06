WK voetbal in 2026 in Canada, VS en Mexico; Marokko redt het niet

Een WK in de drie Noord-Amerikaanse landen had de voorkeur van de betrokken Fifa-inspecteurs, die de afgelopen maanden onderzoek deden naar de haalbaarheid van de organisatie van het toernooi in de verschillende landen. De VS, Canada en Mexico kregen in het evaluatierapport een score van 4 op een maximum van 5. Marokko kwam tot een 2,7.

De Verenigde Staten, Canada en Mexico denken omgerekend 12,3 miljard euro aan inkomsten te genereren bij het WK. Marokko kwam op zo’n 6,2 miljard uit. ‘United 2026’ had daarnaast zeventien stadions die al helemaal klaar zijn, terwijl Marokko nog geen enkel stadion heeft dat op dit moment aan alle eisen voldoet. Sunil Gulati, voorzitter van de Amerikaanse voetbalbond, zei in een verklaring: ‘Wij hebben de luxe om te kunnen kiezen.'

In 2026 kent het WK een nieuwe opzet met 48 landen. In totaal zullen tachtig wedstrijden worden gespeeld. In de plannen zullen zestig van de tachtig wedstrijden in de Verenigde Staten worden gespeeld, de rest wordt verdeeld over Mexico en Canada. Vanaf de kwartfinale zijn de wedstrijden van het WK alleen nog maar op Amerikaans grondgebied.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?