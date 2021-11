WK-tweekamp begint met drie remises al toont Carlsen wel een keer zijn tanden

Magnus Carlsen loopt tijdens de tweede partij een rondje terwijl uitdager Ian Nepomniasjtsji zit te piekeren. Beeld AFP

De laatste winstpartij was te zien op 24 november 2016, toen Carlsen in New York bij een 5-4 achterstand tegen de Rus Sergey Karjakin de stand in evenwicht bracht. Hij behield zijn wereldtitel door een paar dagen later een tiebreak met rapidpartijen overtuigend te winnen. Twee jaar later won Carlsen in Londen opnieuw de tiebreak, nadat twaalf klassieke partijen tegen zijn Amerikaanse uitdager Fabiano Caruana onbeslist waren geëindigd.

De komst van steeds sterkere computerprogramma’s, die dieper kunnen rekenen dan de menselijke topschakers, heeft de kans op remises in een WK-match vergroot. Met digitale hulp stellen de teams van beide spelers een op de tegenstander afgestemd openingenrepertoire samen, waarin ze amper kunnen worden verrast. Het gevolg is dat in de meeste partijen na de openingsfase een stelling ontstaat waarin de kans op winst minimaal is.

Superieure voorbereiding

Zo ging het ongeveer in de eerste en derde partij in Dubai. Carlsen loste met zwart kleine openingsproblemen vakkundig op en kwam niet in gevaar. Maar in de tweede partij bleek de voorbereiding van het Noorse team superieur aan die van de Russische specialisten, toen Nepomniasjtsji werd verrast in een scherpe openingsvariant.

Volgens commentator Caruana is dat een nachtmerrie: ‘Je weet dat je niet alleen tegen een menselijke tegenstander speelt, maar ook tegen de computer die hem bij zijn voorbereiding heeft geassisteerd.’ Daar leek het inderdaad op, toen Carlsen met een serie door Het Beest warm aanbevolen krachtzetten Nepomniasjtsji aan het wankelen bracht.

De euforie bij de fans van de wereldkampioen verdween snel. Een te gehaaste 17de zet veranderde Carlsens voordelige stand op slag in een zeer precaire. Hij moest materiaal offeren om niet onmiddellijk te verliezen, maar het is de vraag of hij op de been zou zijn gebleven als Nepomniasjtsji zijn kansen optimaal had waargenomen.

Dat lukte de duitdager niet. Integendeel, hij liet zich onnodig in het defensief dringen en moest zelfs nog even nauwkeurig spelen om niet te verliezen. `De slechtste partij uit de WK-geschiedenis’, zei Nepomniasjtsji teleurgesteld bij het verlaten van de speelzaal. Later was hij genuanceerder: `Het was een ingewikkeld en chaotisch gevecht’.