WK-medaille zegt marathonloper Nageeye meer dan een zak met geld

Abdi Nageeye wint in april de marathon van Rotterdam. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

‘Het is een lange weg geweest’, zegt Abdi Nageeye (33) een ruime week voor de start van de WK atletiek. Hij is al in de VS en spreekt met Nederlandse journalisten via een videoverbinding. Terwijl alleen de onderste helft van zijn gezicht te zien is, haalt hij herinneringen op aan de laatste keer dat hij in Eugene was, de locatie van de WK die vrijdag van start gaan.

Het was 2013 en Nageeye mocht een paar maanden mee trainen met Mo Farah, de meervoudig olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000 meter. Farah is net als Nageeye als kind Somalië ontvlucht. Dat schept een band. Ondanks de begeleiding van de olympisch kampioen voelt Nageeye zich niet op zijn plek in het atletiekmekka in Oregon. Het was te aangeharkt in het stadje, waar Nike vandaan komt, en de rondjes op de 400-meterbaan begonnen hem tegen te staan.

Aan het eind van zijn trainingsblok, op 31 mei 2013, nam hij deel aan de 10.000 meter tijdens de Prefontaine Classic. Die internationale wedstrijd in Eugene maakt deel van de prestigieuze Diamond League, maar ondanks het gewicht van de race vond hij er niets aan. ‘Voor veel atleten is Eugene heilige grond, maar ik genoot er niet van. Meteen na de finish wist ik: ik ben klaar met de baan.’

Hij bekeerde zich tot de weg, tot de marathon. Dat lag hem beter. In 2017 scherpte hij het nationaal record aan tot 2.08,16 en in 2019 tot 2.06,17. Afgelopen april snelde hij tijdens de marathon van Rotterdam naar zijn eerste zege en weer een nieuw record van 2.04,56.

Nageeye had er lang op moeten wachten. Zijn echte doorbraak kwam pas tijdens de uitgestelde Zomerspelen van Tokio. Daar haalde hij voor het eerst een internationale podiumplek: zilver.

Wereldrecordhouder Eliud Kipchoge kon hij in Japan niet volgen, maar Nageeye had genoeg energie om zijn trainingsmaat Bashir Abdi op te jutten naar het brons. Die beelden gingen de wereld over. De Belg is van oorsprong ook Somalisch en de twee koesteren een diepe vriendschap die is geworteld in hun vergelijkbare levensloop.

Als 5-jarige naar Nederland

Nageeye werd als kind van 5 op het vliegtuig naar Nederland gezet, naar een halfbroer in Den Helder. Zes jaar later werd hij plots naar Syrië gestuurd en belandde niet veel later terug in Somalië. Hij vluchtte en belandde via Ethiopië weer in Nederland, waar hij vanaf zijn 13de opgroeide bij een pleeggezin in Oldebroek.

Het heeft hem gevormd. Hij is Nederlander en Afrikaan tegelijk. De meeste tijd brengt hij tegenwoordig weer door in het oosten van Afrika. Ofwel in Hargeisa in Somalië bij zijn vrouw en twee kinderen, ofwel in het Ethiopische Suluta, waar het voor lopers geweldig trainen is.

‘Ik houd van Afrika’, zegt hij. Het leven is er relaxter. Maar misschien even belangrijk: hij kan er wat betekenen voor de mensen. ‘Ik heb van mijn gastgezin in Nederland geleerd om anderen te helpen. Ik ben zelf ook altijd geholpen. Vreemden werden mijn vrienden.’

In Nederland marcheert het allemaal wel. Natuurlijk is er wel maatschappelijke onvrede, maar in vergelijking met Somalië is het een oase van kalmte. ‘Laatst zijn in Somalië op één dag meer dan driehonderd mensen afgeslacht. Het is gekkenhuis.’ In die context kan hij wat betekenen, denkt hij.

Niet als politicus, want die worden volgens hem in Somalië te veel door geheime agenda’s gedreven. ‘Ik wil iemand zijn die iets goed doet voor de hele gemeenschap. Zoals de bakker om de hoek of de dokter. Niemand is tegen een dokter. Ik wil met iedereen samenkomen en communiceren. Dat heb ik in Nederland geleerd.’

Kampioensloper

Hij bemoeit zich al met recycling en helpt boeren in de regio, maar Nageeye is toch vooral marathonloper. Eentje die met zijn zilveren medaille van Tokio geliefd is bij organisatoren van de grote stadsmarathons. Hij had, zoals Kipchoge, kunnen kiezen voor de najaarsmarathon van Berlijn en inclusief flink wat startgeld, maar hij gaat voor zijn WK-debuut. ‘Ik ben nu in de positie om een WK-medaille te pakken en als dat lukt, dan is dat iets om aan mijn kleinkinderen te vertellen. Het is een unieke opportunity.’

Nageeye komt het best tot zijn recht in kampioenschapsraces, zonder de strak geregisseerde tempomakers die de snelheid bij de stadsmarathons bepalen. Nageeye is een man met een eindschot, die na 42 kilometer nog kan versnellen. Hij beheerst het tactische spel dat op EK’s, WK’s en de Spelen wordt gespeeld omdat daar geen ‘hazen’ lopen en de favorieten het onderling moeten zien uit te vogelen.

Hij verkneukelt zich over de onrust die hij en zijn maatje Bashir Abdi zullen veroorzaken bij de concurrenten. Als ‘Abdi en Abdi’ functioneren ze als een tandem in de wedstrijd. ‘Gaan wij achterin hangen, dan zullen ze in paniek raken. Als we voorop lopen zullen ze in paniek raken.’

Hun samenwerking zint de atleten uit marathongrootmachten Kenia en Ethiopië maar matig, merkt hij. Dat geeft hem de energie om ditmaal in Eugene juist mooie herinneringen te scheppen. ‘Zij willen ons een lesje leren en er een harde wedstrijd van maken, maar ik moet vertrouwen op mijn eindsprint en duurvermogen. Ik wacht op de laatste kilometers. Misschien ga ik na 38 kilometer, misschien na 37 of pas de laatste 50 meter. Ik ben overal klaar voor. Bring it on.’