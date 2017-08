WK-brons mét Nederlands puntenrecord voor zevenkamper Anouk Vetter

Hoewel de 24-jarige Vetter eerder de lichaamsbouw heeft van een middellange afstandsloper dan van een speerwerper ligt de afsluitende 800 meter haar allerminst. Ze was er niet van overtuigd dat het brons binnen haar bereik lag. Dat realisme is haar ingepeperd door haar vader en coach Ronald Vetter. Hoewel hij al vroeg doorhad dat zijn dochter aanleg had voor de zevenkamp, ontdekte hij ook snel dat zijn dochter aan de broze kant was. Ze raakte snel geblesseerd.



Vetter leerde zijn dochter geduld te hebben. Ze moest langzaam groeien en beter worden en de zeven onderdelen vooral vanuit de techniek benaderen. Die systematische aanpak wierp vorig jaar tamelijk onverwacht de Europese titel op. Enkele weken later, in Rio de Janeiro, bleek Vetter niet in staat de knappe prestatie te herhalen. Ze moest genoegen nemen met de tiende plaats. Maar de Europese titel schonk haar wel het zelfvertrouwen om dit jaar de strijd aan te binden met de wereldtop.



Vorige week maandag zei ze in de Volkskrant: 'Voorheen was ik nerveus voor sommige wedstrijden, dan slopen de twijfels in mijn lichaam. Tegenwoordig zeg ik tegen mezelf: schijt aan, ik ga het gewoon doen. Dat ik Europees kampioen ben, helpt daarbij.'