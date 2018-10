WK-droom volleybalvrouwen strandt in halve finale tegen Servië

De vurig gewenste wereldtitel is definitief buiten bereik. Een medaille is nog wel in beeld. De Nederlandse volleybalvrouwen zullen zich na de verloren halve finale tegen Servië (1-3) moeten concentreren op de wedstrijd van zaterdag om het brons. Met lege handen terugkomen uit Japan is een schrikbeeld voor de ploeg van bondscoach Jamie Morrison.

Nederlands team na verlies van Servië, rechts topspeelster Lonneke Slöetjes. Beeld EPA

In de halve finale tegen de favoriete Serviërs, wedstrijdronde twaalf van dit WK, werd het verschil gemaakt door de grote aanvallers. Die van Servië, Tijana Boskovic, was beter op dreef dan die van Nederland, Lonneke Slöetjes. Boskovic maakte 29 punten, Slöetjes 23. In de Servische aanval was er bovendien veel steun voor Boskovic. Brankica Mihajlovic scoorde liefst 21 keer.

Zij was ook verantwoordelijk voor de laatste punten in de wedstrijd. Op 23-23 in de vierde set had Nederland nog uitzicht op een verlenging. De tipbal van Mihajlovic, over het Nederlandse tweemansblok heen, was goed voor het eerst setpoint (24-23). Lonneke Slöetjes kreeg vervolgens in de Nederlandse tegenaanval de bal op linksvoor, maar kon, zoals vaker in deze wedstrijd, de grond niet raken.

Sterker Servië

In de tegenaanval sloeg Mihajlovic, ogenschijnlijk met de ogen dicht, de bal via het Nederlandse blok ver in het achterveld. De bal viel niet meer te achterhalen (25-23), waarna Nederland moest accepteren dat Servië opnieuw sterker was op een belangrijk toernooi.

Vorig jaar zagen de Nederlandse volleybalvrouwen in de finale tegen Servië het Europees kampioenschap al aan hun neus voorbij gaan. Dit jaar leken de rollen omgekeerd. In Rotterdam, bij de Volleyball Nations League, kwam de nationale ploeg na een achterstand van 0-2 volledig terug en won het met 3-2.

Weggegeven

De blokkeerstrategie van die wedstrijd wenste coach Morrison gekopieerd te zien. Dat zijn team eerder dit WK, in de tweede ronde, met 3-0 van Servië had gewonnen had geen betekenis. Iedereen zag dat de Balkanploeg, zonder hoofdaanvaller Boskovic, die wedstrijd had weggegeven. De Servische vrouwen waren toen al geplaatst voor de Final Six en spaarden de licht geblesseerde Boskovic. Mihajlovic bleek het in die wedstrijd niet in haar eentje te kunnen.

Vrijdag begon Servië sterk. De eerste set ging met 25-22 naar de favorieten. In set 2 zette Nederland met een sterke tussensprint (van 17-20 achter naar 24-21) de zaken naar de hand. Pas bij het vijfde setpoint was de set evenwel beslist: 26-28. In de derde set leken de Nederlandse vrouwen hun ritme vast te houden, maar na 16-15 (tweede verplichte time-out) was het vooral Boskovic die de krachtsverhouding omkeerde: 25-19.

Aanvalskracht

In de vierde set zette Nederland alles op alles om de tiebreak te halen, mogelijk om te profiteren van een conditioneel voordeel. Bij een redding van Kirsten Knip voor 11-13 werd de bal door de scheidsrechter afgekeurd. Er werd stevig geprotesteerd, maar tevergeefs. Daarna liep Servië weg naar 17-13. In de slotfase leek een spannende epiloog op handen. Maar na de 23-23 van de blokkerende handen van Buijs en Koolhaas kon Nederland niet doordrukken. De aanvalskracht was deze dag aan Servië.

Zaterdag speelt Nederland om brons tegen de verliezer van Italië-China.