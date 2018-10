Wisselvallig Feyenoord begint goed, maar zakt in de tweede helft ver weg

Als speaker en oud-prof Peter Houtman de fans in de Kuip uitzwaait, hoor je de berusting in zijn stem. Ook hij weet dat de 3-0-zege voor Feyenoord op het gehandicapte PEC Zwolle niet optimistisch stemt voor de klassieker tegen Ajax, zondag in de Arena. Daarvoor is het verval na rust te groot geweest, wanneer PEC bij een 2-0-achterstand verzuimt te scoren. ‘Zo’n tweede helft kunnen we ons tegen Ajax niet permitteren’, zegt Jordy Clasie.

Nicolai Jörgensen. Beeld Olaf Kraak

Met een schitterend doelpunt had Clasie juist de toon gezet voor een vrolijke middag. Afgeslagen corner en na de stuit een streep in de bovenhoek:

1-0. Zodra de kleine middenvelder de bal raakt, weet hij het al. ‘Deze gaat erin, je voelt dat de bal daalt. Het was een klassieke volley, de bal stuitte één keer, dan kun je hem niet meer aannemen. Het was de enige optie.’ En lachend: ‘Ik heb niet vaak gescoord, dit doelpunt zal zeker in mijn topvijf komen te staan.’

Het klinkt bijna aandoenlijk uit de mond van trainer Giovanni van Bronckhorst dat Feyenoord nadrukkelijk op het positiespel heeft getraind. Dat is nodig, want de ploeg speelt ook tegen PEC te lang stroperig en voorspelbaar. Haal de magische touch van aanvoerder Van Persie weg en de individuele klasse van Berghuis, die na zijn knappe 3-0 geblesseerd uitvalt, en Feyenoord is een modale ploeg.

Frustrerend

Precies op tijd is Jörgensen terug na chronisch blessureleed. Voor de Deense spits is zijn eerste treffer na vier maanden zelfs een bevrijding. Enkele keren ziet hij zijn schoten gekeerd door PEC-doelman Van der Hart, ook de paal voorkomt een doelpunt. Vlak voor rust kan hij uit een corner vrij inkoppen:

2-0. ‘Eindelijk, ik heb er zo hard voor gewerkt. Ik dacht eerst: het wordt toch niet weer zo’n dag dat het niet lukt? Ik ben opgelucht dat de ban is gebroken.’

Na een tegenvallend WK met Denemarken hield een welhaast mysterieuze voetblessure hem lang aan de kant. Jörgensen: ‘Ik twijfelde nooit of ik nog zou kunnen voetballen. Maar het was een frustrerende periode. Ik wist dat ik een fractuur had in een botje in mijn voet, maar ook voor de medische staf was het lang onduidelijk. We hebben diverse opties overwogen. Een operatie had me nog een half jaar gekost. Ik ben blij dat ik eindelijk terug ben.’

Controle kwijt

In de eerste helft speelt Feyenoord nog met een glimlach, daarna overheerst het chagrijn. ‘Het verschil was groot’, aldus Clasie. ‘Onze tactiek werkte goed. We konden de opbouw verzorgen over de rechterflank, waar St.Juste veel ruimte had. Op links stond Vilhena vaak diep. In de tweede helft was het weer slecht, het is een raadsel waarom we zo wegzakten.’

Plotseling durft het zo slap en angstig begonnen PEC Zwolle op de helft van Feyenoord te voetballen. Heeft spits Van Duinen de 2-1 op zijn schoen en raakt Lam de lat. Clasie: ‘We konden geen druk meer zetten op de tegenstander, de ruimtes werden te groot.

‘We raakten de controle kwijt. Het tempo ging zeker 20, 30 procent omlaag. Als PEC in die fase had gescoord, was het nog moeilijk geworden. Pas na een tactische aanpassing vanaf de kant, waarbij Larsson op het middenveld werd gezet, liep het beter. Ik vind dat we op het veld eerder moeten ingrijpen.’

Gevoelsmatig is de kloof met Ajax groter dan twee punten, erkent Clasie. ‘Juist daarom hadden we uit het duel met PEC meer vertrouwen willen halen. We voetbalden stroef de laatste weken, we hadden die sterke eerste helft moeten doortrekken. Ajax speelt op dit moment beter dan wij, zo eerlijk moet je zijn. Zonder zelfvertrouwen krijgen we het zwaar in de Arena. We hebben alleen een kans wanneer we zo spelen als in het eerste half uur tegen PEC.’

Lef tonen

De laatste zege voor Feyenoord in de Arena dateert alweer van 2005, toen Kuijt en Kalou scoorden. Weet Feyenoord die deprimerende reeks eindelijk te doorbreken? ‘In mijn eerste periode bij Feyenoord hadden we twee, drie keer moeten winnen’, zegt Clasie. ‘Ik kan me een 0-0 herinneren in 2015, toen Fred Rutten trainer was.

‘Toch wil ik niet spreken van een mentale blokkade, de klassieker blijft een wedstrijd op zich. PSV heeft laten zien hoe je Ajax moet bestrijden, met veel agressie. We zullen lef moeten tonen.’

Vergeet de statistiek, zegt Jörgensen. ‘Toen ik naar Feyenoord kwam, vertelde iedereen me dat de club al zeventien jaar wachtte op de landstitel. En in mijn eerste seizoen werd ik meteen landskampioen. Cijfers zeggen niet alles.’