WK-goud en wereldrecord Van der Poel, zilver voor Bergsma

Roest eindigde in de laatste rit uitgeput op de zevende plek (13.09,42). Daarmee kwam voor de drievoudig wereldkampioen allround een troosteloos einde aan een matig toernooi. Hij behaalde nog wel drie medailles, maar zijn eerste, felbegeerde wereldtitel op een individuele afstand zat er opnieuw niet in. Roest moest zich tevreden stellen met goud op de ploegachtervolging, zilver op de 5 kilometer (ook gewonnen door Van der Poel) en brons op de 1500 meter.

Vander Poel is bezig aan zijn tweede schaatsleven. Na de Winterspelen van 2018 in Zuid-Korea, waar hij als veertiende eindigde op de 5000 meter, ging hij in militaire dienst. Daarna stapte de kleurrijke Zweed over op ultrarunning, het lopen van heel lange afstanden (100 kilometer en meer). Vorig jaar keerde hij met nieuwe inspiratie en motivatie terug in het langebaanschaatsen.

Sven Kramer reed veertien jaar geleden voor de laatste keer in Thialf een wereldrecord op de 10 kilometer: 12.49,88. Die tijd werd nadien nog drie keer verbroken, steeds op de recordbaan in Salt Lake City.

Schouten

Eerder op de dag won Irene Schouten als eerste Nederlandse schaatsster goud op de 5 kilometer. Ze zegevierde met een persoonlijk record van 6.48,53 minuten.

De onttroonde Russin Natalia Voronina moest met zilver genoegen nemen. Zij finishte in 6.50,99. Carlijn Achtereekte, olympisch kampioene op de 3000 meter, pakte brons met een tijd van 6.52,22.

Tienvoudig wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechië kwam niet verder dan de vijfde tijd (6.57,67). Esmee Visser, nog altijd de olympisch kampioene op de 5 kilometer, wist zich niet voor de WK afstanden te plaatsen.