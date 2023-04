WK 2025 met finale in Rotterdam moet hoogtepunt gouden handbalgeneratie worden

Handbalvedette Estavana Polman (tweede van links). Beeld ANP / ANP

Het moet de kers op de taart worden van een gouden handbalgeneratie, eindelijk krijgen Tess Wester, Estavana Polman en Lois Abbingh de kans een groot toernooi te spelen voor eigen publiek. Als het allemaal meezit spelen ze de finale van het WK in 2025 voor negenduizend handbalfans in Ahoy.

De organisatie maakte woensdag bekend dat ook nog in de Maaspoort in Den Bosch wordt gespeeld. Nederland organiseert het toernooi, waar 32 landen aan deelnemen, samen met Duitsland, dat Dortmund, Kiel en Stuttgart als speelsteden heeft aangewezen. Het zwaartepunt van het toernooi ligt in Nederland, want ook de halve finales vinden plaats in Ahoy.

‘Daar is nauwelijks discussie over geweest’, zegt Roel Goffin, voorzitter van het Nederlands Handbalverbond (NHV). De Duitse bond heeft volgens hem al de handen vol aan organisatie van het EK voor de mannen in 2024. In tegenstelling tot Nederland is handbal in Duitsland vooral een mannensport, met het WK wil het buurland de sport vooral populairder maken onder vrouwen.

De twee landen sleepten het toernooi begin 2020 binnen. Dat was vlak nadat de Nederlandse handbalsters in Japan wereldkampioen waren geworden. Sindsdien zit de klad er in, want op de laatste vier toernooien kwam de ploeg niet verder dan de kwartfinale. De verjongde ploeg moet nog laten zien dat het ook medailles kan pakken. ‘Het is wel lekker dat we nog 2,5 jaar hebben’, erkende Dione Housheer, een van de speelsters waarvan veel wordt verwacht.

Nog altijd volle hallen

De handbalsters trekken ondanks de mindere prestaties nog altijd volle hallen als ze in Nederland spelen. Mocht dat tijdens het WK niet zo zijn, en het toernooi verlies oplevert, dan zal het handbalverbond daar niet voor opdraaien. Het toernooi kost in totaal zo’n 10 miljoen euro, waarvan het NHV 500.000 euro inbrengt. Verlies of winst is voor een WK-bv, waar de bedrijven Tig Sports (evenementen) en Sportvibes (marketing) in deelnemen.

Het is de les van een eerder toernooifiasco, waar het NHV lang last van heeft gehad. De bond moest de organisatie van het EK in 2012 teruggeven omdat de financiën niet rondkwamen. Het leverde een boete van ruim twee ton op, bovendien mochten de handbalsters een toernooi niet meedoen.

De investering van een half miljoen vindt Goffin verantwoord. Het bedrag, waar de leden mee hebben ingestemd, is in vijf jaar bij elkaar gespaard. ‘We moeten af en toe laten zien dat we handbal in dit land verder willen brengen', aldus de voorzitter.