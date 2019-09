WK atletiek: Dafne Schippers moet door liesblessure de 200 meter laten schieten en krijgt aldus niet de kans haar wereldtitel te prolongeren

Schippers zondag na voorronde van de 100 meter in Doha. Beeld REUTERS

Dafne Schippers meldt zich in tranen in de witte tent naast het Khalifa stadion in Doha. Er wordt een stoel gepakt, ze gaat zitten. Haar linkerbovenbeen zit in het tape. ‘Ik had eigenlijk hordeloopster moeten worden’, lacht ze door haar tranen heen. ‘Ik heb dit jaar zoveel horden moeten nemen. Ik hoop dat het nu een keertje klaar is.’

Met de afmelding voor de 200 meter op de WK in Doha is het seizoen van Dafne Schippers definitief verloren. Ze kan haar wereldtitel niet verdedigen. Tijdens de halve finale op de 100 meter schoot er zondagavond iets in haar linkerlies. De sprintster sloeg de finale over en wist meteen dat het foute boel was. Ze herkende de blessure uit Rio. Een paar dagen voor de 100 meter op de Olympische Spelen in 2016 gebeurde hetzelfde.

Schippers begon gisteren in Doha op de WK nog wel aan de opwarming voor de 200, in de hoop dat de pijn minder zou zijn dan de avond ervoor. Toen haar coach Bart Bennema haar de opdracht gaf om een sprintje op ‘70 procent’ te doen, lukte dat niet. ‘Het deed veel pijn. Als je dat niet eens kan, kun je zeker geen 200 meter lopen.’ Schippers hoopt dat ze vrijdag en zaterdag nog wel van start kan gaan op de estafette van de 4x100 meter. Maar ze zal, met het oog op de Spelen van Tokio die al over tien maanden op het programma staan, geen onnodige risico’s willen nemen.

Schippers ging naar Doha als de regerend wereldkampioen op de 200 meter, die ze zowel in 2015 als in 2017 won. Ze hoopte dit seizoen weer op haar topsnelheid van 2015 te komen, maar dat is nog niet gelukt. In 2016 en 2017 trainde ze bij Rana Reider. Onder hem trainde ze zwaarder. De Amerikaan wilde dat ze meer kracht kreeg voor haar start en dat ze niet meer geblesseerd zou raken zoals dat in Rio gebeurde. Ze trainde harder dan ooit. Liet Bennema haar zelden meer dan vijf starts maken per training, Reider ging door tot hij vond dat het goed was. Soms wel twintig keer.

Het was veel, misschien té. Reider concludeerde achteraf dat hij haar op sommige momenten had overtraind. Schippers kreeg haar turbo niet terug, maar ze bleef wel heel.

Toen Reider eind vorig jaar terug ging naar Amerika, kwam Schippers weer bij haar oude coach Bennema terecht. Hij schroefde de krachttraining terug, omdat ze te zwaar was geworden. Het idee was dat de soepele loopstijl, en daarmee de snelle tijden, vanzelf terug zou komen als de kilo’s eraf waren.

Na een jaar met wat fysieke tegenslag voelde ze weer iets van haar oude vorm op het laatste trainingskamp voor de WK in het Turkse Belek. Schippers kon dit seizoen niet optimaal belast worden omdat ze een gevoelige rug overhield aan een val van de trap. De rug hield zich in Turkije gedeisd. ‘Ik heb op het trainingskamp tijden laten zien die ik al 2,5 jaar niet gelopen heb. Ik had echt het gevoel dat ik hier mijn oude ik kon laten zien. Ik krijg er alleen geen medaille voor terug, of een goed gevoel.’

Het baart haar zorgen dat haar lichaam juist als ze zich goed begint te voelen, ook kwetsbaar wordt. ‘In Rio was ik ook goed in vorm, deze blessure lijkt op wat er toen gebeurde. Blijkbaar is het lijf niet helemaal gewend om in die vorm die klappen uit te delen. We moeten goed nadenken over hoe we dat aan kunnen pakken.’

Schippers zal opnieuw met Bennema gaan kijken naar de mate van krachttraining. Ze noemt dat onderdeel van haar trainingsprogramma ‘altijd heel erg balanceren’. ‘Als ik teveel kracht doe, krijg ik weer problemen met mijn rug. Dus dat moet ook niet. Maar we moeten misschien toch kijken of we die lies met krachttraining sterker kunnen krijgen.’

Hoofdcoach Charles van Commenée maakt zich nog geen grote zorgen voor de Spelen in Tokio, maar hij wil wel ‘de onderste steen boven krijgen’ wat betreft het liesprobleem. ‘Het is zorgwekkend dat het twee keer gebeurt in drie jaar tijd.’

Hij zag Schippers in Turkije grote progressie maken. ‘Ze vertrok uit Belek als een betere atlete dan dat ze aankwam. Qua snelheid, paslengte, alles ging vooruit.’

Schippers zegt dat het verloren jaar haar alleen maar extra motivatie geeft om in Tokio op haar best te zijn. ‘Ik haal er toch ook positieve dingen uit. Qua gevoel zat ik weer bij hoe ik me drie jaar geleden voelde. Ik hoop dat ik in Tokio wel kan showen wat ik kan. Ik moet nu alleen mijn wereldtitel los laten zonder ervoor te kunnen strijden.’