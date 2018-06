Wint Simona Halep na drie smartelijke nederlagen eindelijk een hoofdprijs?

Je kunt er alles van vinden dat Simona Halep ongeacht de uitkomst op Roland Garros ook maandag de nummer 1 van de wereld is. Ze speelt niet het mooiste tennis, ze moet de bal vaak terugduwen om de hardhitters in de WTA Tour te ontregelen. De 26-jarige Roemeense heeft geen krachtige service, geen slag die de fans doet kwijlen van genot. Toch heeft Halep zaterdag de gunfactor in haar vierde grandslamfinale, de vrouw met het leeuwenhart verdient na drie smartelijke nederlagen eindelijk een hoofdprijs.

Scherp zal het contrast zijn tussen hardhitter Sloane Stephens, de US Openkampioene van 2017 die op gravel net zo compromisloos tennist als op hardcourt en counterpuncher Halep. Amerikaanse tennissers groeien op met hardcourt, de ‘rode viezigheid’, is iets van Europa. Ze kennen alleen groen gravel, waarop Kiki Bertens in april in Charleston haar grootste toernooizege behaalde. Madison Keys zei lachend dat ze gravel had gehaat, op Roland Garros was ze eindelijk verliefd geworden op die uitdagende baansoort.

Geduld

Toch miste Keys donderdag tegen haar hartsvriendin Stephens het geduld om aan te vallen op de juiste bal. Zo kreeg de remake van de US Openfinale in 2017 in Parijs dezelfde winnaar, Stephens won ook nu in twee sets (6-4, 6-4). Halep weet echter dat ze op Roland Garros de ideale tegenstander treft om een obsessie te beëindigen. Maar zeg het niet hardop tegen haar, je zou het gedroomde feestje kunnen verpesten.

In alles illustreert Halep de verstilde melancholie van een topsporter, die het onheil onbewust over zichzelf afroept. Ze is donderdag na haar overtuigende zege op Garbine Muguruza (6-1, 6-4) als de dood om over de finale te praten. Stel je voor dat een vergezicht wordt geschilderd van haar ultieme triomf, van de grandslamtitel die haar carrière rechtvaardigt.

Speculeren brengt ongeluk lijkt Halep te willen zeggen. ‘Mensen, het is prachtig weer. Zullen we het daarover hebben?’ Natuurlijk spoken de demonen al door haar hoofd, het zal toch niet weer mislukken? De nederlaag in de Roland Garrosfinale van 2014 viel nog te accepteren. Maria Sjarapova was destijds op gravel van de ‘koe op ijs’ veranderd in de swingende, vanuit de heupen beukende baseliner, die de defensie van Halep uiteindelijk wist te kraken.

Boem, knal, in of uit

Vorig jaar ontspoorde Halep in gewonnen positie tegen Jelena Ostapenko, die het tennis reduceerde tot vijf woorden: boem, knal, in of uit. 6-4, 3-0; Halep kon de schaal al bijna aanraken, maar Ostapenko etaleerde de onbevangenheid van het spelende kind. Bij je debuut een grandslamtitel winnen, zulke sprookjes waren niet weggelegd voor Halep.

Ze besloot als tiener een borstverkleining te ondergaan, omdat ze met rugpijn kampte. Door die ingreep kon Halep ook beter bewegen op de tennisbaan. Ze had nu eenmaal niet het spel om de rally te domineren, de heersende trend in het vrouwentennis. Halep is het onvermoeibare Duracell-konijntje, die haar tegenstander altijd een extra bal laat slaan. Een ‘keeper’ als Angelique Kerber, maar wel met meer venijn.

Uitslagen PARIJS:Roland Garros, vrouwen: halve finales: Halep (Roe/1) - Muguruza (Spa/3) 6-1, 6-4, Keys (VSt/13) - Stephens (VSt/10) 6-4 6-4. Mannen, kwartfinales: Nadal (Spa/1) - Schwartzman(Arg/11) 4-6, 6-3, 6-2, 6-2, Del Potro (Arg/5) - Cilic (Kro/3) 7-6, 5-7, 6-3, 7-5.

Halep gebruikt graag de vaart van haar tegenstander, alsof ze achterop de brommer springt en een eindje meerijdt. In het prestigeduel met Muguruza, tweevoudig grandslamkampioen, stond tevens de koppositie in de WTA-ranking op het spel.

Muguruza kon Halep van de eerste plaats verdrijven, maar ze was een schim van de speelster die Sjarapova een dag eerder in de kwartfinales had vernederd. En Halep wist bovendien dat terugbrengen onvoldoende was, ze moest haar ziel en zaligheid in elke bal leggen. Op 4-4 in de tweede set brak ze Muguruza ook mentaal door een crisisgame van 12 minuten met enkele breakpoints te overleven.

Zo krijgt Halep al meteen een herkansing in een grandslamfinale, nadat ze Caroline Wozniacki in januari bij de Australian Open voorrang moest verlenen. De Deense had nog veel langer moeten wachten op haar eerste grandslamtitel, Halep werd opnieuw verwezen naar de wachtkamer.

Sloane Stephens

Stephens heeft alles wat Halep niet heeft. De prachtige atlete bestormt de topvijf en is als nummer 1 van Amerika de gedroomde opvolger van Serena en Venus Williams. ‘Zet mij niet naast hen in een rijtje’, zei Stephens donderdag. Ze kent haar plaats, al brengt ze met haar bruisende aanvalsspel een lach op ieders gezicht. Stephens is spontaan, cool en een rolmodel voor de jeugd.

Toch zou je Simona Halep willen toeschreeuwen dat ze nu moet toeslaan, dit is het moment om de banvloek te doorbreken. En te laten zien dat ook een kleine, gepassioneerde schaker een wonder kan verrichten.