Wisselvalligheid is een terugkerend thema bij Feyenoord

Bryan Linssen probeert op een slimme manier te scoren, maar Michael Heylen verdedigt goed in een akelig lege Kuip. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zijn ploeg begint redelijk fris, maar acteert allengs slordiger, slapper en onsamenhangender. De eenheid van doen en denken vervliegt geheel in de tweede helft, hoewel de 73-jarige Advocaat dan nog langs de zijlijn als een jonge hooligan tekeergaat.

Feyenoord is zo weer koploper af. Sparta pakt het tweede punt van de competitie, maar gaat toch met een katertje weg. Sparta-middenvelder Duarte staat na knap voorbereidend werk van de ongrijpbare invaller Emegha in de laatste seconde van de wedstrijd alleen voor Feyenoord-doelman Bijlow, maar die laatste redt knap.

Bijlow als beste Feyenoorder is bijna een surrealistisch gegeven; tegen Willem II stond hij nog in de schaduw van tal van anderen. Met vlotte combinaties, strakke voorwaartse passes, slimme dribbels, zuivere schoten en vernuft werd de revelatie van vorig seizoen na rust weggeblazen. Aanvoerder Berghuis waarschuwde al: ‘Dit soort prestaties hebben we over een langere periode nodig om mee te doen om de titel en voor Europese overwintering.’

Advocaat kan tegen Sparta beschikken over de weer fitte spits Jørgensen, maar houdt vast aan de goede voetballers Berghuis, Linssen en Diemers voorin, en kort daarachter Teixeira in de hoop dat het combinatiecarnaval een vervolg krijgt. Voor rust toont vooral Teixeira soms zijn klasse. Zeker zonder publiek valt op hoe gelikt de balbehandeling van de afgelopen zomer van Vitoria Guimaraes overgekomen Portugese middenvelder is. Waar bij andere spelers ieder balcontact gepaard gaat met geluid, daar hoor je bij Teixeira’s aannames en passes haast niets. Alsof hij in een peloton fietsers rijdt en de enige is die zijn ketting heeft schoongemaakt, gesmeerd en geliefkoosd.

Ridgeciano Haps heeft de 1-0 gescoord, maar er is geen publiek om hem toe te juichen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Naast zijn techniek bevindt ook zijn stem zich op een hoger niveau. Met een zacht gilletje vraagt hij om de bal als die niet direct komt. Naarmate de rust nadert klinkt dat vaker. Het verfijnde voetbal, leidend tot schietkansen voor Berghuis en Diemers, sluipt uit het spel van Feyenoord, hoewel de thuisclub kort voor rust op 1-0 komt via een houdbaar schot van linksback Haps.

Feyenoord gaat steeds meer mee in het fysieke spel van Sparta. Een andere minder fijnbesnaarde nieuwkomer bij Feyenoord, centrumverdediger Uros Spajic, zegt tegen Teixeira dat hij niet meer moet gillen, maar veroorzaakt kort na rust zelf een domme strafschop door Sparta-middenvelder Harroui te haken. Spits Thy klaart het klusje koeltjes.

Daarna krijgt Feyenoord de bal ‘niet meer drie keer naar elkaar’ en is Sparta ‘ook nog agressiever’, foetert Advocaat na afloop. Sparta’s centrale defensietrio Vriends, Beugelsdijk en Heijlen vreet de kleine, gemaakte spits Linssen op, en helpt de backs tegen Berghuis en Diemers. Zo wordt het steeds meer de wedstrijd van het Sparta-houwdegen Beugelsdijk dan van de balletvoetballer Teixeira.

Advocaat doet een manmoedige poging het publiek te vervangen met zijn geschreeuw richting scheidsrechter Blom en getier op zijn spelers als zij de duels niet hard genoeg aangaan. De coach is een wandelende reclame voor een kroeg-, drank- en sigaretvrij leven.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Onvermijdelijk klinkt toch de vraag na afloop of het anders was gelopen met de doorgaans fanatieke Feyenoordfans erbij. Feyenoord-middenvelder Toornstra, die voor rust ontsnapt aan rood na een keiharde charge op Harroui, zegt dat een volle Kuip ‘zeker voor een paar procent extra motivatie zorgt.’

Sparta-coach en oud-Feyenoordspeler Fraser stipt aan: ‘Vorig seizoen schreeuwden ze Feyenoord naar een late gelijkmaker tegen ons. Vandaag winnen wij bijna vlak voor tijd.’

Zo borrelt de vraag op of het voor Feyenoord niet beter was geweest als het profvoetbal ook was stilgelegd om later te worden ingehaald met publiek. Los van de verbale steun kost voetballen zonder fans Feyenoord 1 miljoen euro per thuiswedstrijd. Anderzijds zou dan wellicht de zeven miljoen euro die FOX jaarlijks overmaakt in het geding komen. Shirtsponsors en reclameborden blijven nu in beeld komen, en de binding met de fans blijft intact, stelt een woordvoerder. Weliswaar via tv, krant of radio, maar toch.

Het is ‘te gemakkelijk’ om de remise af te schuiven op de afwezigheid van het legioen, vindt Advocaat. Wisselvalligheid is simpelweg een terugkerend thema bij Feyenoord, beaamt Toornstra. ‘We kunnen niet terugvallen op automatismen.’

Geen nieuwe, maar wel een zorgelijke constatering in de wetenschap dat Feyenoord drukke weken met Europees voetbal ingaat zonder het geblesseerd geraakte bindmiddel Leroy Fer. Weg is de zon boven De Kuip, terug zijn de wolken.