WK afstanden vooraf: Leerdam en Roest favoriet, Schouten en Krol worstelen en Ritsma gaat op examen

1. De worsteling van olympisch kampioenen

Het is niet allemaal goud wat er blinkt, ook niet voor Irene Schouten die vorig jaar drie olympische gouden plakken mocht meenemen uit Beijing. Ze begon deze winter sterk als altijd, maar aan het eind van het kalenderjaar 2022 meldde ze zich af voor het NK en EK allround.

Ze was te moe, vertelde ze later bij haar rentree op de NK afstanden. Daar wist ze zich wel voor de 3 en 5 kilometer bij de WK afstanden te plaatsen. Direct erna nam ze weer rust. Nog steeds doodop sloeg ze de wereldbekerwedstrijden in Polen over om in Thialf een vervolg te kunnen geven aan het olympische succes. Dat zal lastig worden als ze de lusteloosheid van het NK niet heeft weten af te schudden.

Ook bij Thomas Krol, olympisch kampioen op de 1.000 meter, wil het niet vlotten deze winter. Zijn bijnaam in de ploeg luidt ‘the machine’, maar er zit zand in die machine. De afgelopen maanden keerde hij zijn hele motorblok binnenstebuiten om te zien waar de zandkorrels opgehoopt waren. Eerst dacht hij dat het aan zijn rug lag, die zou te stijf zijn. Later gaf hij zijn ijzers de schuld.

Het jongste inzicht: hij heeft te weinig conditietrainingen gedaan en te veel sprintwerk. Hij boette in aan uithoudingsvermogen, maar werd er ook niet explosiever van. De oplossing – langer en minder intensief trainen – zal pas volgende winter echt effect hebben. De paar weken voor het WK waren te kort om echt bij te sturen. Krol zal een klein wondertje nodig hebben om zich naar het goud te worstelen.

2. De favorietenrol waarmaken

Jutta Leerdam heeft maar één echte opdracht in Thialf. Afmaken waar ze al de hele winter mee bezig is: de 1.000 meter winnen. Ze zag zichzelf altijd als een vrouw die pieken kon. Als een rijdster die de druk van een kampioenschap nodig had om naar haar werkelijke kunnen te presteren. Zo werd ze zonder veel internationale zeges in 2020 wereldkampioen op de kilometer, 21 jaar oud.

Op Jutta Leerdam staat dit seizoen geen maat. De schaatsster won alle wereldbekerwedstrijden over 1.000 meter waaraan ze meedeed. Beeld Jiri Büller

Maar dit seizoen, voor het eerst onder de hoede van coach Jac Orie, blijkt dat ze wel degelijk kan vlammen als het niet zo belangrijk is. Ze won alle wereldbekerwedstrijden over 1.000 meter waaraan ze meedeed. Echt tevreden was ze zelden over haar eigen rijden, maar haar voorsprong was telkens groot. Ze is het aan haar stand verplicht om ook de wereldtitel te pakken.

Dat is niet zomaar gedaan, weet Patrick Roest. Hij was vaak genoeg favoriet voor de wereldtitel 5 kilometer: in 2019, 2020 en bij de laatste editie in 2021. Maar wereldkampioen werd hij nog nooit. Vaak was hij, toen Jac Orie nog zijn coach was, juist op het WK niet in topvorm. Nu rijdt hij bij een nieuwe ploeg, Team Reggeborgh van Gerard van Velde, en heeft hij zijn seizoen anders ingedeeld. Alles is erop gericht om als favoriet wél toe te slaan.

3. Het gelijk van schaatsmigrant Takagi

Er zijn maar weinig schaatsers zo veelzijdig als de Japanse Miho Takagi. Ze beheerst niet alleen de 1.000 meter, waarop ze vorig jaar olympisch goud veroverde, maar ook de 500 en 1.500 meter. Op die afstanden haalde ze in Beijing zilver. Veel beter kon het niet, maar toch werd het contract van bondscoach Johan de Wit door Japan niet verlengd.

Zonder De Wit wilde Takagi niet verder. Ze maakte zich los van de Japanse bondsstructuur en wendde zich tot hem. Het was zoeken, aftasten hoe het was om als eenmansploeg door het internationale schaatsen te trekken. Voor De Wit, die gewend was om met een grote groep pupillen rond te reizen, was het zelfs een beetje saai.

Op het ijs vielen haar resultaten wat tegen. Ze moest telkens haar meerdere erkennen in Jutta Leerdam, die ze in Beijing nog naar het zilver had verwezen. Op de 1.500 meter was ze trefzekerder. Ze was driemaal de beste en haalde alle zes races het podium. De 28-jarige Takagi won nog nooit een individuele afstandswereldtitel. Daar moet in Thialf een einde aan komen. Ze wil het bewijs leveren dat de Japanners coach De Wit beter binnenboord hadden kunnen houden.

4. Junior tegen veteraan

Pas 18 jaar oud is Jordan Stolz en toch is de Amerikaan een van de grote kanshebbers op WK-medailles: op de 500 meter, de 1.500 meter en zeker op de 1.000 meter. Op die laatste afstand zal hij het moeten opnemen tegen Hein Otterspeer, die een tweede jeugd beleeft.

Thomas Krol (boven) en Hein Otterspeer in actie op de NK afstanden op de 1.000 meter. Beeld Jiri Büller

Ze schelen zestien jaar. Otterspeer is een veteraan van 34, hij geldt naar de maatstaven van de ISU als ‘master’. Toch beleeft hij het beste seizoen uit zijn carrière. Eerder, in 2013 en 2015, kende hij uitschieters met medailles op het WK sprint, maar het ontbrak hem vaak aan consistentie. Dit jaar niet. De sprinter, die vorig jaar als dertiger debuteerde op de Spelen, eindigde in het wereldbekerklassement mede dankzij twee zeges fier bovenaan.

Stolz, officieel nog junior, moet nog ontdekken wat hij precies kan, maar ambitieus is hij sowieso. Breed georiënteerd eveneens. Zijn eerste doel van deze winter was het WK voor junioren. Hij wilde er alle afstanden en het klassement winnen. Dat lukte bijna: alleen op de 5.000 meter moest hij genoegen nemen met brons. In Thialf mag Stolz proberen toe te slaan bij het grotemannenwerk. Dan zal duidelijk worden wat de meeste slagkracht oplevert: Stolz’ jeugdige onbezonnenheid of de ervaring van dertiger Otterspeer.

5. Ritsma op examen

Het is een terugkerend probleem: het Nederlandse onderpresteren op de ploegenachtervolging. In het versnipperde landschap van merkenteams en eigenwijze coaches blijkt het nagenoeg onmogelijk om een goed functionerende eenheid te smeden. Deze winter is het aan Rintje Ritsma om dat toch te doen.

De viervoudig allroundwereldkampioen nam het roer over van Jan Coopmans, die de achtervolgingsploegen in Beijing niet verder wist te voeren dan de derde plaats bij de vrouwen en de vierde voor de mannen. Ritsma moest met zijn ervaring, autoriteit en goodwill voor ‘commitment’ zorgen.

Veel verandering is er nog niet te bespeuren op de achtervolging. Van de zes teampursuits in het afgelopen wereldbekerseizoen wist Nederland geen enkele keer te winnen. De samenstelling van de teams wisselde voortdurend. Alleen het WK-trio Patrick Roest, Beau Snellink en Marcel Bosker reed twee keer samen. De vrouwenploeg met Marijke Groenewoud, Irene Schouten en Joy Beune is helemaal nieuw.

Wereldbekers tellen niet echt zwaar. De races op het WK worden de eerste echte test voor Ritsma’s diplomatieke kwaliteiten. Dan moet Nederland weerwoord bieden aan landen waar de achtervolging hoog in aanzien staat, landen als Noorwegen, de VS en Japan. Slaagt Ritsma voor zijn examen?