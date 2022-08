WK moet duidelijk maken waar volleyballers staan: ‘Individueel hebben we genoeg klasse en ervaring’

De gouden ploeg van de Spelen van 1996, met links Henk-Jan Held. Beeld ANP / ANP

Nee. Henk-Jan Held zegt het eerst heel resoluut. Dan begint hij even te twijfelen, maar hij trekt vervolgens toch weer dezelfde conclusie. ‘Het is moeilijk te vergelijken natuurlijk’, zegt de olympisch kampioen van 1996. ‘Maar nee, met het niveau uit mijn toptijd zou ik nu niet mee kunnen komen.’

De oud-international (54) is assistent-trainer van het team dat zaterdag tegen Egypte begint aan het WK. In zijn tijd als speler maakte Nederland altijd kans op de titel en was er natuurlijk dat magische goud op de Spelen van Atlanta in 1996. Zo ver is de huidige lichting niet, al komt na magere jaren de wereldtop wel weer in zicht.

‘Maar het volleybal is erg veranderd’, zegt Held. Daarom denkt hij dat zijn oude ik nu geen international zou zijn. ‘Het gaat allemaal veel sneller, hoger, harder. Het is een spectaculair spelletje geworden.’

Weg omhoog

Het Nederlands team heeft bovendien de weg naar boven weer gevonden. Bij het vorige WK in 2018 werd een verrassende achtste plek gehaald. Het was de eerste keer na drie toernooien afwezigheid dat de volleyballers mee mochten doen. Op dit moment staat Nederland dertiende op de wereldranglijst.

‘Er zit zeker nog rek in’, verzekert Held, die in 2019 assistent werd naast de Italiaanse bondscoach Roberto Piazza. ‘Maar hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt om een volgende stap te zetten.’

Henk-Jan Held Beeld ANP

Op dit WK zal een evenaring van de achtste plek een hele klus worden, want Nederland trof het niet met de groep. Van Egypte moet Nederland normaal gesproken winnen. Aan Argentinië (7de op de wereldranglijst, brons op de Spelen in Tokio) en Iran (8ste op de wereldranglijst) krijgen de volleyballers een zware dobber. Al werden die twee landen recent nog verslagen in de Volleybal Nations League, een jaarlijkse competitie van de zestien beste landen van de wereld.

‘Als het allemaal loopt, kunnen we gewoon heel goed spelen’, zegt Held over de kansen op het WK, dat vanwege de oorlog in Oekraïne is verplaatst van Rusland naar Polen en Slovenië. ‘Het probleem is dat we dat lang niet altijd allemaal tegelijk hebben, al worden we de laatste tijd wel steeds constanter.’

Plaatsing Spelen

Dat is ook nodig om het volgende doel te bereiken: eindelijk weer meedoen aan de Olympische Spelen. In 2004 gebeurde dat voor het laatst, twintig jaar later moet het er straks in Parijs weer van komen. Plaatsing kan via kwalificatietoernooien of door een hoge plek op de lijst van de wereldvolleybalbond FIVB. Een twaalfde, liefst elfde plek zou voldoende moeten zijn.

‘De Spelen zijn onze grote drijfveer’, zegt Held. Van de veertienkoppige WK-selectie speelt er maar een bij een Nederlandse club, de anderen volleyballen in het buitenland. In landen als Polen, Duitsland, Frankrijk en Italië zijn de competities veel sterker. Diagonaalspeler Nimir Abdelaziz groeide er uit tot een wereldtopper.

‘Hij is de beste speler die we hebben’, zegt Held. ‘Als hij een slechte dag heeft, dan wordt het er zeker niet makkelijker op. Maar volleybal is wel een teamsport bij uitstek. Jongens als Maarten van Garderen, Thijs ter Horst en Gijs Jorna hebben veel ervaring. Dat zijn misschien iets minder opvallende spelers, maar ze vormen wel een goeie basis waar we het hele team op kunnen bouwen.’

Een smash van Held tegen de Italiaanse ploeg. Beeld ANP

Held bleef zelf na zijn actieve carrière als speler hangen in Italië, nam zelfs de Italiaanse nationaliteit aan. Hij woont in Reggio Emilia, maar is vanwege het volleybal vaak in Nederland te vinden. Komend seizoen zal hij ook de staf adviseren van SSS, zijn oude club in Barneveld.

‘Het is een ander spelletje dan wij in 1996 speelden’, zegt hij. ‘Veel fysieker vooral, de spelers zijn veel sterker geworden.’

Sprongservice

Een van de grootste verschillen is het belang van een snoeiharde service. ‘In mijn tijd had je ook wel spelers die een sprongservice deden, maar die ging lang niet zo hard. Nu zitten ze ver over 100 kilometer per uur.’

Het gevolg is dat de passing minder nauwkeurig wordt, spelers zijn al blij dat ze bal binnen kunnen houden. Daardoor krijg je weer meer hoge ballen aan de buitenkant, waarbij aanvallers altijd een twee- of driemansblok tegenover zich weten.

‘Maar de trend van tegenwoordig is dat er dan zachtjes tegen het blok wordt gespeeld’, legt Held uit. Zo kunnen teams de bal weer opvangen en een nieuwe aanval opzetten. ‘Net zo lang tot je een goeie bal hebt, dat zijn wel mooie dingen. Eigenlijk vind ik het volleybal wel mooier geworden.’

Polen (eerste op de wereldranglijst), Frankrijk (tweede) en Amerika (vijfde) tipt hij als favorieten. ‘En misschien nummer vier Brazilië, maar die zijn dit jaar niet zo in vorm. Het is vooral zo dat niemand zich een slechte dag kan permitteren. Wij kunnen ook winnen van Polen, dat is zeker niet onmogelijk. Individueel hebben we genoeg klasse en ervaring. Het gebeurt alleen nog net iets te weinig dat alles op het juiste moment precies samenvalt.’