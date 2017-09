WK nog maar net van start - en nu al klinkt het Wilhelmus: voor de vrouwen van Team Sunweb

Toen we finishten had ik al meteen het gevoel: hoe we ook eindigen, we hebben er alles uitgehaald Ellen van Dijk

Op vijf kilometer voor het einde leek het nog uit te draaien op een nek-aan-nek-race, want het verschil bedroeg één seconde in het voordeel van Boels-Dolmans. Daarna bleek dat Sunweb vooral in het laatste gedeelte van de race goede zaken had gedaan. De spanning maakte plaats voor opluchting en daarna kwamen de omhelzingen en tranen op het podium. Sunweb had het geflikt; winst, met een verschil van 12 seconden.



'Toen we finishten had ik al meteen het gevoel: hoe we ook eindigen, we hebben er alles uitgehaald', zei Van Dijk, die deze zomer ook al Europees kampioen tijdrijden werd. 'Het was een zwaar parcours, maar we hebben ons niet opgeblazen en elkaars sterkte punten benut. Dat heeft het verschil gemaakt.'