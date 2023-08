WK baanwielrennen ook podium voor onrust op gebied van innovatie

De fiets van Harrie Lavreysen (l) verschilt aan de voorkant enorm van die van de Engelsman Jack Carlin. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Jeffrey Hoogland lacht kort en zegt dan: ‘Dit gaan de Britten absoluut niet leuk vinden.’ De olympisch kampioen heeft net daarvoor hun fiets beoordeeld. Op de WK baanwielrennen in Glasgow worden niet alleen titels verdeeld, het is ook een podium voor geheimzinnigheid en onrust: het is de laatste kans voor landen om nieuw, innovatief materiaal aan te melden. Anders mag het niet gebruikt worden op de Zomerspelen van Parijs volgend jaar.

In Glasgow proberen landen elkaar zand in de ogen te strooien. Nieuw materiaal wordt in 3D ingescand, alles wordt aangemeld; iets wat baanwielrenners het afgelopen jaar al konden doen. Maar, weet meervoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen: ‘Iedereen doet het natuurlijk op het laatste moment, nu bij het WK. Want je wilt zo lang mogelijk geheimhouden wat je doet.’ Ook om concurrenten niet de kans te geven iets te dupliceren.

En dus verschijnen bij de onbekendste onderdelen soms vrij onzichtbare renners die nauwelijks publiek trekken, in een speciaal pak. Of met een gekke helm. ‘Ze willen niet hebben dat het opvalt’, zegt Lavreysen. Een veelgebruikte tactiek deze week: zoveel mogelijk producten inscannen, zodat anderen het overzicht verliezen. Of het maar alvast inscannen, om tijd te winnen en vervolgens de komende zes maanden uitgebreid te testen of het daadwerkelijk voordeliger is.

Parijs-materiaal

Lavreysen: ’De Britten hebben hier volgens mij iets van twintig pakken laten registreren. Maar er is er natuurlijk maar één de snelste. Doen ze expres.’ Zelf zegt hij ook: ‘Ik wil hier niet met mijn Parijs-materiaal rijden.’ Dan, na een kort lachje: ‘Maar daar ga ik niet te veel over zeggen.’

In het baanwielrennen is aerodynamica een grote factor. Helmen, schoenen, kleding: alles kan een snellere eindtijd opleveren in de sport waar de marges voor winst of verlies soms klein zijn.

Hoogland noemt de baan de Formule 1 van het wielrennen. Alles draait om kleine marges, om details om winst te boeken. Invloeden van buitenaf, zoals op de weg, zijn er niet. Er is geen berg, er is geen wind, geen regen, geen huis die wat tegenhoudt. ‘Zo puur, waardoor er veel te winnen is op techniek en aerodynamica en je snelheid kunt kopen.’

Dat geldt ook voor de fiets, waar Hoogland eerder zijn opmerking over maakte. ‘Ik vind die belachelijke vouwfietsen zo dom tegenwoordig.’ In de beleving van Hoogland, die maximaal trappend meer kracht levert dan wattagemeters kunnen meten – regelmatig sneuvelt er materiaal bij de sprinter – is een fiets al snel een ‘vouwfiets’.

Vouwfiets

Jack Carlin, de tegenstander van Harrie Lavreysen in de halve finale van de sprint maandagmiddag, fietst met een opvallende voorvork en achterbrug; de delen die frame en wiel aan elkaar verbinden zijn bij de Brit opvallend veel wijder dan bij de Nederlandse meervoudig kampioen. Die constructie moet de wind voor de knieën breken, maar Hoogland heeft er zijn twijfels bij: ‘Ik kan me niet voorstellen dat het stijf genoeg is om daar je power op kwijt te kunnen. En als ik een fiets niet stijf genoeg vind, vind ik dat een vouwfiets.’

Hoe kun je daar op sprinten, vraagt hij zich dan af. Hij denkt dat engineers de krachten van sprinters onderschatten. Al wordt er volgens bondscoach Mehdi Kordi zes keer zoveel budget in innovaties gestoken bij de Britten, onrustig worden ze daar niet van. Hoogland: ‘Wij hebben een Koga (fietsmerk, red.) die puur gebouwd is op de sprint.’ Kordi, die naast bondscoach ook bewegingswetenschapper is: ‘Ik ben zeker van onze eigen fietsen, van ons eigen wetenschappelijke team.’

De regel is: al het materiaal waarmee op de Spelen wordt gereden moet commercieel beschikbaar zijn. Iedereen moet het kunnen bestellen – al komen daarbij soms wel bedragen langs van bijvoorbeeld 8.000 euro voor één wiel. ‘Een soort koude oorlog’, noemt Kordi dat: bedragen vragen die voor veel bonden onbetaalbaar zijn.

Grote historie

Groot-Brittannië is van oudsher het land met de grootste historie als het aankomt op innovaties in het baanwielrennen. De Brit Sir Chris Hoy, baangrootheid en naamgever van het velodrome waar dit WK gereden wordt, reed twaalf jaar geleden al op materiaal dat nu niet zou misstaan. Hugo Haak, voormalig bondscoach en nu aanwezig als assistent-coach: ’De Britten waren jarenlang echt ver, ver, ver voor op ons.’

Ook in 2007, toen de baanfiets van Theo Bos met veel bombarie werd gepresenteerd in aanloop naar de Spelen van Beijing. De ontwikkeling had een half miljoen euro gekost. Haak: ‘Maar als je simpelweg de foto’s kijkt van Beijing en vooral van de Spelen daarna in Londen, zie je zo’n verschil tussen de Britten en de anderen. Met de kennis van nu zeg je: dat gaat natuurlijk nooit werken. Maar daar in Beijing en Londen zag niemand het nog. Bij ons stond het nog in de kinderschoenen.’

Maar van achterstand is nu geen sprake meer, weten alle Nederlanders. De sport is in de breedte ontwikkeld. De verschillen bij alle toplanden zijn kleiner. Hoogland: ‘Hier kijk ik vooral rond als liefhebber, uit nieuwsgierigheid. Maar ik stop er geen energie in.’ Hij moet er niet aan denken: trappen op een vouwfiets.