WK-loting: ‘stevige poule’ voor voetbalsters, in groepsfase tegen VS

Andries Jonker, de bondscoach van de Nederlandse voetbalsters. Beeld AFP

Amerika, viervoudig wereldkampioen, is veruit de sterkste tegenstander die Nederland zal treffen in Poule E. Daarnaast wacht Vietnam, dat 34e staat op de wereldranglijst en debuteert op het WK. De derde tegenstander is nog niet bekend, daar moeten nog play-offwedstrijden voor worden gespeeld. Eerst spelen Kameroen en Thailand tegen elkaar, de winnaar van dat duel strijdt met Portugal om de laatste plek.

‘Het is een hele stevige poule’, reageert bondscoach Andries Jonker vanuit Nieuw-Zeeland, ‘maar ik denk dat het te doen moet zijn.’ De eerste twee landen gaan door naar de laatste zestien.

De Verenigde Staten zaten in de categorie landen die Jonker liever niet had geloot. ‘Dat wordt een geweldige uitdaging’, zegt hij. ‘Maar als je met die beker terug wilt vliegen dan moet je van iedereen winnen.’

Dat het land de laatste jaren minder oppermachtig is dan voorheen, zegt hem niet zoveel. ‘Amerika is altijd sterk, ook al lijkt dat op papier wat minder. Ze hebben zoveel uitstekende speelsters, ook op het WK zijn ze weer een voorname kandidaat om met de beker naar huis te gaan.’

Nederland verloor in 2019 de WK-finale met 2-0 van een toen veel sterker Amerika. Het land staat nog altijd eerste staat op de wereldranglijst, maar miste vorig jaar de finale van de Olympische Spelen. Op dat toernooi speelde Nederland voor het laatst tegen de Verenigde Staten. In de kwartfinale werd het 2-2, waarna de Amerikanen de strafschoppen beter namen.

Jonker nam zelf na het teleurstellende EK afgelopen zomer het stokje over van de ontslagen bondscoach Mark Parsons en moet ervoor zorgen dat de voetbalsters weer de weg omhoog gaan vinden. Na de EK-titel in 2017 en het WK-zilver in 2019 zijn de resultaten en het spel achtergebleven bij de hoge verwachtingen. Zowel op de Olympische Spelen als op het EK strandde Nederland in de kwartfinale, bovendien was het spel verre van sprankelend.

De plaatsing voor dit WK verliep ook moeizaam, die werd pas in blessuretijd van de laatste kwalificatiewedstrijd veilig gesteld. In de eerste wedstrijd van Jonker werd door een doelpunt van Esmee Brugts werd met 1-0 van IJsland gewonnen.

Met Vietnam als tegenstander is de bondscoach ‘heel tevreden’. Hij zei er voor de zekerheid wel bij dat hij het land niet zou onderschatten, omdat hij er nog ‘niks’ van wist. Maar hij weet dat de verschillen in het vrouwenvoetbal groot zijn en een land uit deze categorie voor Nederland normaal gesproken geen probleem zou moeten zijn.

Met Portugal als mogelijke laatste poulegenoot is hij minder blij. Nederland speelde op het EK afgelopen zomer nog tegen dat land en wist slechts moeizaam met 3-2 te winnen. De voetbalsters spelen de eerste drie wedstrijden in Nieuw-Zeeland. Het WK begint op 20 juli in Auckland met de wedstrijd Nieuw-Zeeland-Noorwegen, de finale is op 20 augustus in Sydney.

De loting heeft in ieder geval al de WK-voorbereiding van Nederland in de war geschopt. Jonker wilde eigenlijk in het voorjaar twee keer oefenen tegen de Verenigde Staten. ‘Dat gaat nu natuurlijk niet door, we gaan een andere sterke tegenstander zoeken om tegen te oefenen.’ Hij hoopt ook nog tegen een Aziatisch land met een vergelijkbare speelstijl als Vietnam te kunnen oefenen.

Op het WK zijn nog twee Nederlandse bondscoaches aanwezig. Sarina Wiegman moet het met EK-winnaar Engeland onder meer opnemen tegen China en Denemarken. Vera Pauw krijgt het met debutant Ierland zwaar. Naast thuisland Australië en Nigeria, is olympisch kampioen Canada een van de tegenstanders.