WK-succes Nederlandse springploeg straalt op debuterend bondscoach Lansink af

Springruiter Maikel van der Vleuten Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Zondagmiddag maakte Maikel van der Vleuten het springfeest compleet door op de slotdag van de WK als derde te eindigen in de individuele finale. Vorig jaar was hij met de 12-jarige Beauville Z op de Spelen in Tokio ook al goed geweest voor brons.

De 34-jarige Brabander begon de dag op de negende plaats. Maar na twee foutloze manches en gemors van zijn concurrenten mocht hij toch het podium op. ‘Twee kampioenschappen op rij en twee individuele medailles winnen, mooier kan niet’, reageerde Van der Vleuten. Henrik von Eckermann uit Zweden werd wereldkampioen met zijn toppaard King Edward. De Belgische ruiter Jérôme Guéry won zilver.

De overige Nederlanders, die twee dagen eerder nog zo goed hadden gepresteerd in de landenfinale, speelden in de individuele eindstrijd een rol in de marge. Harrie Smolders moest genoegen nemen met de vijftiende plaats, Jur Vrieling eindigde als achttiende en amazone Sanne Thijssen sloot haar WK-debuut af op de 22ste plaats.

Ongelooflijk

Met zilver en brons kon bondscoach Jos Lansink meer dan content terugkijken op zijn eerste WK als eindverantwoordelijke. ‘We hebben ons gekwalificeerd voor Parijs. Dat daar twee medailles zijn bijgekomen, is geweldig’, stelde Lansink. ‘Ik kan niet anders dan heel tevreden zijn’, zei de voormalige topruiter die in 1992 met Nederland olympisch goud won. ‘In de teamwedstrijd leek een ticket voor Parijs moeilijk te worden. Als alles op het einde dan zo omdraait, is dat ongelooflijk. En Maikel reed in de individuele wedstrijd van start tot finish op de millimeter.’

Bondscoach Jos Lansink Beeld Pro Shots

Bij zijn aanstelling als bondscoach begin dit jaar kreeg Lansink (61) van paardensportbond KNHS de opdracht om de Nederlandse springploeg weer aan medailles te helpen op mondiale toernooien. Na het teamgoud van de WK in 2014 in Frankrijk imponeerde Nederland niet meer op het wereldtoneel.

Op de WK van 2018 en de Olympische Spelen van 2016 en 2021 slaagde de springploeg er niet in een podiumplaats te behalen. Hierdoor moet de paardensportbond vrezen voor een korting op haar financiële toelage van NOCNSF. Tussen 2016 en 2021 ontving de KNHS een bedrag van 5,7 miljoen euro van de sportkoepel voor alle paardensportdisciplines.

De tegenvallende prestaties op wereldniveau waren voor de KNHS een voorname reden om bondscoach Rob Ehrens vorig jaar te vervangen. Ook bleek de chemie tussen Ehrens, die zestien jaar eindverantwoordelijk was, en enkele springruiters uitgewerkt. Bij de presentatie van Lansink als nieuwe bondscoach onderstreepte technisch directeur Iris Boelhouwer dat de Nederlandse springploeg weer serieus moest gaan strijden om de grote medailles.

Geluk

Op de WK slaagden Lansink en zijn ruiters bij de eerste de beste mogelijkheid in deze missie, al had Nederland wel het geluk aan zijn zijde. Na de proeven van Sanne Thijssen en Maikel van der Vleuten, die allebei één springfout maakten, stond Nederland in de sfeervolle Deense piste op de vierde plaats. Jur Vrieling bleef foutloos maar moest twee strafpunten incasseren doordat hij de tijdslimiet had overschreden. De Nederlandse ploeg werd in het zadel geholpen door de Duitser André Thieme. Hij viel bij een hindernis van zijn paard.

Bij de entree van Harrie Smolders in de ring lag een medaille voor het grijpen, maar dan moest hij wel foutloos blijven. Zijn bruine ruin Monaco – eigendom van Jennifer Gates, dochter van Microsoft-oprichter Bill Gates – etaleerde in de moeilijke springproef zijn klasse en legde een uitstekende ronde af. Toen vervolgens Frankrijk de fout in ging, was Nederland verzekerd van het zilver achter het ongenaakbare Zweden. Groot-Brittannië completeerde het podium.

Harrie Smolders was de gevierde man van de Nederlandse ploeg. ‘Eindelijk een nulrit, dat werd tijd’, reageerde de Brabantse ruiter opgetogen op zijn foutloze ronde. ‘Op het moment dat het moest gebeuren, gebeurde het. Prachtig dat we hier zilver winnen.’