WK-rivaal Schippers op 200 meter, Miller-Uibo, haakt af op de WK atletiek

Shaunae Miller-Uibo (rechts) en Dapfne Schippers tijdens de 200m sprint op de IAAF Diamond League. Beeld EPA

Miller-Uibo is op de 200 meter ongeslagen sinds ze de finale bij de WK atletiek van 2017 van Schippers verloor. De lange atlete uit de Bahamas (1.85 meter), met een uitgesproken voorkeur voor kleurrijke haarstukken, versloeg Schippers nadien zevenmaal op rij. Zondag was ze in Birmingham ruim een halve seconde sneller dan Schippers: 22,24 om 22,81 seconden.

Hoewel Miller-Uibo gold als de huizenhoge favoriet voor de wereldtitel liet ze in Birmingham weten dat het bij de WK onmogelijk is om de 200 en 400 meter te combineren. De halve finales van beide afstanden worden op dezelfde avond afgewerkt: de 200 meter volgt drie kwartier na de 400 meter. Ook de series zijn op dezelfde dag. Dan zit er vijf kwartier tussen.

Atletiekfederatie Iaaf is niet ingegaan op het verzoek van Miller-Uibo om het tijdschema te wijzigen opdat ze beide afstanden kan combineren. Vooral op de 400 meter verzuurt het lichaam van een sprinter extreem door de inspanning. De 25-jarige atlete is ook op de 400 meter favoriet. Ze is ook op die afstand ongeslagen sinds 2017.

Het afhaken van Miller-Uibo betekent niet dat Schippers in Doha de derde wereldtitel voor het oprapen heeft. Van Europees kampioene Dina Asher-Smith heeft ze al zesmaal op rij verloren, van olympische kampioene Elaine Thompson achtmaal. Schippers heeft dit seizoen alleen minder sterk bezette wedstrijden gewonnen. Op de seizoenranglijst staat ze twaalfde met een beste tijd van 22,45 seconden. Thompson is met 22,00 de snelste vrouw van het seizoen. Asher-Smith heeft 22,18 gelopen.