Wisselvallige voetballer Rosario blijft de geesten bij PSV verdelen

Tom Beugelsdijk (Sparta), Donyell Malen (PSV) en Dirk Abels (Sparta) gaan achter de bal aan. Beeld ANP

Aangevuurd door PSV-trainer Roger Schmidt spuwen talloze PSV-supporters zaterdagavond op sociale media hun gal over arbiter Bas Nijhuis. De uitval van de normaal vrij bedachtzaam formulerende Schmidt na Sparta-PSV (3-5) is zo hard (‘ik hoef hem niet meer te spreken, nooit meer’) dat de aandacht automatisch is afgeleid van de PSV-speler die naast Schmidt zit achter de persconferentietafel, Pablo Rosario.

Die lag een paar uur eerder flink onder vuur bij de PSV-fans nadat hij in de vierde minuut de bal had verspeeld waarna Spartaan Bryan Smeets het leer in de kruising joeg. Zo werd het 1-0, de stand die Schmidt ten koste van alles op het besneeuwde kunstgrasveld van het taaie Sparta wilde voorkomen.

Maar de ergernis van de Duitse coach betrof na afloop niet Rosario, maar Nijhuis, die in zijn ogen veel teveel toeliet in riskante omstandigheden en zodoende schuldig was aan de blessure van Cody Gakpo.

Over Rosario is Schmidt vol lof, zelfs in een wat moeizame fase voor PSV. De net 24 jaar geworden middenvelder is het elastiek tussen defensie en aanval, een van de weinige spelers die tijdens de recente verliespartij tegen AZ (1-3) had laten zien ten koste van alles te willen winnen, vond Schmidt.

Tijdens de nederlaag daarvoor, uit tegen Paok begin november, was de waarde van Rosario voor de coach klip en klaar bewezen. PSV kwam met 1-0 voor, maar nadat Rosario in de rust was uitgevallen, denderde Paok ongehinderd naar 4-1.

Scheidsrechter Bas Nijhuis en PSV-trainer Roger Schmidt. Beeld ANP

Duikvlucht

Ook zijn vorige coaches Mark van Bommel en interim Ernest Faber stelden Rosario altijd op. Onder Van Bommel werd hij international en vorig seizoen zelfs aanvoerder door aanhoudend blessureleed bij eerste aanvoerder Afellay. Tijdens die dramatische voetbaljaargang ging Rosario mee in de duikvlucht die het elftal maakte, en groeide de weerstand tegen de middenvelder. ‘Ik kreeg bijna het idee dat mensen dachten dat ik met opzet slecht speelde’, zei Rosario vorig seizoen in VI.

De aanvoerdersband verhuisde naar de vurige back Dumfries. Er leek een grote schoonmaak te komen bij PSV, Rosario werd in verband gebracht met Italiaanse clubs. Maar in de voorbereiding kreeg hij van Schmidt een nog dominantere positie in het elftal. De Amsterdammer leefde op, haalde zelfs weer de voorselectie van het Nederland elftal.

Toch blijft de kritiek geregeld oplaaien. Toen de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad op Het Kasteel twitterde over hoe de 1-0 van Sparta ontstond, volgden liefst 166 reacties, bijna alle negatief over Rosario. ‘Twitter is niet de maat der dingen, er zijn zat fans die positief over hem zijn’, zegt Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging een dag later.

‘Pablo roept gemengde gevoelens op doordat je zijn geweldige talent ziet, maar hij soms nonchalant en onverschillig overkomt. Als het dan minder gaat, richt alles zich op zo’n speler. Maar als drie trainers hem opstellen, dan kan het niet zo zijn dat hij z’n best niet doet.’

Ook Willy van de Kerkhof snapt niets van de kritiek uit de eigen achterban. De oud-middenvelder, basisspeler van het PSV dat in 1988 de Europa Cup I won, noemt Rosario een voetballer van ‘een hoger niveau’ dan hijzelf was.

Tom Beugelsdijk (Sparta) en Ryan Thomas (PSV). Beeld BSR Agency

Actieradius

‘Met Gakpo en Malen is hij op dit moment dé speler bij PSV. Hij heeft overzicht, techniek, een enorme actieradius, is redelijk sterk. Doordat hij zoveel aan de bal is, gaat er ook wel eens iets fout. Zoals tegen Sparta. Dat kan gebeuren. Maar daarna maakt hij het goed.’

Waarvan akte. Direct na rust leidde Rosario met een geweldige assist op Donyell Malen de 1-2 in. Vlot daarop lanceerde hij Jordan Teze die daarna Noni Madueke bediende voor 1-3. Na de 1-4 van Philipp Max kwam Sparta nog terug tot 3-4 om in blessuretijd de beslissende 3-5 van Malen om de oren te krijgen.

Zijn fout zat ‘toch wel vijf minuten’ in zijn hoofd, zegt Rosario na afloop gedwee. ‘Maar we hebben daarna een heel goede reactie gegeven.’

De discussie die over hem woedt, is niet lastig, zegt hij. ‘Ik focus me op mijn taak.’

Gerald Vanenburg, liniegenoot van Van de Kerkhof in 1988, is een dag later toch kritisch. ‘Hij heeft kwaliteiten, is redelijk compleet, maar – en dat heb ik bij meer spelers – hij heeft van alles ook net iets te weinig. Je moet er alles uit willen halen. Ze verdienen ongelooflijk veel geld, maar met de ontwikkeling valt meer te doen.’

Ook Vanenburg was een speler die de geesten verdeelde. ‘Dat is vervelend als je heel gevoelig bent. Later denk je: waar heb ik me druk om gemaakt.’

Van de Kerkhof denkt dat Rosario al in die fase zit. ‘Hij kreeg alles op zijn bord vorig seizoen en is daar sterker uitgekomen. Je moet gewoon blij met zo’n speler zijn.’