Winst World Port Tournament geeft coach huiswerk

Bondscoach Evert-Jan ’t Hoen Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De ploeg start zo met een goed gevoel aan het traject dat uiteindelijk moet leiden tot kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Honkbal staat daar voor het eerst sinds 2008 weer op het olympisch programma.

Op de Spelen is plek voor slechts zes teams. Maximaal twee Europese landen kunnen deelnemen. Snelste route naar de Spelen voor Nederland is winst van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor Europese en Afrikaanse landen in Italië in september, waar het thuisland hoogstwaarschijnlijk de grote rivaal is voor het olympisch ticket.

Die olympische schaduw was volgens ’t Hoen reden voor de weifelende start van Nederland aan het World Port Tournament, met nederlagen tegen Amerika en Curaçao. In de selectie zaten enkel spelers uit de Nederlandse hoofdklasse. Spelers uit het buitenland, zoals de talenten die uitkomen in competities net onder het hoogste niveau in de VS, waren nog niet beschikbaar voor het toernooi.

Dus wilden de hoofdklassespelers zich in Rotterdam van hun beste kant laten zien, uit vrees anders straks vervangen te worden door een talent uit de VS. ‘In die eerste duels legden ze misschien wel iets te veel druk op zichzelf om goed te presteren. En als je net iets te veel wil doen, lukt het juist niet’, aldus ’t Hoen.

Tegen Taiwan (4-1-zege) zag hij al wat minder spanning bij zijn spelers. Daarna verloor zijn team geen wedstrijd meer. Het maakte ’t Hoen trots. ‘Dit geeft een heel goed gevoel. Ik heb die jongens na de wedstrijd ook gezegd dat ik trots op ze ben en dat ze het me heel moeilijk hebben gemaakt. Want ik begrijp dat ze allemaal naar het EK willen. Dat gaat alleen niet’, zegt hij.

Geen topspelers op Spelen

’t Hoen zal een aantal lastige knopen moeten doorhakken als het gaat om inpassen van buitenlands talent ten faveure van hoofdklassespelers. Over een kleine twee maanden wil hij met het sterkst mogelijke Nederlands team aantreden op het EK in Duitsland. De spelers uit Amerika worden alleen pas twee dagen voor het EK vrijgegeven door hun clubs.

Op het EK moet de ploeg zich kwalificeren voor het olympisch kwalificatietoernooi door bij de beste vijf te eindigen. Dat lijkt een formaliteit. Sinds 1969 stond Nederland in alle EK-finales. Het kwalificatietoernooi wordt direct na het EK gehouden.

Als Nederland tweede wordt op dat toernooi rest er nog één kans op een ticket, op een mondiaal olympisch kwalificatietoernooi dat in het voorjaar van 2020 wordt gehouden.

Op de Spelen kan Nederland hoogstwaarschijnlijk geen beroep doen op de topspelers die uitkomen op het hoogste Amerikaanse niveau, de Major League. De Major League Baseball geeft de spelers waarschijnlijk niet vrij voor het toernooi.