WK roeien: na Europees goud nu ook wereldtitel voor dubbelvier

De winnende dubbelvier wordt omringd door fans.

De beveiligers op de roeibaan in het Oostenrijkse Ottensheim hadden het te laat door. Misschien ook omdat het alweer een tijdje geleden was dat het typische Nederlandse roeitafereel bij een WK te zien was. In een mum van tijd was een tiental bekenden van de wereldkampioenen in de dubbelvier langs ze geglipt, om vervolgens in het water te springen.

Koen Metsemakers hoefde zo niet lang te wachten op een felicitatiekus van zijn vriendin. Ze zwom in een rechte lijn naar hem toe. De 27-jarige roeier genoot met volle teugen van het gebruik dat afkomstig is uit het studentenroeien; de winnaar van de Varsity wordt op dezelfde manier gehuldigd. ‘Ze hadden aan de kant volgens mij geen idee wat er gebeurde’, zegt Metsemakers over de telefoon.

Zaterdag veroverde hij met de dubbelvier als eerste Nederlandse mannenboot sinds de vier-zonder in 2013 WK-goud. Samen met Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard en Tone Wieten presteerde hij dat ook nog eens op de sterkst bezette WK: de laatste voor de Spelen van Tokio, tevens olympisch kwalificatietoernooi.

Begin juni voer de boot ook al met overmacht naar EK-goud in Luzern. De verwachting was dat het op de WK minder makkelijk zou zijn, vooral vanwege de in hun eer gekrenkte Italianen. Die boot werd in Luzern onttroond als Europees kampioen en was niet van plan ook nog eens de wereldtitel af te staan aan de Nederlanders.

De Italianen hadden op de twee kilometer lange roeibaan in de Donau alleen geen schijn van kans tegen de geoliede machine uit Nederland. Het viertal liet zich niet intimideren door een bliksemstart van Polen, veroverde na 750 meter de leiding en roeide naar de wereldtitel met op de streep liefst vier seconden voorsprong op Italië. Er was net als op de EK niet eens een eindsprint nodig.

‘En dat is een aangename gedachte. Het voelde allemaal heel gecontroleerd’, zegt Metsemakers. ‘We vertrouwden op ons plan. Dan schuif je tijdens de race langzaam door het veld en dat geeft een heerlijk gevoel. Hier ga ik nog wel een tijdje met een glimlach aan terugdenken.’

De winnende dubbelvier met het goud. Beeld Merijn Soeters

De prestatie van de dubbelvier is bijzonder. Nico Rienks en Henk-Jan Zwolle wonnen in 1991 voor het laatst goud in een olympisch nummer op de preolympische WK. Toch is het geen garantie op Spelen-glorie. Zwolle en Rienks kwamen een jaar later in Barcelona bijvoorbeeld niet verder dan brons. Of er niet een jaar te vroeg is gepiekt? Nee, zegt bondscoach Eelco Meenhorst. ‘Dit was een fantastische race, maar het was vooral een tussenstap voor de Spelen.’ Meenhorst schreef al een tijd geleden een uitgekiend plan voor de dubbelvier, dat moet eindigen met olympisch succes.

Al jaren ergerde hij zich aan het feit dat scullen (roeien met twee riemen) bij de mannen een ondergeschoven kindje was sinds het goud van de Holland Acht in 1996 in het boordroeien (roeien met één riem). Het is nog altijd de laatste olympische titel voor een mannenboot. Volgens Meenhorst viel er met scullen meer uit Nederlands roeitalent te halen.

Na de Spelen van Rio gaf de roeibond hem het fiat dat te bewijzen. Samen met vijfvoudig olympiër Diederik Simon stelde hij een scullgroep van acht roeiers samen, ‘die elkaar elke dag tot het uiterste dwingen’. In de groep kreeg de dubbelvier snel de prioriteit. Vervolgens moest de juiste combinatie gevonden worden. Meenhorst: ‘We hebben meteen heel duidelijk aangegeven: dit is het plan. Het is pittig en veeleisend: durf je dat aan?’

Het leidde tot een uiteenlopend viertal roeiers. Zo begon Metsemakers, die voor de dubbelvier zijn studie kaakchirurgie op een laag pitje zette, als student met roeien en kwam hij pas na de Spelen van Rio (2016) bij de nationale selectie. Uittenbogaard en Wieten hadden toen in de Holland Acht al olympisch brons veroverd en waren als tieners al toptalenten.

‘Maar het klikt ondanks die diverse achtergronden goed’, zegt Metsemakers, die in de boot op de zogenoemde slagpositie zit. Hij is de roeier die het tempo bepaalt. Hij hoeft er weinig moeite voor te doen om de boot soepel te laten lopen, zegt hij. ‘Het is heel ontspannen. We roeien makkelijk snel.’

Volgens coach Meenhorst vinden de vier elkaar in hun drang naar perfectionisme. ‘Ze willen altijd beter worden en hebben de bereidheid daar alles voor te doen.’ Metsemakers lacht als hij met die opmerking wordt geconfronteerd. ‘Klopt. We zeiden vlak voor de WK-finale nog tegen elkaar: ‘als wij niks meer te klagen hebben, gaat het waarschijnlijk mis’.’

Met EK- en WK-goud om de nek zullen de roeiers over minder dan een jaar in Tokio topfavoriet zijn voor de titel. Het legt geen extra druk op zijn roeiers, zegt Meenhorst. ‘We zijn nog steeds jagers, vind ik. Op die medaille.’

Metsemakers: ‘We moeten gewoon stoïcijns ons ding blijven doen en onze kop erbij houden. Want we zijn er nog niet.’