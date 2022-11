WK-gangers PSV overvleugelen die van Ajax. Gakpo, De Jong en Simons in blakende vorm

Xavi Simons gaat neer in een duel met Devyne Rensch, maar krijgt uiteindelijk na interventie van de VAR geen strafschop van scheidsrechter Makkelie. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het gevaar was bekend bij Ajax. Toch lukte het de ploeg van trainer Alfred Schreuder niet om het gevaarlijke duo van PSV af te stoppen. Na iets meer dan twintig minuten lepelde Cody Gakpo de bal met veel gevoel in het strafschopgebied. Luuk de Jong wist waar de bal zou komen en tikte die bij de eerste paal binnen.

Het geslaagde samenspel van Gakpo en De Jong stond in schril contrast met de vruchteloze dribbels van Ajax-speler Steven Bergwijn, de onzichtbare Brian Brobbey in de punt van de aanval of het optreden van Jurriën Timber en Devyne Rensch, de rechtspoot die als linksback de voorkeur kreeg boven Daley Blind.

Met het WK in het vooruitzicht was Ajax tegen PSV ook het duel der Oranje-internationals. Ongelijk verdeeld, dat wel. Maar de drie potentiële WK-gangers van PSV drukten meer hun stempel op het spel dan de negen Ajacieden in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal, die aanstaande vrijdag zijn definitieve selectie bekend maakt.

Blakende vorm

Gakpo en De Jong waren als wel vaker bepalend voor PSV, terwijl ook Xavi Simons, die in blakende vorm verkeert, opnieuw op de been bleef in een grote wedstrijd. Het is haast ondenkbaar dat Van Gaal de 19-jarige revelatie niet een plek geeft in zijn 26-koppige selectie. Simons combineert zijn talent met frisheid en onbevangenheid.

De Ajax-spelers uit wie Van Gaal nog kan kiezen, straalden juist een gebrek aan frisheid en onbevangenheid uit, al kwamen niet eens alle internationals in actie. Davy Klaassen en Kenneth Taylor begonnen als reserve en vielen in de tweede helft in. Blind bleef negentig minuten op de bank, maar lijkt bij Van Gaal een zekerheid aan de linkerkant.

‘Natuurlijk is het frustrerend dat we de 1-0 op deze manier tegen krijgen’, zei Schreuder over het doelpunt van De Jong. ‘We wisten wat ze zouden doen, met de voorzet van Gakpo en de loopactie van De Jong. Het is knullig dat hij de bal zelfs met zijn voet kan binnen tikken’, verwees Schreuder naar de kopkracht van de spits.

Anarchie bij Ajax

Het eerste doelpunt van PSV en het spel van de Oranje-internationals in Ajax-shirt vertelden in breder perspectief ook iets over de staat waarin beide clubs kort voor het WK verkeren. Tegenover de eensgezindheid die PSV de laatste weken uitstraalt, staat de anarchie bij Ajax. Die rollen waren een paar weken geleden nog omgedraaid.

Schreuder leek zijn ideale elftal al vroeg in het seizoen gevonden te hebben, met klinkende zeges op onder meer Rangers, FC Utrecht en Heerenveen, terwijl Van Nistelrooij - mede door blessures van een aantal belangrijke spelers - veel wisselingen in zijn ploeg doorvoerde. ‘Sinds de nederlaag bij Cambuur hebben we een stijgende lijn ingezet en halen we resultaten. Dat hebben we ook tegen Ajax laten zien’, zei Van Nistelrooij.

Belangrijk is de terugkeer van De Jong, die twee maanden geblesseerd aan de kant stond, maar net op tijd fit is voor het WK. De spits was als invaller met een doelpunt en assist al belangrijk in het op Europa League-duel tegen Arsenal. En ook in de Johan Cruijff Arena was hij bij beide PSV-doelpunten betrokken.

Na een afgeslagen hoekschop van Gakpo viel de bal na een duel tussen De Jong en Rensch voor de voeten van Érick Gutiérrez. De Mexicaan schoot de bal van dichtbij hard achter doelman Remko Pasveer. De doelman die sinds zijn debuut als international het ene na het andere doelpunt om de oren krijgt, miste bij de treffer van Gutiérrez de echte wilskracht bij zijn teamgenoten om de bal weg te werken. ‘De wil is er wel, maar soms heb je van die momenten dat je wat extra’s moet geven.’

Berghuis beste Ajacied

Schreuder had opnieuw geschoven in zijn basisopstelling, met Rensch op de linksbackpositie en Kudus als meest aanvallende middenvelder achter Brobbey. Steven Berghuis, ook al een Oranje-international, speelde iets meer controlerend op het middenveld. Zonder uit te blinken was hij de speler die nog enige lijn in het spel van Ajax probeerde aan te brengen, zoals hij de laatste weken sowieso al de beste Ajacied is.

In het Nederlands elftal lijkt hij met Gakpo te gaan strijden om de positie achter de twee spitsen, Bergwijn en Memphis Depay, mits laatstgenoemde op tijd hersteld is van zijn blessure. Van Gaal kan verschillende kanten op, met Berghuis als de spelverdeler en Gakpo met zijn individuele actie als een soort van derde aanvaller.

Hoe dan ook bewezen De Jong, Gakpo en Simons op het juiste moment in vorm te zijn, terwijl de meeste Ajacieden die lonken naar het WK niet thuis gaven tegen PSV. Het is de vraag hoe zwaar Van Gaal de topper in de Johan Cruijff Arena laat meewegen als hij deze week de laatste knopen moet doorhakken.