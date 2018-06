WK-rentree eindigt in deceptie voor Marokko: Iran temt met geluk de Leeuwen van de Atlas

Het had de glorieuze terugkeer van de Leeuwen van de Atlas op het hoogste voetbalpodium ter wereld moeten worden. Twintig jaar geleden speelde het Marokkaanse elftal zijn laatste laatste WK-wedstrijd in Frankrijk: een klinkende 3-1 zege op Schotland, met gedreven spel van Marokkaanse voetbalhelden van weleer zoals Mustapha Hadji en Salaheddine Bassir.

Aziz Bouhaddouz wordt na de wedstrijd getroost. Foto ANP

Vrijdag eindigde die hoop op een mooie WK-rentree in het Krestovsky Stadion in Sint-Petersburg in een deceptie. In een poule met Spanje en Portugal was een zege op Iran cruciaal voor Marokko, het werd een bittere nederlaag. In de een na laatste minuut van de blessuretijd in de tweede helft trapte de Iraanse verdediger Ehsan Haji Safi de bal voor het Marokkaanse doel waar de Duits-Marokkaanse spits Aziz Bouhaddouz er pardoes tegenaan liep en in eigen doel kopte: 1-0.

Kort daarna klonk het laatste fluitsignaal. Marokko droop ontsteld af, de Marokkaanse supporters wisten niet hoe snel ze het stadion moesten verlaten. Aan de Iraanse voetballers was vervolgens de eer om een ererondje over het veld te lopen en het applaus van de Iraanse fans in ontvangst te nemen.

Beide landen wisten dat winnen noodzakelijk was om de hoop op de volgende ronde levend te houden. 63 procent balbezit had Marokko over de gehele wedstrijd genomen en ook meer kansen. Toch konden de Leeuwen dit overwicht niet verzilveren.

Iraanse speler Mehdi Taremi en Karim Ansarifard vieren feest na de eigen goal door Aziz Bouhaddouz. Foto ANP

Voor het Marrokaanse volk

Dit Marokkaanse elftal had het Marokkaanse volk ook iets te bewijzen. In tegenstelling tot het elftal dat op het WK in 1998 speelde, bestond dit team voornamelijk uit niet-autochtonespelers. Marokko trad aan met in totaal tien spelers die geboren en getogen zijn in Europa en die het Frans, Nederlands en Spaans beter beheersen dan het Arabisch.

Vooral het Nederlandse aandeel in de basisopstelling was groot met Hakim Ziyech, Karim El Ahmadi, Mbark Boussoufa en Noureddine Amrabat. Op de bank zat de vijfde Marokkaanse-Nederlander Sofyan Amrabat, die na rust inviel.

Nouredinne (Nordin) Amrabat liet zich het meest gelden, met pijlsnelle rushes van rechts waarmee hij keer op keer kansen creëerde. Minder aanwezig was publiekslieveling Ziyech die maar niet de geest ende ingevingen kreeg om door de robuuste Iraanse verdedigingsmuur te breken. Het Marokkaanse spel was degelijk, aanvallend, en zeker in de eerste helft voortvarend.

Iraanse spelers vieren de overwinning op Marokko tijdens het WK in Rusland. Foto ANP

Feest in Teheran

Maar een goed aanspeelpunt, een spits die het verschil kan maken, ontbrak. De Marokkaanse nummer 9 Ayoub El Kaabi — de enige in Marokko geboren en getogen speler die op het veld stond — bleek uiteindelijk toch te licht voor dit niveau.

‘We mogen het niet op één speler afschuiven’, zei Boussoufa. ‘Iran speelde heel verdedigend, bijna anti-voetbal. We hebben het helaas niet kunnen afstraffen.’

De geblesseerd uitgevallen Iran-aanvaller Jahanbakhsh erkende dat zijnteam op de counter had geloerd. ‘Marokko heeft technisch begaafdespelers. Wij wilden het duel controleren en dan hopen dat we in detegenaanval konden scoren. Het is ongelooflijk. Ik weet zeker dat in Teheran feest wordtgevierd.’

Na de wedstrijd vloeiden er tranen bij de onfortuinlijke Aziz Bouhaddouz.Ook de Iraanse keeper Ali Beiranvand was na afloop geëmotioneerd. Tegen Spanje en Portugal spelen, gaat toch net iets gemakkelijker met een winstpartij op zak.

Met een stuurse blik liep Ziyech voorbij in de catacomben van het stadion. Hij vertolkte indirect de gemoedstoestand bij zijn teamgenoten.