WK allround in open lucht is bijna overal op voorbereid, behalve onweer

Schaatsen was ooit een echte buitensport, maar is sinds de jaren tachtig uitgegroeid tot een indooraangelegenheid. Steeds minder waagden de langebaanschaatsers zich buiten, zeker niet bij belangrijke wedstrijden. In 2001 werd voor het laatst een wereldkampioenschap op buitenijs geschaatst, in Boedapest. Dat was geen onverdeeld succes. De temperaturen in Hongarije waren zo hoog - verslaggevers zaten in korte mouwen op de tribune - dat de ijsmachines het niet aankonden.