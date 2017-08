WK atletiek: Hassan en Krumins kwalificeren zich voor finale 5000 meter

'Dezelfde uitslag kan verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen. Dat maakt de sport mooi', zei Krumins (31) nadat ze zich met de vierde tijd had geplaatst voor de finale. Ze was opgetogen over haar 14.57,33. Het is pas de tweede keer dat ze sneller dan 15 minuten heeft gelopen. 'Dat is een goed teken. Onder de 15 minuten is jarenlang een doel geweest. Nu doe ik het even in de serie.'