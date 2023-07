WK is voor Nederlands elftal enorme logistieke operatie: voetbalsters gaan vliegtuig in en uit

Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal tijdens het uitzwaaimoment op luchthaven Schiphol voor vertrek naar Australië. Het WK wordt in Nieuw-Zeeland en Australië gespeeld. Beeld ANP

Japan en Colombia waren in de race voor het WK vrouwenvoetbal, dus om de hoek was het toernooi dit jaar sowieso niet gespeeld. Maar het werd de verst mogelijke plek voor de Nederlandse voetbalsters: Australië en Nieuw-Zeeland. En toen moest de loting voor het toernooi zelf nog plaatsvinden, die stuurde de ploeg van Andries Jonker ook nog eens naar de verste uithoek van die landen.

Tussen het KNVB-complex in Zeist en Dunedin, de Nieuw-Zeelandse stad waar Nederland op 23 juli de eerste wedstrijd tegen Portugal speelt, zit maar liefst 18.729 kilometer. Nederland speelt twee keer in het Forsyth Barr Stadium, het zuidelijkste stadion ter wereld. De afstand en de opzet van het WK in twee, op zichzelf al uitgestrekte, landen zorgt voor een enorme logistieke operatie.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer is sportverslaggever voor de Volkskrant en schrijft over voetbal en handbal. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

‘We gaan met zijn alleen een onderzeeboot in’, zei bondscoach Jonker bij de start van de voorbereiding, twee weken geleden in Zeist. ‘Je kan er bijna niet uit.’ Spelers en staf zitten bij elk groot toernooi lang op elkaars lip, maar in dit geval gaat de onderzeeboot ook nog het ene vliegtuig in en uit.

Zondag zijn de voetbalsters na een tussenstop in Seoul aangekomen in Sydney, waar ze een week zullen verblijven. De aankomst in Australië is in de vroege ochtend, maar uitrusten na de reis van bijna twee dagen is er niet bij. Om de jetlag zo goed en snel mogelijk te verwerken, staat vier uur na de landing meteen een eerste ‘activatietraining’ gepland.

Jetlag in Australië

Ook in de eerste dagen zullen de trainingen aangepast zijn, zodat de lichamen aan het tijdsverschil kunnen wennen. In Sydney is het acht uur later dan in Nederland, in Nieuw-Zeeland komen er nog twee uur bij. De stelregel is dat het lichaam voor elk uur tijdsverschil een dag nodig heeft om zich aan te passen. Vanaf vrijdag hoopt de ploeg zonder beperkingen - twee keer per dag met de normale intensiteit - te kunnen trainen. Zondag oefent Nederland achter gesloten deuren tegen Zuid-Korea, dan zou iedereen voluit moeten kunnen gaan.

Het duel tegen het Aziatische land is ingepland met het oog op de laatste groepswedstrijd tegen Vietnam, de onbekendste tegenstander in groep E. Tegen Portugal speelde Nederland vorig jaar nog op het EK, dat werd een benauwde 3-2-overwinning. Favoriet voor de groepswinst is de Verenigde Staten, de wereldkampioen. Nederland verloor in 2019 in de finale en werd twee jaar later op de Spelen in Japan in de kwartfinale uitgeschakeld omdat Amerika de penalty's beter nam.

‘Dat was het zwaarste toernooi tot nu toe’, herinnert middenvelder Jackie Groenen zich. ‘Maar dat had ook veel met de coronamaatregelen te maken. Nu kunnen we gewoon de deur uit, activiteiten doen naast het voetbal, dus daar maak ik me niet heel veel zorgen over.’

Basiskamp in Tauranga

Zo nu en dan ontsnappen uit de duikboot is wel fijn, het was de belangrijkste reden waarom de KNVB ervoor heeft gekozen om vanaf 18 juli het basiskamp op te slaan in Tauranga, op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. In het Trinity Wharf hotel (vier sterren) spring je vanaf sommige balkons zo het water in. Met een temperatuur van vijftien graden zal dat niet zo snel gebeuren, maar het is nog altijd een stuk warmer dan in de speelsteden Wellington en vooral Dunedin, dat op het Zuidereiland ligt en waar het recent nog sneeuwde.

Het nadeel is wel dat de hele ploeg voor elke wedstrijd weer het vliegtuig in moet stappen. Dik twee uur naar Dunedin en ruim een uur naar Wellington. Als beloning voor het overleven van de groepsfase komen daar nog wat extra vliegbewegingen bij. De achtste finale speelt Nederland dan in Sydney of Melbourne, voor de kwartfinale en halve finale moet de ploeg weer terug naar Nieuw-Zeeland en de finale is weer in Sydney.

‘Alle benodigdheden voor het team zijn daarom ook twee keer overgegaan’, legt KNVB-woordvoerder Martine Braam uit. Zowel in Australië als Nieuw-Zeeland staan rolcontainers, kisten en andere pakketten (in totaal zestien items per land) met spullen klaar voor gebruik. Kookspullen, medische benodigdheden, tenues (twee per wedstrijd), voor de zekerheid ook nog reservetenues en een persmachine voor het bedrukken van de shirts, alles staat op twee plekken klaar voor gebruik.

Zweet breekt uit bij turbulentie

Vijfentwintig speelsters zijn er afgereisd, waarvan er nog twee afvallen. Om hen te begeleiden is een staf van 35 man samengesteld, niet eerder reisden er zoveel mensen mee met de voetbalsters. Van al die zestig mensen in de duikboot is er een in ieder geval die extra hoopt dat het de KNVB, samen met de Belgische en Duitse bond, lukt om de organisatie van het volgende WK binnen te slepen, zodat het in 2027 deels in eigen land plaatsvindt.

‘Ik ben geen fan van vliegen, vooral niet van die lange vluchten’, zegt Jill Roord. Het zweet breekt haar uit als er turbulentie is, daarom heeft ze gevraagd of aanvoerder Sherida Spitse naast haar mag zitten. ‘Als Sherida zegt ‘het is niks’, dan geloof ik het.’