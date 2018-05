WK-rel in België: fans Rode Duivels willen hun Radja terug

België heeft zijn eerste WK-rel. De supporters zijn woedend dat de rebelse Radja Nainggolan niet is geselecteerd. Hij is een uitzondering in het elftal Rode Duivels vol ideale schoonzonen.

Het wereldkampioenschap voetbal begint pas over drie weken, maar in België is de eerste rel een feit. Boze supporters verzamelden zich gisteren voor het gebouw van de Belgische voetbalbond in Brussel om de terugkeer van middenvelder Radja Nainggolan te eisen. ‘Rendez nous Radja’ stond op een spandoek. Ofwel: ‘Geef ons Radja terug’.

Zondag maakte bondscoach Roberto Martinez van België bekend dat Nainggolan, 29-voudig international, niet bij de 28-koppige voorselectie voor het WK zat. Volgens de Spanjaard lagen tactische redenen ten grondslag aan zijn besluit, maar volgens de Belgische fans en media zou Martinez niet overweg kunnen met het rebelse karakter van de middenvelder en is hij daarom volgende maand niet te bewonderen in Rusland.

Bij zijn club AS Roma is Nainggolan al jaren een zeer gewaardeerde middenvelder. Hij wordt geroemd om zijn scherpe tackles, zijn verwoestende afstandsschoten en zijn niet aflatende inzet. Behalve goed is Nainggolan ook excentriek. ‘Een straatschoffie met exceptionele kwaliteiten’ zo omschreef de Belgische krant De Standaard hem, ‘vooral populair in kringen waar pils en geen cava wordt gedronken’.

Radja is een uitzondering in het elftal Rode Duivels vol ideale schoonzonen. Foto AFP

'Il Ninja'

Voor de jeugd is ‘Il Ninja’ een stijlicoon. Ze bewonderen zijn vele tatoeages, zijn mohawk kapsel en zijn recalcitrante gedrag. Nainggolan, opgegroeid in de Antwerpse volksbuurt Luchtbalwijk, rookt graag een sigaretje en een drankje slaat hij ook niet af. Hij is een uitzondering in het elftal Rode Duivels vol ideale schoonzonen.

Zondagmiddag kreeg Nainggolan in Rome bezoek van de bondscoach. ‘Ik dacht: hij komt om te zeggen dat ik meega’, zei de middenvelder in de Belgische media. In plaats van een goed nieuws bracht Martinez een onheilstijding. De bondscoach: ‘Ik heb tegen Radja gezegd dat wij hem de zeer belangrijke rol die hij nu bij AS Roma vervult niet bij de Rode Duivels kunnen bieden.’

Nainggolan vatte die zin van Martinez op als een motie van wantrouwen. ‘Hij wilde niet dat ik de 20ste keuze zou zijn en dan opstandig zou worden. Ik voelde natuurlijk wel waar hij naar toe wilde.’ Volgens Radja’s broer, zo zei hij tegen de Belgische zender VRT, had Radja best op de bank willen zitten, maar eergevoel zat hem dwars. Martinez drong verder niet aan. Zo bleef in het midden of Martinez hem nog een laatste kans had willen geven of dat hij puur naar Rome was afgereisd om Nainggolan zelf het slechte nieuws te vertellen.

Op de persconferentie, waarin hij de 28 namen voor de voorselectie bekendmaakte, verdedigde Martinez zich door te stellen dat het hem louter te doen was om de juiste balans in het team. ‘Twee jaar lang heb ik toegewerkt naar een bepaald systeem, met veel offensieve pionnen. In die formatie kan ik Radja niet de rol geven die hij verdient’, aldus Martinez.

De Belgische bondscoach Roberto Martinez. Foto AFP

Maar direct nadat het nieuws was uitgelekt via de Facebooksite van de fanclub van Nainggolan, mede beheerd door zijn broer stak een storm van verontwaardiging op, met name op social media. Fans werden opgeroepen om bij de eerstvolgende oefenwedstrijd, op 2 juni tegen Portugal, massaal maskers met de beeltenis van Nainggolan te dragen. Die maskers zijn online te downloaden.

Anderen riepen op om de eerste tien minuten van het duel tegen Portugal buiten het stadion te blijven, als statement. Intussen was ook al de Wikipedia-pagina van Martinez uitgebreid met de tekst: ‘Op 21 mei raakte bekend dat Martinez Nainggolan niet meenam naar het WK in Rusland, als gevolg hiervan werd hij op staande voet ontslagen en op de brandstapel op de Heizel verbrand.’

Niet alleen fans en analytici, ook sponsoren reageerden verbolgen op het nieuws, aangezien veel bedrijven de karakteristieke kop van Nainggolan al hadden afgebeeld op allerlei gadgets, van bierglazen tot de cover van een Panini-stickerboek. De hanenkam als pruik kan ook de prullenbak in.

Het besluit valt niet meer terug te draaien. Het zou de geloofwaardigheid van bondscoach Martinez vernietigen. Aan de andere kant zal bij elke tegenvallende prestatie nu de naam van Nainggolan weer vallen. Zo heeft het niet selecteren van Nainggolan, om heisa te voorkomen, precies het omgekeerde effect gehad.

Degene die zich nog het minst druk leek te maken om de hele situatie is Nainggolan zelf. Hij liet de Belgische media vanaf een terras in Rome weten dat hij het WK nu vanaf zijn vakantieadres gaat volgen: ‘Om mijn teammaten aan te moedigen.’

De naam van Martinez liet hij buiten beschouwing.